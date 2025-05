Mega-Comeback: Kassenschlager ist als kleines E-Auto zurück

Es tut sich was auf dem Markt für vollelektrische Klein(st)wagen. Nachdem BYD angekündigt hat, E-Autos bezahlbar zu machen und dafür europaweit den BYD Dolphin Surf an den Start schickt, gibt es auch von Nissan interessante Neuigkeiten. Denn der japanische Hersteller wird noch im laufenden Jahr den Nissan Micra zurück in das europäische B-Segment rollen lassen. Als E-Auto, das mit einem 40 kWh großen Akku ausgestattet ist und damit bis zu 310 Kilometer weit kommt. Mehr Reichweite geht aber auch. Man muss sich nur für das Modell mit 52-kWh-Akku entscheiden. Dann sind bis zu 408 Kilometer mit einer Akkuladung möglich. Die Leistung liegt mit der kleinen Batterie bei bis zu 90 kW (122 PS), wer sich für die größere Batterie entscheidet, kann bis zu 110 kW (150 PS) abrufen.

Nissan Micra (2025): Neues elektrisches Stadtauto kommt nach Deutschland

Der Nissan Micra (2025) positioniert sich als typischer City-Flitzer am Markt: nur 3,97 Meter lang und 1,77 Meter breit. Da überrascht es wenig, dass der Radstand bei kurzen 2,54 Metern liegt. Enorm viel Platz im Innenraum oder auch im Kofferraum sollte man deswegen insbesondere in der zweiten Sitzreihe nicht erwarten. Der Hersteller stellt im Kofferraum ein Volumen von 326 Litern in Aussicht, das sich durch Umlegen der Rücksitze auf 1.106 Liter erweitern lässt; etwas mehr als im BYD Dolphin Surf. Angeboten wird der neue Micra ausschließlich mit fünf Türen. Und das mit einem vergleichsweise geringen Gewicht: 1,4 Tonnen mit der kleinen und rund 1,5 Tonnen mit der großen Batterie.

Ist der Energiespeicher leer gefahren, ist es mit dem Nissan Micra möglich, zu Hause eine Wallbox oder unterwegs eine Normalladesäule anzusteuern. Das kleine E-Auto ist aber auch bereit, um per Gleichstrom schneller zu laden. An einer Schnellladesäule sind in der Spitze 80 kW mit der kleinen und maximal 100 kW mit der großen Batterie abrufbar. Nissan verspricht: Das Aufladen von 15 auf 80 Prozent dauert in beiden Fällen rund 30 Minuten. Stark: Wärmepumpe, Batterieheizung und Batteriekühlung sind serienmäßig an Bord. Und auch V2L-Technologie (Vehicle to Load) steht zur Verfügung, um externe Geräte mit Strom versorgen zu können.

Digitales Cockpit

Im Innenraum wird ein Dreispeichen-Lenkrad samt Knopf für den Wechsel der verfügbaren Fahrmodi nutzbar sein. Hinter dem Lenkrad versorgt ein digitales Kombiinstrument (10,1 Zoll) den Fahrer mit allen für ihn wichtigen Daten. Für die Bedienung des Center-Displays setzt Nissan auf einen Touchscreen, der abhängig von der Ausstattung eine Größe von 7 oder ebenfalls 10,1 Zoll bietet. Der Bildschirm ist leicht zum Fahrer ausgerichtet.

Eine Ambientebeleuchtung, bei der aus 48 Farben das persönliche Wohlfühllicht wählbar ist, sorgt bei Dunkelheit im Auto für eine angenehmere Atmosphäre. Hinter dem Lenkrad stehen darüber hinaus Schaltwippen für das Einstellen der gewünschten Stärke der Rekuperation zur Verfügung. So kannst du die Verzögerung beim Rollenlassen des Fahrzeugs regulieren. Als Grundlage für das Navigationssystem dient Google Maps.

Was kostet der Nissan Micra als E-Auto?

Bleibt natürlich noch die Frage, welchen Preis Nissan für den Nissan Micra Elektro aufrufen wird. Eine Antwort darauf gibt es bisher aber noch nicht. Da der Verkaufsstart in Europa erst für Ende 2025 angesetzt ist, müssen wir uns noch etwas gedulden, bis wir erfahren, was das neue E-Auto im Kleinwagen-Segment kosten wird. Wohl erst im vierten Quartal dieses Jahres wird Nissan nähere Informationen zu den Preisen der beiden verfügbaren Varianten nennen. Schon jetzt steht aber fest, dass zahlreiche Sicherheitssysteme mit an Bord sind. Unter anderem ein Spurhalteassistent, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung und eine Notbremsfunktion.