Elektro-SUV: Chinesischer Hersteller setzt VW unter Druck

Der europäische Markt übt auf chinesische Autohersteller eine große Anziehungskraft aus. Im eigenen Land können die vielen Fahrzeuge, die von den Bändern rollen, kaum verkauft werden, und die USA erheben hohe Zölle. Die teils befürchtete Überschwemmung des europäischen Markts blieb dagegen aus. Die Neuzulassungen bleiben bisher begrenzt. Zu den Platzhirschen entwickeln sich alteingesessene Hersteller wie VW.

An diesem Gefüge will Leapmotor rütteln und ließ schon bei seinem Markteintritt aufhorchen: Dank einer Kooperation mit dem Stellantis-Konzern wird in Europa gefertigt. Und mit dem T03 setzte der Hersteller zunächst auf das Kleinwagensegment, in dem die Auswahl bisher begrenzt ist. VW lässt sich mit seinem ID.1 noch bis 2027 Zeit.

Auf Kleinwagen folgt günstiges SUV

Mit dem B10 greift Leapmotor nun in einer Klasse an, in der die Konkurrenz erheblich größer ist. Das kompakte SUV mit einer Länge von 4,52 mm und einer Breite von 1,89 m Höhe buhlt um die gleichen Kunden wie Skoda mit seinem erfolgreichen Elroq oder Stellantis-Marken wie Opel und dem neuen Frontera. Dazu setzt der Hersteller auf einen elektrischen Antrieb, der eine Leistung von 218 PS sowie ein maximales Drehmoment von 240 Nm bereithält. Das verspricht ein zügiges Vorankommen bis 170 km/h; darüber hinaus wird das Auto abgeregelt. Die versprochenen Reichweiten dürften aber auch bei diesem Tempo nicht zu halten sein.

Leapmotor bietet für den B10 zwei unterschiedliche Energiespeicher. Der kleinere Akku mit einem Fassungsvermögen von 56,2 kWh soll nach WLTP-Standard eine Reichweite von 362 Kilometern gewährleisten. Mit der 67,1-kWh-Variante soll sich diese auf 434 Kilometer vergrößern. Für ein schnelles Laden setzt Leapmotor beim B10 auf Gleichstrom (DC) mit bis zu 168 kW. Damit soll sich der Füllstand in 20 Minuten von 30 auf 80 Prozent erhöhen lassen.

Apples CarPlay oder Android Auto auf 14,6 Zoll

Im Inneren verspricht der Hersteller nicht nur Pragmatismus in Form von zahlreichen Ablagemöglichkeiten. Das Betriebssystem des Fahrzeugs, das hauseigene Leap OS 4.0, soll nicht nur mit einer anpassbaren Oberfläche, sondern auch mit der Unterstützung von Apples CarPlay und Googles Android Auto punkten.

Ob das genügt, um den Erfolg des T03 zu wiederholen, der in den letzten Monaten auf ein recht hohes Interesse stieß, bleibt abzuwarten. Mit einem Basispreis von 29.900 Euro ist der B10 zwar ein preiswertes Elektroauto, konkurrenzlos günstig ist es jedoch nicht.