Tesla überarbeitet sein Erfolgsmodell: Das ist neu 

Schon vor Monaten tauchten gelegentlich Bilder des neuen Tesla Modell 3 im Internet auf. Bislang war es unter dem Projektnamen „Highland“ bekannt. Doch all das Warten hat ein Ende, denn Tesla hat es jetzt offiziell vorgestellt. Die Neuauflage vom Model 3 soll „ein bedeutendes Update“ für alle Motorisierungen erhalten haben. Es soll mehr Ausstattung, Komfort und Qualität geboten werden. Insgesamt sechs Jahre lang wurde der Vorgänger gebaut. Dem US-amerikanischen Hersteller zufolge wurden über zwei Millionen Pkw verkauft.

Teslas neues Model 3

An der Karosserie hat sich nicht viel getan. Dennoch ist die Frontschürze weniger rund und schlichter gehalten, als beim Vorgänger. Ihr neues Design soll den Luftwiderstand und auch Windgeräusche minimieren. Eine weitere Erneuerung sind die schmaleren Frontscheinwerfer mit den prominenteren LED-Tagfahrleuchten. Am Heck sind die Rückleuchten jetzt nicht mehr an der Heckklappe geteilt, sondern werden als ganzes integriert. Überdies gibt es noch zwei neue Farben. Viel mehr wurde am äußeren Design nicht verändert, denn es ist nur ein sogenanntes Mid-Facelift.

Anders sieht es bei den inneren Werten aus. Tesla hat dem neuen Model 3 mehr Reichweite verpasst. Diese hängt jeweils von der Motorisierung ab und startet bei 513 Kilometern bis hin zu 629 Kilometern (WLTP). Laut Angaben des E-Autobauers reichen dem Fahrzeug 15 Minuten aus, um dann 282 Kilometer weit zu kommen. Zunächst gibt es die beiden E-Motoren aus dem Vorgänger. Das Basismodell wird von einem E-Motor im Heck, der 208 Kilowattstunden (kW) leistet, angetrieben. Den WLTP-Angaben zufolge verbraucht dieser 13,2 kWh auf 100 Kilometer. Die Spitzenmotorisierung mit 366 kW beschleunigt innerhalb von vier Sekunden auf Tempo 100. Hier entsteht dann ein Verbrauch laut WLTP von 14 kWh auf 100 Kilometer.

Weitere Updates am Model 3:

Besser Materialien wie Aluminium und Textile im Innenraum

Ambientebeleuchtung

Belüftete Vordersitz, alle Sitze sind beheizt

360 Grad Akustikverglasung

Zwei Drahtloses Laden

Zwei USB-C-Ladeanschlüsse

Neues Audiosystem mit neun oder 17 Lautsprechern

Neues 8-Zoll-Display für die Rücksitzbank

Hebelloses Lenkrad

Ist Tesla auf die Probleme des Vorgängers eingegangen?

Über die Ladeleistung, Reichweite und Antrieb gab es bisher wenig Kritik. Jedoch erhielt die Geräuschdämmung vielerlei Beschwerden. Dies habe Tesla nun verbessert. Eine spezielle Reifenmischung soll dafür sorgen, dass die Reifen leiser abrollen. Eine Akustikverglasung, neue Buchsen bei der Radaufhängung, bessere Türdichtungen sowie ein besser isolierter Innenraum sollen dafür sorgen, dass weniger Geräusche von außen nach innen gelangen.