Tagesgeld: Große deutsche Autobank holt den Zinshammer raus

Sechs Monate eine garantierte Rendite von mehr als 2 Prozent aufs Tagesgeld. Solche Angebote gibt es in Deutschland nicht mehr oft. Doch jetzt zaubert die Direktbank eines großen deutschen Autobauers genau eine solche Aktion aus dem Hut.
Durch zahlreiche Leitzinssenkungen sind die Zinsen für Tagesgeld auf dem steilen Sinkflug. Doch vereinzelt steigt die Rendite auf den bei vielen Sparern beliebten Konten auch. Jetzt zum Beispiel bei der Volkswagen Bank. Das Geldhaus des Wolfsburger Automobilkonzerns zahlt Neukunden ab sofort 2,3 Prozent Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Und zwar garantiert für satte sechs Monate. Ab dem siebten Monat zahlt die Volkswagen Bank nach aktuellem Stand der Dinge noch 1 Prozent Zinsen pro Jahr.

Volkswagen Bank zahlt 2,3 Prozent Tagesgeld-Zinsen

Nicht nur die vergleichsweise lange Zinsgarantie macht das Tagesgeldkonto der VW Bank attraktiv, sondern auch die deutsche Einlagensicherung. Sie schützt die Ersparnisse der Sparer vor einer möglichen Pleite der Bank. Außerdem gut: Die Zinszahlungen finden bei der Volkswagen Bank monatlich statt. Dadurch profitierst du schon ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt; es gibt also Zinsen auf die dir ausgezahlten Zinsen. Besonders bei hohen Anlagesummen ist das lukrativ.

Um den neuen Bonuszins kassieren zu können, darfst du in den vergangenen zwölf Monaten kein Konto bei der Volkswagen Bank besessen haben. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den 30 besten Tagesgeld-Konten, die du als Sparer mit Wohnsitz in Deutschland aktuell nutzen kannst. Bei der Auswahl, die Angebote mit bis zu 4 Prozent Zinsen p.a. berücksichtigt, haben wir darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Angebote per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung handelt. Zudem setzen wir für eine Listung die europäische Einlagensicherung voraus.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		4,00 Prozent p.a. für 4 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 EurojährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,11 Prozent p.a. bis zum 31. Dezember 2025

0,75 Prozent p.a. ab Oktober 2025		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,00 Prozent für 1 Monat

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,80 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Consorsbank
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Ikano Bank
Fleks Horten Tagesgeld		2,76 Prozent p.a. bis zum 15. August 2025

1,71 Prozent p.a. ab dem 16. August 2025		bis maximal 100.000 EurojährlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Bank11
Tagesgeldkonto		2,60 Prozent p.a. bis 30. September 2024

2,00 Prozent ab dem 1. Oktober 2025		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro 0,05 Prozent p.a.

über 1.000.000 Euro 0,01 Prozent p.a.		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 4 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 3 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

1,00 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,40 Prozent p.a. für 4 Monate

2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,40 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,30 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
1822direkt
Tagesgeldkonto		2,25 Prozent p.a. für 6 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
HypoVereinsbank
FlexSparen		2,22 Prozent p.a. für 6 Monate

0,594 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage: 5.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bank Norwegian
Sparkonto Plus		2,20 Prozentbis maximal 1.000.000 EurojährlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto		2,03 Prozent p.a.bis maximal 100.000 Euroviermal jährlichMaltajetzt Konto eröffnen

Alternative: Geldanlage mit längerer Laufzeit

Alternativ kannst du dich bei der Volkswagen Bank übrigens auch für langfristigere Geldanlagen entscheiden. Zum Beispiel für ein Festgeldkonto, bei dem aktuell bis zu 1,9 Prozent Zinsen p.a. winken. Oder für einen sogenannten Sparbrief mit einer Anlagedauer von bis zu fünf Jahren. Hier winken aktuell für Neukunden sogar bis zu 2,4 Prozent Zinsen pro Jahr. In beiden Fällen erwartet die VW Bank eine Mindestanlagesumme in Höhe von 2.500 Euro. Weitere attraktive Festgeld-Angebote findest du in unserem großen Festgeld-Vergleich.

