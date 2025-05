Audi e-tron GT: Neuer Sportwagen der Superlative

Als Premiummarke ist es für Audi fast schon ein Teil der eigenen DNA auch E-Autos anzubieten, die besonders sportlichen Ansprüchen gerecht werden. Und mit dem Audi e-tron GT bietet der Hersteller aus Ingolstadt (s)einer zahlungskräftigen Kundschaft schon lange einen waschechten Sportwagen zum Kauf an. Technisch gesehen handelt es sich um das Schwestermodell des Porsche Taycan. Und das Angebot an verfügbaren Fahrzeugen wird jetzt erweitert. Denn ab sofort ist auch der Audi e-tron GT quattro erhältlich – das neue Basismodell des E-Flitzers.

Audi e-tron GT quattro: Das steckt drin

Der fünf Meter lange und mit einem Radstand von 2,90 Metern ausgestattete Audi e-tron GT quattro rundet das Angebot in der aktuellen GT-Modell-Familie nach unten ab. Die Systemleistung liegt über den Allradantrieb des Fahrzeugs bei 370 kW (503 PS). Mit Launch Control sind sogar 430 kW (585 PS) abrufbar. Das erlaubt eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,0 Sekunden, verspricht der Hersteller. Große Räder (20 Zoll / optional: 21 Zoll) und eine flache, coupéhafte Silhouette sorgen in Kombination mit dem langen Radstand für ein sportliches Gesamterscheinungsbild.

Beachtlich auch die Ladeleistung: Der 105 kWh große Akku, von dem 97 kWh nutzbar sind, lädt in der Spitze mit bis zu 320 kW auf. Audi verspricht: Unter optimalen Bedingungen ist schon nach zehn Minuten neue Energie für 285 Kilometer zusätzliche Reichweite nachgeladen. Eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent ist im besten Fall in 18 Minuten erledigt. Wer eine Wallbox nutzt oder eine Normalladesäule ansteuert, kann mit bis zu 11 kW eine Aufladung durchführen.

Bis zu 622 Kilometer Reichweite – nach WLTP-Norm

Die WLTP-Reichweite des E-Autos mit integrierter Sportlenkung an der Vorderachse liegt bei 622 Kilometern. Auf der Autobahn dürften bei moderater Fahrweise eher 400 bis 450 Kilometer realistisch sein. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 405 Litern, zusätzlicher Stauraum ist in einem Frunk unter der Motorhaube zu finden (77 Liter). Alle für den Fahrer wichtigen Informationen lassen sich von einem 12,3 Zoll großen Display hinter dem Lenkrad ablesen.

Auch in der Heckansicht des Audi e-tron GT quattro wird ein Sportwagen-Look sehr deutlich.

Gegen Aufpreis ist der Audi e-tron GT quattro auch mit einer Allradlenkung fahrbar, was für eine größere Wendigkeit sorgt. Auch ein Panorama-Glasdach ist optional erhältlich. Es besteht aus neun Segmenten, die jeweils transparent oder intransparent schaltbar sind.

Was kostet der Audi e-tron GT quattro?

Du fragst dich, was der neue Audi e-tron GT quattro kostet? Nun, ein Schnäppchen ist der Fünfsitzer nicht. Ganz und gar nicht. Denn auch wenn es sich um das neue Basismodell des Autos handelt, wird ein sechsstelliger Betrag fällig. Mindestens 108.900 Euro musst du bereit sein, auf den Tisch zu legen. Gebaut wird das E-Auto bei der Audi Sport GmbH in den Böllinger Höfen in Neckarsulm. Bestellungen sind ab sofort möglich.