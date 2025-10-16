Tagesgeld: Nächste Bank zündet gewaltigen Zinskracher

Wenige Tage nach dem Start einer neuen Tagesgeld-Sonderaktion bei der Consorsbank aktiviert auch Barclays mit einem neuen Bonuszins durch. Eigentlich ist Barclays, eine Marke der BAWAG AG, für seine Kreditkarten-Angebote bekannt, bietet aber auch ein Tagesgeldkonto an. Und genau auf diesem Konto winken jetzt 2,8 Prozent Zinsen pro Jahr. Dieser Bonuszins wird für drei Monate gezahlt. Danach geht es aktuell mit 1,2 Prozent pro Jahr weiter; weit mehr als viele Banken und Sparkassen derzeit an Rendite auf ihren Konten zahlen.

Barclays zahlt attraktive Zinsen aufs Tagesgeld

Den Bonuszins in Höhe von 2,8 Prozent p.a. gewährt Barclays allen Neukunden für Einlagen bis zu 250.000 Euro. Alle darüber hinausgehenden Einlagen werden ohne Limit mit dem Regelzins belohnt. Bis 100.000 Euro sind die Einlagen eines jeden Sparers über die Einlagensicherung Österreichs abgesichert. Gut: Zusätzlich greift eine Absicherung von Einlagen bis 3 Millionen Euro durch den deutschen Einlagensicherungsfonds. Die Zinsgutschrift erfolgt bei Barclays jährlich zum Jahresende, das Tagesgeldkonto als solches ist kostenlos nutzbar.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeldkonten. Unser Tagesgeld-Vergleich zeigt dir ausschließlich Angebote, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst. Angebote über zwischengeschaltete Dienstleister haben wir ausgeschlossen.

Festgeld als Alternative

Du wünschst dir eine attraktive Rendite über einen längeren Zeitraum? Dann kann ein Festgeldkonto für dich eine passende Alternative zum Tagesgeld sein. Denn beim Festgeld legst du dein Geld für eine von dir ausgewählte feste Laufzeit an. Du kannst während dieser Zeit zwar nicht über dein Geld verfügen, kassierst dafür aber eine garantierte Verzinsung. Tipp: Nur einen Teil der Ersparnisse als Festgeld anlegen. Nämlich jenes Geld, auf das du sicher während der kommenden Monate oder ggf. sogar Jahre verzichten kannst. Erst vor wenigen Tagen hatte die ING die Zinsen aufs Festgeld erhöht.

