Festgeld: Klarna zündet den nächsten Zinskracher

Klarna setzt erneut ein Zeichen im Ringen um die Geldeinlagen deutscher Sparer. Wer jetzt ein kostenloses Festgeld-Konto bei dem Zahlungsdienstleister mit schwedischen Wurzeln eröffnet und sich dabei für das appbasierte Angebot Festgeld+ entscheidet, kann von einem neuen Top-Zins profitieren. Bei einer Anlagedauer von einem Jahr winkt eine Rendite in Höhe von 2,73 Prozent pro Jahr – ohne automatische Wiederanlage nach Ende der Laufzeit. In unserem großen Festgeld-Vergleich ist das gleichbedeutend mit dem zweiten Platz im Ranking.

Klarna erhöht die Festgeld-Zinsen

Auch bei Laufzeiten von zwei, drei oder vier Jahren ist das Festgeld+ von Klarna eine interessante Alternative zu spekulativen Anlagen am Aktienmarkt. Wer sich für das Festgeld+ mit zwei Jahren Laufzeit entscheidet, darf sich über einen Zinssatz in Höhe von 2,68 Prozent p.a. freuen, bei drei Jahren Laufzeit sind es sogar 2,74 Prozent Zinsen pro Jahr. Und auch eine Anlage über vier Jahre kann sich in Zeiten immer weiter fallender Zinsen freuen. Zwar leihst du Klarna dann für einen recht langen Zeitraum einen Teil deines Geldes, kassierst dafür aber auch garantiert 2,67 Prozent Zinsen pro Jahr.

In Zeiten, in denen immer mehr Banken und Sparkassen 0 Prozent Zinsen auf Guthaben auszahlen sind die von Klarna gewährten Zinssätze eine wohltuende Alternative. Jedes Klarna-Konto ist über die schwedische Einlagensicherung (bis 1.050.00 SEK / rund 100.000 Euro) gegen eine etwaige Pleite des Zahlungsdienstleisters abgesichert. Eine Eröffnung des Kontos zu den oben genannten Konditionen ist ausschließlich über die Klarna-App möglich. Gerade für Privatkunden interessant: Erlaubt ist die Eröffnung eines Festgeld-Kontos bei Klarna schon ab einer Anlagesumme von nur 1 Euro.

Mehr Flexibilität: Tagesgeld nutzen!

Wer sich nicht über Jahre hinweg binden möchte, aber trotzdem Zinsen auf sein Erspartes kassieren möchte, kann sich auch für ein Tagesgeldkonto entscheiden. In der Spitze sind aktuell bis zu 3 Prozent Zinsen p.a. möglich. Bei Klarna winkt auf dem sogenannten Flexkonto momentan eine Rendite von 2,25 Prozent pro Jahr. Vorteil beim Tagesgeld: Du kannst jederzeit über das von dir auf einem Tagesgeldkonto hinterlegte Geld verfügen. Nachteil: Die Zinsen können sich anders als beim Festgeld jederzeit verändern. Und momentan musst du eher mit weiter fallenden Zinsen als mit einer steigenden Rendite rechnen.

