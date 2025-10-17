Verrückt: Diese Bank schenkt dir 120 Euro

Immer wieder mussten wir in den vergangenen Monaten darüber berichten, dass die Zinsen fürs Tagesgeld im Sinkflug sind. Eine wenig überraschende Entwicklung. Schließlich hat die Europäische Zentralbank (EZB) in mehreren Wellen die Leitzinsen kräftig gesenkt. Das hat auch die Renditen auf Tagesgeldkonten dahinschmelzen lassen. Doch die Banken lassen sich neue Sonderaktionen einfallen, um Neukunden anzulocken. So auch die Norisbank, die im Jahr 1954 als Kaufhilfe zur Finanzierung von Quelle-Katalogprodukten gegründet wurde. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Heute ist das Geldhaus ein Unternehmen in der Deutsche Bank Gruppe.

Norisbank: So sicherst du dir 120 Euro

Doch zurück zum neuen Tagesgeld-Angebot der Norisbank. Ab sofort winkt Neukunden nämlich das „XXL Vorteilspaket“. Wer ein kostenloses Tagesgeldkonto bei der Norisbank eröffnet und parallel dazu auch das „Top-Girokonto“ aktiv nutzt, darf sich über ein attraktives Geldgeschenk freuen. Dann schenkt dir die Norisbank nämlich satte 120 Euro. Das Girokonto der Norisbank ist ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 500 Euro ebenfalls kostenlos. Der Kontoinhaber muss mindestens 21 Jahre alt sein und über den kostenlosen Online-Kontowechselservice müssen mindestens fünf Zahlungspartner (Gehalt, Pension, Rente, Lastschriften etc.) von deinem alten Girokonto mit auf das neue Girokonto umziehen.

Die Sonderaktion gilt nur für Neukunden, die in den vergangenen zwölf Monaten keine Verbindung zur Norisbank hatten. Die hohe Geldprämie von 120 Euro wird bei Erfüllung der oben genannten Bedingungen bis spätestens 15. April 2026 auf dem Norisbank Top-Girokonto gutgeschrieben. Girokonto plus, Basis- und Pfändungsschutzkonten sind von der Prämienvergütung ausgeschlossen. Auf dem Tagesgeldkonto der Norisbank darfst du dich übrigens noch bis zum 31. März 2026 über 3 Prozent Zinsen auf deine Ersparnisse bis 250.000 Euro freuen. Die Zinsgutschrift erfolgt viermal jährlich zum Quartalsende. Ab April sinkt die Verzinsung – Stand heute – dann auf 0,75 Prozent pro Jahr.

Mehr Rendite mit Festgeld sichern

Du wünschst dir eine garantierte Rendite über einen längeren Zeitraum? Dann solltest du dich mit dem Thema Festgeld auseinandersetzen. Denn beim Festgeld garantieren dir Banken über einen von dir gewählten Zeitraum einen Zins. Bis zu zehn Jahre kannst du dein Geld für dich arbeiten lassen und kassierst jedes Jahr eine garantierte Rendite von aktuell bis zu 3 Prozent. Nachteil: Während der von dir gewählten Laufzeit kannst du beim Festgeld anders als beim Tagesgeld in der Regel nicht über dein Geld verfügen. Deswegen solltest du immer nur einen Teil deiner Ersparnisse als Festgeld anlegen, um finanziell flexibel zu bleiben.

