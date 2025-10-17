Verrückt: Diese Bank schenkt dir 120 Euro

Geldgeschenke sind gern gesehen. Und das nutzt jetzt die Norisbank, um mit einer attraktiven Sonderaktion durchzustarten. Tagesgeld- und Girokonto eröffnen (beides kostenlos!), aktiv nutzen und schon gibt es 120 Euro geschenkt.
Geldgeschenk 100 Euro
Bei der Norisbank kannst du dir jetzt ein attraktives Geldgeschenk sichern.Bildquelle: Shutterstock.com / Leszek Czerwonka
Immer wieder mussten wir in den vergangenen Monaten darüber berichten, dass die Zinsen fürs Tagesgeld im Sinkflug sind. Eine wenig überraschende Entwicklung. Schließlich hat die Europäische Zentralbank (EZB) in mehreren Wellen die Leitzinsen kräftig gesenkt. Das hat auch die Renditen auf Tagesgeldkonten dahinschmelzen lassen. Doch die Banken lassen sich neue Sonderaktionen einfallen, um Neukunden anzulocken. So auch die Norisbank, die im Jahr 1954 als Kaufhilfe zur Finanzierung von Quelle-Katalogprodukten gegründet wurde. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Heute ist das Geldhaus ein Unternehmen in der Deutsche Bank Gruppe.

Norisbank: So sicherst du dir 120 Euro

Doch zurück zum neuen Tagesgeld-Angebot der Norisbank. Ab sofort winkt Neukunden nämlich das „XXL Vorteilspaket“. Wer ein kostenloses Tagesgeldkonto bei der Norisbank eröffnet und parallel dazu auch das „Top-Girokonto“ aktiv nutzt, darf sich über ein attraktives Geldgeschenk freuen. Dann schenkt dir die Norisbank nämlich satte 120 Euro. Das Girokonto der Norisbank ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 500 Euro ebenfalls kostenlos. Der Kontoinhaber muss mindestens 21 Jahre alt sein und über den kostenlosen Online-Kontowechselservice müssen mindestens fünf Zahlungspartner (Gehalt, Pension, Rente, Lastschriften etc.) von deinem alten Girokonto mit auf das neue Girokonto umziehen.

Die Sonderaktion gilt nur für Neukunden, die in den vergangenen zwölf Monaten keine Verbindung zur Norisbank hatten. Die hohe Geldprämie von 120 Euro wird bei Erfüllung der oben genannten Bedingungen bis spätestens 15. April 2026 auf dem Norisbank Top-Girokonto gutgeschrieben. Girokonto plus, Basis- und Pfändungsschutzkonten sind von der Prämienvergütung ausgeschlossen. Auf dem Tagesgeldkonto der Norisbank darfst du dich übrigens noch bis zum 31. März 2026 über 3 Prozent Zinsen auf deine Ersparnisse bis 250.000 Euro freuen. Die Zinsgutschrift erfolgt viermal jährlich zum Quartalsende. Ab April sinkt die Verzinsung – Stand heute – dann auf 0,75 Prozent pro Jahr.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		3,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 75.000 EurojährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

0,75 Prozent p.a. ab April 2026		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Umweltbank
UmweltFlekonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 Euro

0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro

0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro		viermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,80 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Barclays
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichÖsterreich / Deutschlandjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,65 Prozent p.a. für 4 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Bank of Scotland
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage 1.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 4 Monate

2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
HypoVereinsbank
FlexSparen		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,606 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage: 5.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a. 		monatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,40 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Renault Bank direkt
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen

Mehr Rendite mit Festgeld sichern

Du wünschst dir eine garantierte Rendite über einen längeren Zeitraum? Dann solltest du dich mit dem Thema Festgeld auseinandersetzen. Denn beim Festgeld garantieren dir Banken über einen von dir gewählten Zeitraum einen Zins. Bis zu zehn Jahre kannst du dein Geld für dich arbeiten lassen und kassierst jedes Jahr eine garantierte Rendite von aktuell bis zu 3 Prozent. Nachteil: Während der von dir gewählten Laufzeit kannst du beim Festgeld anders als beim Tagesgeld in der Regel nicht über dein Geld verfügen. Deswegen solltest du immer nur einen Teil deiner Ersparnisse als Festgeld anlegen, um finanziell flexibel zu bleiben.

Festgeld: ING knallt die Zinsen rauf

