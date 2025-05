960 Kilometer: Dieses E-Auto hat die größte Reichweite der Welt

Viele Menschen hierzulande haben im Hinblick auf die Reichweite von E-Autos Angst. Diese ist inzwischen aber oft unbegründet. Denn viele Modelle fahren heute 400 oder 500 Kilometer ohne Ladestopp. Und so spielt die Reichweite beim Kauf eines Elektroautos zwar noch immer eine große Rolle. Aber zunehmend wichtiger wird auch, wie schnell man einen leeren Akku wieder aufladen kann. Denn wollen wir ehrlich sein: Eine Reichweite von 300 Kilometern langt, wenn die Batterie in 5 Minuten wieder voll ist. Wer trotzdem ein E-Auto mit einer unheimlich hohen Reichweite haben möchte, sollte das folgende Modell kennen.

Dieses E-Auto kommt 960 Kilometer weit

Da können selbst viele Verbrenner nicht mithalten: Ein E-Auto des US-amerikanischen Herstellers Lucid Motors bringt es auf eine Reichweite von sagenhaften 960 Kilometern. Das zumindest verspricht der Hersteller bei seiner Luxuslimousine Lucid Air Grand Touring. Sagt aber auch: „Der Energieverbrauch eines Fahrzeugs und eines Sortiments kann durch Ersatzteile und Zubehör sowie durch Faktoren wie das Wetter und die Verkehrsbedingungen und das individuelle Fahrverhalten beeinflusst werden.“

Wer das E-Auto der Spitzenklasse haben möchte, muss aber auch enorm tief in die Tasche greifen. Denn mindestens werden rund 130.000 Euro fällig. Viel Reichweite, aber auch ganz schön viel Geld. Dafür gibt es ein E-Auto mit gut 830 PS, das in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt.

Und in der Praxis?

Aber Achtung: Dieser Wert basiert auf der Messung nach WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Er soll damit zwar nah an der Realität liegen, allerdings liegen die WLTP-Messwerte noch immer deutlich unter dem realistischen Verbrauch. Wir empfehlen deshalb, sich auch die Werte des ADAC anzusehen. Der Automobilklub testet Stromer in seinem realitätsnahen Ecotest, in dem man alle Fahrzeuge mit allen Antriebsarten gleichermaßen untersucht. Und so weichen die WLTP-Werte zum Teil deutlich von den ADAC-Werten ab, wie die Top 20 zeigt. So auch der Lucid Air. Im ADAC Ecotest kommt das E-Auto auf eine Reichweite von 610 Kilometern.