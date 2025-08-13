Tagesgeld: Große deutsche Autobank holt den Zinshammer raus

Durch zahlreiche Leitzinssenkungen sind die Zinsen für Tagesgeld auf dem steilen Sinkflug. Doch vereinzelt steigt die Rendite auf den bei vielen Sparern beliebten Konten auch. Jetzt zum Beispiel bei der Volkswagen Bank. Das Geldhaus des Wolfsburger Automobilkonzerns zahlt Neukunden ab sofort 2,3 Prozent Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Und zwar garantiert für satte sechs Monate. Ab dem siebten Monat zahlt die Volkswagen Bank nach aktuellem Stand der Dinge noch 1 Prozent Zinsen pro Jahr.

Volkswagen Bank zahlt 2,3 Prozent Tagesgeld-Zinsen

Nicht nur die vergleichsweise lange Zinsgarantie macht das Tagesgeldkonto der VW Bank attraktiv, sondern auch die deutsche Einlagensicherung. Sie schützt die Ersparnisse der Sparer vor einer möglichen Pleite der Bank. Außerdem gut: Die Zinszahlungen finden bei der Volkswagen Bank monatlich statt. Dadurch profitierst du schon ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt; es gibt also Zinsen auf die dir ausgezahlten Zinsen. Besonders bei hohen Anlagesummen ist das lukrativ.

Um den neuen Bonuszins kassieren zu können, darfst du in den vergangenen zwölf Monaten kein Konto bei der Volkswagen Bank besessen haben. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den 30 besten Tagesgeld-Konten, die du als Sparer mit Wohnsitz in Deutschland aktuell nutzen kannst. Bei der Auswahl, die Angebote mit bis zu 4 Prozent Zinsen p.a. berücksichtigt, haben wir darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Angebote per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung handelt. Zudem setzen wir für eine Listung die europäische Einlagensicherung voraus.

Alternative: Geldanlage mit längerer Laufzeit

Alternativ kannst du dich bei der Volkswagen Bank übrigens auch für langfristigere Geldanlagen entscheiden. Zum Beispiel für ein Festgeldkonto, bei dem aktuell bis zu 1,9 Prozent Zinsen p.a. winken. Oder für einen sogenannten Sparbrief mit einer Anlagedauer von bis zu fünf Jahren. Hier winken aktuell für Neukunden sogar bis zu 2,4 Prozent Zinsen pro Jahr. In beiden Fällen erwartet die VW Bank eine Mindestanlagesumme in Höhe von 2.500 Euro. Weitere attraktive Festgeld-Angebote findest du in unserem großen Festgeld-Vergleich.

