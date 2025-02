Audi: SUV-Einstieg bei E-Autos jetzt noch attraktiver

Audi ersetzt das bisherige Basismodell des Audi Q4 e-tron (Test). Statt des Ende vergangenen Jahres ausgelaufenen Audi Q4 35 e-tron ist jetzt der Audi Q4 40 e-tron der günstigste SUV-Einstieg in Audis 4er-Serie. Er bringt nicht nur ChatGPT als digitalen Sprachassistenten mit, sondern auch eine bessere Ladeleistung und mehr Reichweite. Bestellungen sollen in Kürze starten – zu einem Preis ab 46.150 Euro. Das bisherige Basismodell kostete knapp 2.000 Euro weniger. Wer sich für das Sportback-Modell des neuen Audi Q4 40 e-tron im Stile eines SUV-Coupés entscheiden möchte, wird mit mindestens 48.150 Euro zur Kasse gebeten.

Audi Q4 40 e-tron: Mehr Reichweite!

Um den Kompakt-SUV noch alltagstauglicher zu machen, ist der Audi Q4 40 e-tron mit einer 63 kWh großen Batterie ausgestattet. Davon sind 59 kWh nutzbar, was laut Angaben von Audi für eine WLTP-Reichweite von bis zu 412 Kilometern reichen soll. Die Sportback-Variante schafft sogar bis zu 423 Kilometer. Auf der Autobahn-Langstrecke solltest du aber eher zwischen 300 und 350 Kilometer erwarten.

Die Ladeleistung liegt unter optimalen Bedingungen bei bis zu 165 kW. Heißt: Von 10 auf 80 Prozent lädt der Akku laut Angaben des Herstellers bestenfalls in 24 Minuten. Wer über das bordeigene Navi einen Ladestopp plant, kann jetzt von einer Vorkonditionierung der Batterie profitieren. Das sorgt dafür, dass der Akku bis zum Stopp an der Ladesäule optimal erwärmt ist. Und wenn der Ladevorgang starten soll, ist so besonders bei kühleren Außentemperaturen sofort eine höhere Ladeleistung abrufbar.

Kompakt-SUV für Premium-Einsteiger: der Audi Q4 40 e-tron,

Für die Zeit während des Aufladens sind über den Audi Application Stores verschiedene Apps zur Unterhaltung abrufbar: Nachrichten, Videos, Podcasts, alles dabei. Für die Nutzung ist ein Datenpaket mit 25 GB für ein Jahr bereits inklusive. Die Datenverbindung erfolgt dabei direkt über die Außenantenne des Fahrzeugs, somit wird die Empfangsqualität verbessert und der Akku des Smartphones geschont.

Leistung für die meisten Fahrer vollkommen ausreichend

Für den Vortrieb sorgt im neuen Audi Q4 40 e-tron ein Heckantrieb mit einer Leistung von 150 kW (204 PS). Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt der neue Einstiegs-Stromer aus der Q4-e-tron-Reihe laut Angaben von Audi 8,1 Sekunden. In der Spitze ist eine Geschwindigkeit 160 km/h möglich, ehe eine automatische Abregelung erfolgt.

Teil der Serienausstattung sind unter anderem ein volldigitales Kombiinstrument (10,25 Zoll), eine elektrische Heckklappe inklusive Fußsensor und ein Navigationssystem. Auch eine Sitzheizung auf den vorderen Plätzen kostet keinen Aufpreis. Die Anhängelast beider Modellvarianten liegt bei 1.000 Kilogramm bei einer Steigung von zwölf Prozent sowie bei 1.200 Kilogramm bei acht Prozent Steigung.