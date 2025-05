E-Autos: Dieses Modell ist der absolute Liebling

Wie jeden Monat hat das KBA auch für April 2025 ermittelt, welche E-Autos in Deutschland am häufigsten neu zugelassen wurden. Keine große Überraschung ist in diesem Zusammenhang, dass es der Volkswagen ID.7 (Test) abermals auf den ersten Platz geschafft hat. Seit Januar ist das der Oberklasse-Limousine nämlich durchgehend jeden Monat gelungen. Und auch die weiteren Plätze auf dem virtuellen Podest belegt der VW-Konzern mit seiner Kernmarke. Der ID.3 (Test) und der ID.4/ID.5 (unterscheiden sich nur äußerlich) sicherten sich im April den zweiten und den dritten Platz bei den am häufigsten neu zugelassenen Elektroautos in hiesigen Landesbreiten.

VW-Konzern dominiert die Top 10 der beliebtesten E-Autos in Deutschland

Punkten kann der VW-Konzern aber auch mit dem neuen Kompakt-SUV Elroq von der tschechischen Tochtermarke Skoda. Schaffte es das E-Auto im März zum ersten Mal überhaupt in die Top 10 der hierzulande beliebtesten E-Autos, war es im April bereits der vierte Platz im KBA-Ranking. Der größere Skoda Enyaq (Platz 6), der seit April 2023 durchgehend unter den zehn beliebtesten E-Auto-Modellen in Deutschland zu finden ist, bekommt damit Konkurrenz aus eigenem Hause. Mit zwei Marken ist im April auch die VW-Tochter Cupra, Schwestermarke von Seat, vertreten. Neben dem Cupra Born (Test) hat es auch der Cupra Tavascan in die Top 10 geschafft. Auch Audi hat sich mit zwei Modellen platziert.

Auffällig: Unter den zehn beliebtesten E-Autos der Deutschen waren im April 2025 neun Modelle eine Entwicklung aus dem Umfeld des VW-Kosmos. Nur der BMW iX1 hat es als nicht zu Volkswagen gehörendes Modell unter die zehn beliebtesten E-Autos geschafft. Und Tesla? Eiskalt abgestraft. Unter anderem wegen öffentlich zweifelhaften Auftritten von Konzernchef Elon Musk ist nach dem Tesla Model 3 jetzt auch das Tesla Model Y auf Monatsbasis nicht mehr unter den zehn beliebtesten E-Autos zu finden. Im April verzeichnete das KBA hierzulande nur noch 639 Neuzulassungen. Zu Hochzeiten wurden mal mehr fast 10.000 Neuwagen des Tesla Model Y in nur einem Monat neu zugelassen.

Beliebteste E-Autos in Deutschland im April 2025

In den Top 10 der beliebtesten E-Autos des laufenden Jahres ist das Tesla Model Y aber noch zu finden. Es ist aber vom siebten Platz zum Stichtag Ende März auf den zehnten Platz Ende April zurückgefallen. Wenn sich für Tesla keine Trendumkehr einstellt, könnte das Model Y im Mai zum Beispiel vom BMW i4 überflügelt werden und auch aus der Hitliste der beliebtesten Autos im Kalenderjahr 2025 verschwinden.

Beliebteste E-Autos im Deutschland (Januar bis April 2025)

Volkswagen ID.7 (12.469 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4/5 (10.407) Skoda Enyaq (9.207) Volkswagen ID.3 (9.163) Cupra Born (7.111) Audi Q4 e-tron (4.635) BMW iX1 (4.294) Skoda Elroq (4.267) Cupra Tavascan (4.148) Tesla Model Y (4.081)

Tesla verliert in Deutschland massiv Marktanteile

In Summe wurden in Deutschland im vergangenen Monat übrigens 158.503 neue Autos zugelassen. Davon waren 45.535 E-Autos – ein Anteil von 18,8 Prozent. Im laufenden Kalenderjahr waren von rund 907.000 Pkw-Neuzulassungen fast 243.000 dem Segment der Elektroautos zuzuordnen. Marktführer ist im laufenden Jahr Volkswagen (22,2 Prozent) vor BMW (9,1 Prozent), Skoda (8,5 Prozent), Audi (7,6 Prozent) und Cupra (7,1 Prozent). Tesla kommt im bisherigen Jahresverlauf nur auf einen Marktanteil von 3,7 Prozent und ist inzwischen auch hinter Mercedes (6,1 Prozent) und Hyundai (4,9 Prozent) zurückgefallen. Opel (3,3 Prozent) und Kia (2,9 Prozent) machen die Top 10 der Hersteller mit dem höchsten E-Auto-Marktanteil in Deutschland komplett.