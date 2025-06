Neues Geldautomaten-Gesetz: Das ändert sich jetzt beim Geldabheben Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Auch wenn die Zahlen seit Jahren zurückgehen: In Deutschland gibt es immer noch über 50.000 Geldautomaten. Am 28. Juni tritt aber ein neues Gesetz in Kraft. Die Art und Weise, wie wir dann Geld am Automaten abheben, wird sich dann verändern.