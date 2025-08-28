Festgeld: Deutsche Autobank überrascht mit neuen Top-Zinsen

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bis zu 2,5 Prozent Zinsen pro Jahr! Ein solches Top-Angebot ist ab sofort bei einer weiteren deutschen Bank erhältlich. Wir zeigen dir alle wichtigen Details und verraten dir auch, was du bei einer Kontoeröffnung beachten musst.
Sparschwein steht auf einem Tisch in einem Autohaus.
Die Volkswagen Bank holt den Zinsturbo beim Festgeld raus.Bildquelle: Gemini
  • Teilen

Erst vor wenigen Tagen überraschte die Volkswagen Bank mit einem neuen, attraktiven-Tagesgeld-Angebot. Jetzt geht die Bank des großen deutschen Automobilherstellers noch einen Schritt weiter. Sie hebt auch die Zinsen für längerfristige Geldanlagen an. Und zwar auf bis zu 2,5 Prozent p.a., wie jetzt bekannt wurde. Neue Zinskonditionen gibt es nicht nur beim Festgeld, sondern auch beim Produkt „Plus Sparbrief“.

Festgeld bei der Volkswagen Bank: Das musst du wissen

Im Kern handelt es sich beim Festgeld und beim „Plus Sparbrief“ der Volkswagen Bank um identische Produkte, die beide ohne monatliche Grundgebühr nutzbar sind. Das Festgeld steht dabei über drei wählbare Laufzeiten zwischen 90 und 359 Tagen zur Verfügung. Beim Sparbrief kannst du zwischen fünf Laufzeiten zwischen einem Jahr und fünf Jahren auswählen. Und ab sofort gelten die folgenden Zinskonditionen:

VW Bank Festgeld

  • 90 bis 179 Tage: 1,79 Prozent Zinsen p.a.
  • 180 bis 269 Tage: 2,00 Prozent Zinsen p.a.
  • 270 bis 359 Tage: 2,10 Prozent Zinsen p.a.

VW Bank Plus Sparbrief

  • 1 Jahr Laufzeit: 2,30 Prozent Zinsen p.a.
  • 2 Jahre Laufzeit: 2,30 Prozent Zinsen p.a.
  • 3 Jahre Laufzeit: 2,30 Prozent Zinsen p.a.
  • 4 Jahre Laufzeit: 2,40 Prozent Zinsen p.a.
  • 5 Jahre Laufzeit: 2,50 Prozent Zinsen p.a.

Bei allen Laufzeiten gilt, dass du mindestens 2.500 Euro anlegen musst, um ein neues Festgeld- oder Sparbrief-Konto bei der Volkswagen Bank eröffnen zu können. Während der von dir gewählten Laufzeit ist der entsprechende Zins garantiert – auch bei Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Festgeld-Angeboten mit einer Laufzeit von einem Jahr. Die besten Festgeldkonten mit sechs Monaten und zwei Jahren Laufzeit findest du in unserem Festgeld-Ratgeber.

Bank / VersicherungZinssatzZinseinschränkungenstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
State Bank of India / SBI Frankfurt
Festgeld		2,80 Prozent p.a.mind.: 20.000 €

max.: 200.000 €		Deutschlandjetzt Konto eröffnen
Rediem Capital
Sparkonto		2,55 Prozent p.a.mind.: 5.000 €

max.: 85.000 €		Schwedenjetzt Konto eröffnen
Sparda-Bank Hannover
Festgeld SpardaTermin+		2,50 Prozent p.a.mind.: 500 €

max.: 250.000 €		Deutschlandjetzt Konto eröffnen
CA Auto Bank
Festgeld		2,45 Prozent p.a.mind.: 5.000 €

max.: 1.000.000 €		Italienjetzt Konto eröffnen
J&T Direktbank
Festgeld		2,40 Prozent p.a.mind.: 5.000 €

max.: 250.000 €		Tschechienjetzt Konto eröffnen
Klarna
Festgeld+		2,38 Prozent p.a.mind.: 1 €

max.: 500.000 €		Schwedenjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Festgeld		2,35 Prozent p.a.mind.: 1.000 €

max.: 100.000 €		Estlandjetzt Konto eröffnen
Yapi Kredi
Euro-Plus Festgeldkonto		2,35 Prozent p.a.mind.: 2.000 €

keine Höchstgrenze		Niederlandejetzt Konto eröffnen
Crédit Agricole
Festgeld		2,30 Prozent p.a.mind.: 5.000 €

max.: 500.000 €		Frankreichjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Sparbrief		2,30 Prozent p.a.mind.: 2.500 €

max.: kein Limit		Deutschlandjetzt Konto eröffnen

Tagesgeld als Alternative

Alternativ zum Festgeld kannst du dich auch für ein kostenloses Tagesgeldkonto ohne Mindestanlagesumme entscheiden. Bei den meisten Konten winken aktuell bis zu 3 Prozent Zinsen pro Jahr – allerdings meist nur für einen recht kurzen Zeitraum. In der Spitze sind aber sogar 4 Prozent p.a. möglich.

Sparschwein auf Tisch im Sonnenlicht als Symbolbild für Tagesgeld-Aktion.
Jetzt weiterlesen
Jetzt zuschlagen: Tagesgeld-Kracher bei deutscher Direktbank

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Video-Streaming
Video Streaming
Mit dem Zweiten sieht man besser? Disney+ greift bei den Öffentlich-rechtlichen zu
PayPal-App-Logo
Sicherheit
Nicht sicher: Banken verweigern Zahlungen über Paypal
Opel-Logo an einem Autohaus.
Autokauf
Mega-Überraschung bei Opel: Hersteller zieht die Notbremse
Autokauf
Neues Design bricht Regeln: Audi Q3 (2025) pulverisiert Standards
Strom und Energie
Familienvater berichtet: Balkonkraftwerk überzeugt auf ganzer Linie
Google
Klatsche für Google: Das muss sich auf Android-Smartphones ändern
Autokauf
Monster auf Rädern: Freie Fahrt für US-Giganten
Finanzen und Versicherungen
Alle Bank-Kunden betroffen: So funktioniert das neue Ampel-System bei Überweisungen
Finanzen und Versicherungen
Jetzt ist es raus: Wer hinter der Bargeld-Abschaffung steckt