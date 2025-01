Kraftpaket pur: Audi zeigt den Geländewagen der Zukunft

Ein Geländewagen der Extreme? Von Audi? Ja, der Audi Q6 e-tron offroad concept repräsentiert genau das. Der ikonische Prototyp illustriert, welche Möglichkeiten sich mit der PPE-Plattform bieten, auf der auch schon der neue Audi A6 e-tron und Audi Q6 e-tron stehen. Und beim neuen Q6-Offroader bedeutet das unter anderem, dass das E-Auto in der Lage ist, irre Steigungen zu überwinden. Audi selbst spricht davon, mit den neu entwickelten Portalachsen Steigungen von bis zu 100 Prozent respektive einen Winkel von 45 Prozent meistern zu können. Möglich machen es zwei E-Maschinen mit einer Gesamtleistung von 380 kW (517 PS).

Audi Q6 e-tron offroad concept: Titanischer Offroad-SUV

In Kombination mit einer Spurverbreiterung an der Vorder- und Hinterachse (+250 Millimeter) und zusätzlicher Bodenfreiheit (+160 Millimeter) sorgt das Exterieur des Audi Q6 e-tron offroad concept für eine ziemlich spektakuläre Optik. Sie hebt die Interpretation eines Geländewagens auf ein ganz neues Level. Audi-Chef Gernot Döllner sieht in der neuen Studie nicht weniger als eine „hochemotionale Neuinterpretation des Begriffs quattro“. Und der steht bei dem Pkw-Hersteller aus Ingolstadt bekanntlich für einen modernen Allradantrieb. Für sein neues Konzeptauto stellt der Hersteller übrigens eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h in Aussicht. Für ein Offroad-Modell sei das mehr als ausreichend.

Geländewagen neu interpretiert: der Audi Q6 e-tron offroad concept.

Wesentliche Neuerungen sind vier eigens entwickelte Portalgetriebe, die in den Radträgern der Vorder- und Hinterachse integriert sind. Dafür wurden teilweise auch die Fahrwerkslenker angepasst. Gegenüber älteren Konstruktionen steigt das sogenannte Summenradmoment, also das an die Räder übertragene Drehmoment, für bis zu zehn Sekunden um 4.400 Nm auf 13.440 Nm. Das entspricht laut Berechnungen von Audi einem Plus bei der Radmomentsteigerung von 50 Prozent.

Keine Serienfertigung zu erwarten

So schön der neue Offroader für so manchen Gelände-Fan auch aussehen mag, es wird hinsichtlich der Produktion wohl nur bei dem jetzt vorgestellten Prototyp bleiben. Eine Fertigung in Serie ist von dem beeindruckenden Offroad-Q6 gegenwärtig nicht zu erwarten. Und trotzdem: Audi zeigt einmal mehr, den eigenen Claim „Vorsprung durch Technik“ nicht nur vorleben zu wollen. Sondern tatsächlich auch erlebbar zu machen.