Hyundai Inster: Kleinwagen als E-Auto wird günstiger als gedacht

Mit dem Hyundai Inster kündigte der südkoreanische Hersteller im Sommer dieses Jahres einen vollständig elektrifizierten Kleinwagen an. Spekuliert wurde damals über einen Preis von rund 25.000 Euro. Doch tatsächlich macht Hyundai sein kleinstes E-Auto zum Marktstart noch günstiger. Denn im günstigsten Fall steht der Stromer schon zu einem Preis von 23.900 Euro zur Verfügung. Die Produktion startet in Kürze, bereits ab Anfang kommenden Jahres ist eine Verfügbarkeit in Deutschland vorgesehen.

Hyundai Inster in Deutschland: Zwei Batteriegrößen, vier Ausstattungslinien

Zwei Batteriegrößen stehen zur Wahl, die sich mit bis zu vier Ausstattungslinien kombinieren lassen. Mit einer 42 kWh großen Batterie sowie 71 kW (97 PS) kostet das neue Elektroauto mindestens 23.900 Euro in der Variante Select respektive mindestens 25.900 Euro mit der Ausstattungslinie Trend. Die hochwertigeren Ausstattungslinien Cross und Prime gibt es ausschließlich mit 49 kWh großer Batterie und 85 kW (115 PS) Leistung zu kaufen. Für das Basismodell Select werden dann mindestens 25.400 fällig, während die Trend-Variante mindestens 27.400 Euro kostet. Das Ausstattungslinie Cross wird ab 29.100 Euro angeboten, während die hochwertigste Prime-Ausführung mindestens 30.100 Euro kostet. Bestellungen sind ab sofort möglich. Dabei besteht die Auswahl zwischen bis zu neun Lackierungen, die in der Spitze 770 Euro Aufpreis kosten.

Standardmäßig ist schon ab der Einstiegsversion Select ein digitales Cockpit mit 10,3 Zoll großem Bildschirm hinter dem Lenkrad und ein ebenfalls 10,3 Zoll großer Touchscreen mit Navigationssystem an Bord. Dazu kommen unter anderem elektrisch anklapp-, einstell- und beheizbare Außenspiegel, eine Klimaautomatik, elektrische Fensterheber vorne und hinten, ein Smart-Key-System mit Start-/Stopp-Knopf sowie ein Lederlenkrad, bei dem sich über Schaltwippen die Stärke der Rekuperation einstellen lässt. Zudem stehen Android Auto und Apple CarPlay kabellos zur Verfügung.

Der neue Hyundai Inster startet als E-Auto bei unter 24.000 Euro.

In der Trend-Ausführung sind unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen statt 15-Zoll-Stahlfelgen, eine Sitzheizung vorn, eine umklappbare Rückbank sowie eine Einparkhilfe vorne und hinten samt Rückfahrkamera mit an Bord. Auch ein Typ-2-Ladekabel für die Aufladung des Stromers an der heimischen Wallbox oder an einer AC-Ladesäule ist ab dieser Ausstattungslinie bereits ab Werk inklusive. Das Cross-Modell bietet unter anderem als zusätzliche Extras moderne LED-Projektionsscheinwerfer, eine Dachreling und eine LED-Ambientebeleuchtung. Und wer sich für das Top-Modell Prime entscheidet, darf sich fast über eine Vollausstattung freuen.

Einige Extras kosten Aufpreis

Nur optional an Bord: ein Batterieheizsystem samt Batterie-Vorkonditionierung und eine Wärmepumpe. Diese drei Extras kosten im Effizienz-Paket 1.000 Euro Aufpreis. Nur bei der Prime-Variante ist das Effizienz-Paket bereits inklusive. Gleiches gilt für das Assistenz-Paket für ebenfalls 1.000 Euro mehr, das optional ab der Trend-Version erhältlich ist. Es bietet unter anderem eine 360-Grad-Kamera, eine Einparkhilfe hinten mit Notbremsfunktion sowie Totwinkelwarner und Querverkehrsassistent. Ein Glas-Schiebedach steht für alle Versionen für 600 Euro Aufpreis ab der Ausführung Cross zur Verfügung.