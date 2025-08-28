Festgeld: Deutsche Autobank überrascht mit neuen Top-Zinsen

Erst vor wenigen Tagen überraschte die Volkswagen Bank mit einem neuen, attraktiven-Tagesgeld-Angebot. Jetzt geht die Bank des großen deutschen Automobilherstellers noch einen Schritt weiter. Sie hebt auch die Zinsen für längerfristige Geldanlagen an. Und zwar auf bis zu 2,5 Prozent p.a., wie jetzt bekannt wurde. Neue Zinskonditionen gibt es nicht nur beim Festgeld, sondern auch beim Produkt „Plus Sparbrief“.

Festgeld bei der Volkswagen Bank: Das musst du wissen

Im Kern handelt es sich beim Festgeld und beim „Plus Sparbrief“ der Volkswagen Bank um identische Produkte, die beide ohne monatliche Grundgebühr nutzbar sind. Das Festgeld steht dabei über drei wählbare Laufzeiten zwischen 90 und 359 Tagen zur Verfügung. Beim Sparbrief kannst du zwischen fünf Laufzeiten zwischen einem Jahr und fünf Jahren auswählen. Und ab sofort gelten die folgenden Zinskonditionen:

VW Bank Festgeld

90 bis 179 Tage: 1,79 Prozent Zinsen p.a.

180 bis 269 Tage: 2,00 Prozent Zinsen p.a.

270 bis 359 Tage: 2,10 Prozent Zinsen p.a.

VW Bank Plus Sparbrief

1 Jahr Laufzeit: 2,30 Prozent Zinsen p.a.

2 Jahre Laufzeit: 2,30 Prozent Zinsen p.a.

3 Jahre Laufzeit: 2,30 Prozent Zinsen p.a.

4 Jahre Laufzeit: 2,40 Prozent Zinsen p.a.

5 Jahre Laufzeit: 2,50 Prozent Zinsen p.a.

Bei allen Laufzeiten gilt, dass du mindestens 2.500 Euro anlegen musst, um ein neues Festgeld- oder Sparbrief-Konto bei der Volkswagen Bank eröffnen zu können. Während der von dir gewählten Laufzeit ist der entsprechende Zins garantiert – auch bei Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Festgeld-Angeboten mit einer Laufzeit von einem Jahr. Die besten Festgeldkonten mit sechs Monaten und zwei Jahren Laufzeit findest du in unserem Festgeld-Ratgeber.

Tagesgeld als Alternative

Alternativ zum Festgeld kannst du dich auch für ein kostenloses Tagesgeldkonto ohne Mindestanlagesumme entscheiden. Bei den meisten Konten winken aktuell bis zu 3 Prozent Zinsen pro Jahr – allerdings meist nur für einen recht kurzen Zeitraum. In der Spitze sind aber sogar 4 Prozent p.a. möglich.

