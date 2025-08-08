Neue Euro-Geldscheine kommen: So sehen sie aus

Profilbild von Blasius Kawalkowski Blasius Kawalkowski
2 Minuten
Demnächst sehen die Euro-Geldscheine in Deutschland ganz anders aus. Das hat die Europäische Union beschlossen. Der EZB-Rat hat Motive ausgewählt, mit denen die beiden Themen für die kommenden Banknoten bebildert werden. Und so wird das neue Geld aussehen.
Neue Euro-Geldscheine: So könnte das Geld bald aussehen
Neue Euro-Geldscheine kommen – so sehen sie ausBildquelle: Barbara Bernát
Die Euro-Banknoten bekommen einen neuen Look. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat entschieden, wie das neue Geld aussehen wird. Zwei Themen sollen es richten: „Europäische Kultur“ und „Flüsse und Vögel“. Das eine steht für Geschichte, das andere für Natur. Die Rückseiten zeigen europäische Institutionen, vermutlich zur Erinnerung, wer hier den Geldhahn aufdreht.

Vögel, Flüsse, Denker: Die EZB druckt Europas Geld neu

Hinter den Themen steckt mehr als Bürokratengeist. Zwei bunt besetzte Beratungsgruppen – Fachleute aus allen Ecken der Euro-Zone – durften bei dem neuen Geld mitreden. Auch rund 365.000 Bürger wurden befragt. Das Ergebnis: Konsensfähig, divers, etwas pathetisch.

„Europäische Kultur“ soll zeigen, was uns verbindet. Auf den Geldscheinen prangen bald nicht nur Bauwerke, sondern auch Persönlichkeiten, die Europa geformt haben – in Opern, Laboren oder mit Feder und Hammer. Sie lebten und schafften quer über den Kontinent, viele vor Jahrhunderten. Ihre Ideen haben bis heute überlebt.

Vorderseite Rückseite
5 € Darstellende Kunst: Maria CallasStraßenkünstler (Musik, Tanz, Theater) unterhalten vorbeilaufende Menschen
10 € Musik: Ludwig van BeethovenSängerfest mit Chor aus Kindern und jungen Erwachsenen
20 € Schulen und Universitäten: Marie Curie (geborene Skłodowska) Schule oder Universität und Lehrerin mit Schülerinnen und Schülern bzw. Studierenden. Auf den Tischen liegen Notebooks und Bücher.
50 € Bibliotheken: Miguel de Cervantes Saavedra Eine Bibliothek, in der ein paar Erwachsene Bücher und E-Bücher lesen. Ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen versuchen, sich ein Buch aus einem Regal zu angeln.
100 € Museen und Ausstellungen: Leonardo da Vinci Personen unterschiedlichen Alters bewundern Streetart, zeitgenössische Kunst usw.
200 € Öffentliche Plätze: Bertha von Suttner Ein Platz mit Bäumen, auf dem Jung und Alt zusammenkommen, sich unterhalten, spazieren gehen und spielen

Das zweite Thema: Ökosysteme, „die Widerstandskraft und Vielfalt der natürlichen Ökosysteme Europas widerspiegeln“, heißt es seitens der EZB. „Flüsse und Vögel“ stehen für Resilienz und Vielfalt der Natur – und damit auch für Werte der EU. Zwischen Eisvogel und Rhein sollen die Geld-Rückseiten Institutionen zeigen, die das alles (theoretisch) beschützen.

Vorderseite Rückseite
5 € Gebirgsquelle – Ein Mauerläufer neben einer GebirgslandschaftEuropäisches Parlament
10 € Wasserfall – Ein Eisvogel in einem Wasserfall oder langsamen FlussabschnittEuropäische Kommission
20 € Eingegrabenes Flusstal – Ein Schwarm von Bienenfressern in einer Sandwand entlang des Ufers eines breiten, eingegrabenen FlusstalsEuropäische Zentralbank
50 € Gewundener Fluss – Ein Weißstorch fliegt über ein gewundenes, flaches FlusstalGerichtshof der Europäischen Union
100 € Flussmündung – Ein Säbelschnäbler sucht im Schlamm nach NahrungEuropäischer Rat und Rat der Europäischen Union
200 € Meereslandschaft – Ein Basstölpel schwebt über hohen OzeanwellenEuropäischer Rechnungshof

Das Design: bald mit Jury, später mit Meinung

Die EZB hat jetzt den Startschuss für einen offenen Wettbewerb gegeben: Vom 15. Juli bis 18. August dürfen sich Grafikdesigner aus der gesamten EU ins Zeug legen und Entwürfe einreichen. Ziel: der Währung ein frisches Gesicht verpassen. Und 2026 will man dann gucken, was geht. Bis wir das Geld tatsächlich in den Händen halten, dauert’s noch ein paar Jahre, sagt die Zentralbank. Europa bleibt also weiterhin ein Bargeld-Kontinent, aber bald wohl etwas hübscher. Wie das neue Geld aussehen könnte? Das wollten wir auch wissen. Und ChatGPT spuckte uns diese Scheine aus:

Sieht so der neue 5-Euro-Schein aus?
Sieht so der neue 5-Euro-Schein aus?
Quelle: Blasius Kawalkowski / inside digital & ChatGPT
Sieht so der neue 10-Euro-Schein aus?
Sieht so der neue 10-Euro-Schein aus?
Quelle: Blasius Kawalkowski / inside digital & ChatGPT
Sieht so der neue 20-Euro-Schein aus?
Sieht so der neue 20-Euro-Schein aus?
Quelle: Blasius Kawalkowski / inside digital & ChatGPT
Sieht so der neue 50-Euro-Schein aus?
Sieht so der neue 50-Euro-Schein aus?
Quelle: Blasius Kawalkowski / inside digital & ChatGPT
Sieht so der neue 100-Euro-Schein aus?
Sieht so der neue 100-Euro-Schein aus?
Quelle: Blasius Kawalkowski / inside digital & ChatGPT
Sieht so der neue 200-Euro-Schein aus?
Sieht so der neue 200-Euro-Schein aus?
Quelle: Blasius Kawalkowski / inside digital & ChatGPT
Bargeld: Eine 5- und eine 20-Euro-Note unter Schwarzlicht
