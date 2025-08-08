Massenrückruf: Hunderttausende Autos gefährden Mitfahrer

Der Automobilkonzern Stellantis, mit Sitz in den Niederlanden, bündelt zahlreiche bekannte Marken – darunter Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, Jeep, Citroën, Opel und Peugeot. Letztere steht aktuell besonders im Fokus: Denn Hunderttausende Fahrzeuge müssen zurück in die Werkstatt. Betroffen ist das Modell Peugeot 308, das sowohl mit Dieselantrieb als auch als Hybrid und Plug-in-Hybrid erhältlich ist.

Peugeot ruft 308er-Modelle zurück

Laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) sind weltweit etwa 243.000 Fahrzeuge des Peugeot 308 von einem Rückruf betroffen. Allein in Deutschland bedürfen rund 27.116 Autos einer Nachbesserung. Die Rückrufaktion läuft bereits seit Mitte Juli und trägt beim KBA die Referenznummer 15326R.

Der Auslöser: eine mangelhafte Befestigung der Sicherheitsgurte in der zweiten Sitzreihe. Unter starker Belastung oder in Notfallsituationen kann es passieren, dass die obere Gurtverankerung versagt. Das Risiko: Mitfahrende könnten bei plötzlichem Geschwindigkeitsverlust nach vorn geschleudert werden. Der Austausch der betreffenden Bauteile soll genau das künftig verhindern.

Stellantis informiert Halter

Aktuell nimmt Stellantis mit den Besitzerinnen und Besitzern der betroffenen Fahrzeuge Kontakt auf. Im Rampenlicht stehen Peugeot 308-Modelle, die zwischen Oktober 2015 und Februar 2019 in die Autohäuser kamen. Solche Fahrzeuge müssen in einer Werkstatt vorgeführt werden, wo die Gurtverankerung kostenfrei verstärkt wird.

Der Eingriff soll rund 45 Minuten dauern. Danach ist das Auto wieder voll fahrtüchtig. Bislang sind keine Unfälle oder Verletzungen bekannt, die durch den Mangel ergaben. Wir haben nachgehakt und werden diesen Artikel aktualisieren, sofern weitere Informationen vorliegen.

Zusammenfassung:

Weltweit sind rund 243.000 Peugeot 308 vom Rückruf betroffen

Es handelt sich ausschließlich um Modelle aus den Jahren 2015 bis 2019

Die Nachbesserung erfolgt kostenlos und dauert etwa 45 Minuten