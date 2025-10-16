Tagesgeld: Nächste Bank zündet gewaltigen Zinskracher

Für Sparer ergeben sich in diesen Tagen attraktive Möglichkeiten, mehr aus dem eigenen Geld zu machen. Denn bei verschiedenen Banken winken attraktive Bonuszinsen. Jetzt hat eine weitere deutsche Bank eine Zinsrakete aufsteigen lassen.
50 Euro Geldschein in der Hand einer Frau.
Zinsen kassieren? Barclays macht es mit einem neuen Bonuszins aufs Tagesgeld leichter möglich.Bildquelle: Gemini
Wenige Tage nach dem Start einer neuen Tagesgeld-Sonderaktion bei der Consorsbank aktiviert auch Barclays mit einem neuen Bonuszins durch. Eigentlich ist Barclays, eine Marke der BAWAG AG, für seine Kreditkarten-Angebote bekannt, bietet aber auch ein Tagesgeldkonto an. Und genau auf diesem Konto winken jetzt 2,8 Prozent Zinsen pro Jahr. Dieser Bonuszins wird für drei Monate gezahlt. Danach geht es aktuell mit 1,2 Prozent pro Jahr weiter; weit mehr als viele Banken und Sparkassen derzeit an Rendite auf ihren Konten zahlen.

Barclays zahlt attraktive Zinsen aufs Tagesgeld

Den Bonuszins in Höhe von 2,8 Prozent p.a. gewährt Barclays allen Neukunden für Einlagen bis zu 250.000 Euro. Alle darüber hinausgehenden Einlagen werden ohne Limit mit dem Regelzins belohnt. Bis 100.000 Euro sind die Einlagen eines jeden Sparers über die Einlagensicherung Österreichs abgesichert. Gut: Zusätzlich greift eine Absicherung von Einlagen bis 3 Millionen Euro durch den deutschen Einlagensicherungsfonds. Die Zinsgutschrift erfolgt bei Barclays jährlich zum Jahresende, das Tagesgeldkonto als solches ist kostenlos nutzbar.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeldkonten. Unser Tagesgeld-Vergleich zeigt dir ausschließlich Angebote, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst. Angebote über zwischengeschaltete Dienstleister haben wir ausgeschlossen.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		3,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 75.000 EurojährlichFrankreich
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschland
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreich
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschland
Umweltbank
UmweltFlekonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 Euro

0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro

viertel jährlichDeutschland
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanien
Ferratum / Multitude Bank
bis maximal 100.000 EuromonatlichMalta
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreich
Barclays
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 250.000 EurojährlichÖsterreich / Deutschland
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanien
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

kein LimitjährlichNiederlande
Nexent Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlande
TF Bank
Tagesgeld		2,65 Prozent p.a. für 4 Monate

bis maximal 100.000 EuromonatlichSchweden
Bank of Scotland
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage 1.000 Euro		jährlichDeutschland
Bigbank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 4 Monate

bis maximal 100.000 EurojährlichEstland
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanien
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.

kein LimitmonatlichDeutschland
ING
Extra-Konto		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschland
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschland
HypoVereinsbank
FlexSparen		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,606 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage: 5.000 Euro		jährlichDeutschland
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

monatlichMalta
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,40 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 1.000.000 EuromonatlichLuxemburg
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschland
Renault Bank direkt
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreich
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschland
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreich
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreich
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschland
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

kein LimitmonatlichDeutschland
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

kein LimitmonatlichDeutschland

Festgeld als Alternative

Du wünschst dir eine attraktive Rendite über einen längeren Zeitraum? Dann kann ein Festgeldkonto für dich eine passende Alternative zum Tagesgeld sein. Denn beim Festgeld legst du dein Geld für eine von dir ausgewählte feste Laufzeit an. Du kannst während dieser Zeit zwar nicht über dein Geld verfügen, kassierst dafür aber eine garantierte Verzinsung. Tipp: Nur einen Teil der Ersparnisse als Festgeld anlegen. Nämlich jenes Geld, auf das du sicher während der kommenden Monate oder ggf. sogar Jahre verzichten kannst. Erst vor wenigen Tagen hatte die ING die Zinsen aufs Festgeld erhöht.

Sparschwein steht auf einem Tisch in einem Autohaus.
Jetzt weiterlesen
Festgeld: Deutsche Autobank überrascht mit neuen Top-Zinsen

