Nissan Townstar: Neues Elektroauto für Familien kommt

Ein Cityvan ist hauptsächlich für Familien eine gern gesehene Alternative zu einem klassischen Kombi. Und was bei Mercedes-Benz der Citan ist und bei Renault der Kangoo, ist bei Nissan der Townstar. Und der ist in der Ausführung des Jahres 2022 jetzt ab 25.950 Euro erhältlich. Zunächst nur als Benziner, schon jetzt ist aber klar, dass es das Fahrzeug in nicht allzu ferner Zukunft auch als Elektroauto zu kaufen geben wird.

Neuer Nissan Townstar jetzt bestellbar

Ausgestattet mit 96 kW (130 PS) Leistung ist der jetzt erhältliche Nissan Townstar mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Wer sich neben der Basisausstattung noch Extras wie einen 8-Zoll-Bildschirm mit Smartphone-Spiegelung (Android Auto / Apple CarPlay), Rückfahrkamera und Nebelscheinwerfern wünscht, muss in der Ausstattungsvariante N-Connecta mindestens 27.000 Euro bezahlen. Sogar mindestens 29.700 Euro sind für die Variante Tekna zu zahlen. Dann sind unter anderem auch ein Navigationssystem, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer sowie eine erweiterte Sicherheitsausstattung an Bord. Der Marktstart ist für den Sommer dieses Jahres geplant.

Besonderheit: Das Gepäckraumvolumen des fünfsitzigen Nissan Townstar lässt sich von 775 Litern auf bis zu 3.500 Liter erweitern. Auf Wunsch ist der Hochdachkombi auch als Kastenwagen erhältlich. Dann kostet er mindestens 19.250 Euro (netto) und soll primär Geschäftskunden ansprechen. Viel interessanter ist aber die Ankündigung des japanischen Herstellers, dass es den Wagen demnächst auch als E-Auto zu kaufen geben soll. Auch die Einführung dieses Modells ist für Sommer 2022 geplant.

Ein großer Kofferraum ist eines der Markenzeichen des neuen Nissan Townstar.

Elektrifizierte Variante kommt im Sommer – mit geringer Reichweite

Die Leistung: 90 kW (122 PS) bei einem Drehmoment von 245 Nm. In einer ersten Ausführung ist der Wagen aber alles andere als ein Reichweitenwunder und deswegen eher für den City-Verkehr als für die Langstrecke geeignet. Denn verbaut ist nur eine 45 kWh große Batterie, die eine WLTP-Reichweite von rund 300 Kilometern gestattet. Eine Wiederaufladung über einen CCS-Stecker soll an Gleichstrom-Ladesäulen (DC) mit bis zu 80 kW möglich sein. Besser als nichts, aber auch weit entfernt von richtig schnellem Laden. Für das Laden mit Wechselstrom (AC) verfügt der Nissan Townstar über ein Bordladegerät mit wahlweise 11 oder 22 kW.

Einen Preis für den elektrischen Nissan Townstar hat der Hersteller noch nicht verraten. Die knapp 44.000 Euro, die für den Siebensitzer Nissan E-NV200 mit 40 kWh-Batterie und 80 kW Leistung zu zahlen sind, dürfte er aber wohl nicht knacken. Und wenn doch: Den Umweltbonus kann man natürlich noch vom Preis abziehen.