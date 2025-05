Audi A6 Plug-in-Hybrid (2025): Neue Modelle sorgen für Aufsehen

Mitte vergangenen Jahres stellte Audi mit dem A6 e-tron ein für viele Menschen attraktives E-Auto in der oberen Mittelklasse als Coupé-Version (Sportback) und Kombi (Avant) vor. Jetzt legt der Automobilkonzern aus Ingolstadt nach und bietet den A6 auch als neuen Plug-in-Hybrid (PHEV) mit Allradantrieb an. Und auch hier kannst du zwischen einer Limousine und einer Ausführung als Kombi wählen. Wahlweise ausgestattet mit 220 kW (299 PS) oder 270 kW (367 PS) Systemleistung.

Audi A6 PHEV (2025) mit Allradantrieb hat jetzt eine größere Batterie

Das Besondere: Die neue Generation der Hochvoltbatterie in den Autos hat im Vergleich zu den Vorgängermodellen eine um rund 45 Prozent erhöhte Kapazität. Es stehen jetzt netto fast 21 kWh für das elektrische Fahren zur Verfügung. Laut WLTP-Standard reicht das für mehr als 100 Kilometer Fahrtstrecke aus, verspricht der Hersteller. Eine vollständige Aufladung von 0 auf 100 Prozent dauert nach Angaben von Audi mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW an einer Wallbox oder an einer Normalladesäule (AC) 2,5 Stunden.

Der Audi A6 PHEV in der Avant-Ausführung des Modelljahres 2025.

Praktisch: Wer im Elektro-Modus unterwegs ist, kann mithilfe der Rekuperation Energie zurückgewinnen, sobald der Fuß vom Gaspedal genommen wird. Über sportliche Schaltwippen hinter dem Lenkrad lässt sich die Stärke des Verzögerns beim Rollenlassen in drei Stufen individuell nach den persönlichen Vorlieben des Fahrers einstellen. Für den Vortrieb sorgt ein E-Motor mit einer Leistung von bis zu 105 kW. Dazu gesellt sich ein Verbrennungsmotor (2.0 TFSI) mit 185 kW. Der emissionslose E-Antrieb wird nach Möglichkeit immer bevorzugt.

Ziemlich sportlich geht es im Interieur des Audi A6 Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb des Modelljahres 2025 zu.

Hochwertige Serienausstattung an Bord

Für ein hohes Maß an Komfort sorgt im Audi A6 PHEV (2025) mit Allradantrieb beispielsweise die serienmäßige Allradlenkung. Bis etwa 60 km/h werden die Hinterräder bis zu fünf Grad entgegengesetzt zu den Vorderrädern eingeschlagen. Dadurch verringert sich der Wendekreis und das Fahrzeug fährt im Stadtverkehr und in engen Kurven agiler. Audi hebt zudem hervor, in den neuen Plug-in-Hybrid-Modellen eine verbesserte Schalldämmung verbaut zu haben, um die Fahrgeräusche weiter abzusenken.

Was kostet der Audi A6 PHEV (2025) mit Allradantrieb?

Ein Schnäppchen sind die neuen Plug-in-Hybride des Modelljahres 2025 schon allein wegen ihrer hochwertigen Ausstattung nicht. Mit 220 kW Systemleistung kostet die Audi A6 Limousine e-hybrid quattro in Deutschland mindestens 65.800 Euro, in der Avant-Variante sind mindestens 68.300 Euro zu bezahlen. Mit 270 kW liegen die Preise bei mindestens 75.050 respektive 77.550 Euro. S-Line-Ausstattung, Sportfahrwerk, größere Räder und rote Bremssättel sind Teil der Serienausstattung. Bestellungen sind ab sofort möglich, erste Auslieferungen sind für den Sommer geplant.