ING-Kunden bekommen neue Kreditkarte: Das kann sie

Wer ein Girokonto bei der ING hat, hat auch eine VISA Card als Debitkarte. Die ist gratis und erlaubt es, Geld abzuheben und im Supermarkt und Co. bargeldlos zu bezahlen. Optional bietet die Bank auch die Girocard an, die von vielen immer noch als EC-Karte bezeichnet wird. Sie kostet rund 1,50 Euro monatlich. Und nun will die ING ihren Kunden eine dritte Karte anbieten – die Kreditkarte. Doch was kann sie, was die anderen beiden nicht können?

Neue Kreditkarte für ING-Kunden

Eigentlich ist die VISA Card der ING ziemlich bequem. Bezahlt man damit im Supermarkt, wird das Geld meist sofort vom verbundenen Girokonto abgebucht. Die volle Kostenkontrolle. Und: Die Debitkarte ist bei allen Händlern, die VISA-Karte akzeptieren, nutzbar. Aber: Immer wieder kommt es zu Problemen. Meist im Urlaub, am Mietwagenschalter oder im Hotel beim Check-in. Der Grund: Hier wird oft eine echte Kreditkarte verlangt. Eine mit Kreditrahmen. Damit der Autovermieter oder Hotelbetreiber im Fall der Fälle auch sehr hohe Beträge einziehen kann.

Und um diese Akzeptanzprobleme zu lösen, will die ING ihren Kunden 2026 eine echte Kreditkarte anbieten, wie ING-Deutschland-Chef Lars Stoy dem Handelsblatt bestätigt. Bei dieser werden Umsätze gebündelt gesammelt und dann zu einem festen Termin – meist am Monatsende – abgebucht. Die ING räumt dann einen Kreditrahmen ein. Heißt: Man kann vorübergehend mehr Geld ausgeben, als man wirklich hat. Aber: Solche Kreditkarten sind häufig mit einer Jahresgebühr verbunden. Zudem sind Zinsen bei Teilzahlung oder Barabhebungen keine Seltenheit. Doch die ING plant noch mehr.

Was die Bank sonst noch plant

„Wir werden noch im August ein Girokonto Junior für Sieben- bis 17-Jährige einführen“, sagt der ING-Boss. Die Idee dahinter: junge Menschen an Finanzthemen heranführen. Und mehr Kunden gewinnen, logisch. Zudem belohnt die ING seit Juli Kunden, die viele Aktien, ETFs und Co. kaufen und verkaufen. Wer vom Basis-Level bis in den Platin-Status aufsteigt, erhalte Vergünstigungen.

Und während viele Banken bereits die Überweisung in Echtzeit anbieten, lässt sich die ING Zeit. Bis Oktober allerdings muss auch die beliebteste Bank der Deutschen diesen Service anbieten. Hier erklären wir, was es mit der Echtzeit-Überweisung auf sich hat.