Tagesgeld: Große deutsche Autobank holt den Zinshammer raus

Durch zahlreiche Leitzinssenkungen sind die Zinsen für Tagesgeld auf dem steilen Sinkflug. Doch vereinzelt steigt die Rendite auf den bei vielen Sparern beliebten Konten auch. Jetzt zum Beispiel bei der Volkswagen Bank. Das Geldhaus des Wolfsburger Automobilkonzerns zahlt Neukunden ab sofort 2,3 Prozent Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Und zwar garantiert für satte sechs Monate. Ab dem siebten Monat zahlt die Volkswagen Bank nach aktuellem Stand der Dinge noch 1 Prozent Zinsen pro Jahr.
Nicht nur die vergleichsweise lange Zinsgarantie macht das Tagesgeldkonto der VW Bank attraktiv, sondern auch die deutsche Einlagensicherung. Sie schützt die Ersparnisse der Sparer vor einer möglichen Pleite der Bank. Außerdem gut: Die Zinszahlungen finden bei der Volkswagen Bank monatlich statt. Dadurch profitierst du schon ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt; es gibt also Zinsen auf die dir ausgezahlten Zinsen. Besonders bei hohen Anlagesummen ist das lukrativ.
Um den neuen Bonuszins kassieren zu können, darfst du in den vergangenen zwölf Monaten kein Konto bei der Volkswagen Bank besessen haben. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den 30 besten Tagesgeld-Konten, die du als Sparer mit Wohnsitz in Deutschland aktuell nutzen kannst. Bei der Auswahl, die Angebote mit bis zu 4 Prozent Zinsen p.a. berücksichtigt, haben wir darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Angebote per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung handelt. Zudem setzen wir für eine Listung die europäische Einlagensicherung voraus.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+
|4,00 Prozent p.a. für 4 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 50.000 Euro
|jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,11 Prozent p.a. bis zum 31. Dezember 2025
0,75 Prozent p.a. ab Oktober 2025
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|3,00 Prozent für 1 Monat
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,80 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Consorsbank
Tagesgeld
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Ikano Bank
Fleks Horten Tagesgeld
|2,76 Prozent p.a. bis zum 15. August 2025
1,71 Prozent p.a. ab dem 16. August 2025
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Bank11
Tagesgeldkonto
|2,60 Prozent p.a. bis 30. September 2024
2,00 Prozent ab dem 1. Oktober 2025
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro 0,05 Prozent p.a.
über 1.000.000 Euro 0,01 Prozent p.a.
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,60 Prozent p.a. für 4 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|TF Bank
Tagesgeld
|2,55 Prozent p.a. für 3 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
1,00 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|ING
Extra-Konto
|2,50 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Bigbank
Tagesgeld
|2,40 Prozent p.a. für 4 Monate
2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|jetzt Konto eröffnen
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,40 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|jetzt Konto eröffnen
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,30 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Santander
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|1822direkt
Tagesgeldkonto
|2,25 Prozent p.a. für 6 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|HypoVereinsbank
FlexSparen
|2,22 Prozent p.a. für 6 Monate
0,594 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
Mindestanlage: 5.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Bank Norwegian
Sparkonto Plus
|2,20 Prozent
|bis maximal 1.000.000 Euro
|jährlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|FCM Bank
Tagesgeldkonto
|2,03 Prozent p.a.
|bis maximal 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
Alternative: Geldanlage mit längerer Laufzeit
Alternativ kannst du dich bei der Volkswagen Bank übrigens auch für langfristigere Geldanlagen entscheiden. Zum Beispiel für ein Festgeldkonto, bei dem aktuell bis zu 1,9 Prozent Zinsen p.a. winken. Oder für einen sogenannten Sparbrief mit einer Anlagedauer von bis zu fünf Jahren. Hier winken aktuell für Neukunden sogar bis zu 2,4 Prozent Zinsen pro Jahr. In beiden Fällen erwartet die VW Bank eine Mindestanlagesumme in Höhe von 2.500 Euro. Weitere attraktive Festgeld-Angebote findest du in unserem großen Festgeld-Vergleich.
