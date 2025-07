Bitcoin: Deutschland hat vor einem Jahr einen der größten Fehler aller Zeiten gemacht Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Bitcoin wird in Deutschland immer beliebter. Auch einstige Gegner haben sich für einen Kurswechsel entschieden. Uns so bietet seit Neuestem sogar die Sparkasse in ihrer App Bitcoin zum Kauf an. Doch nun zeigt sich: Deutschland hat einen großen Fehler gemacht.