Wie investieren wir überMORGEN? Bitcoin statt ETFs als Altersvorsorge? Blasius Kawalkowski 3 Minuten

In Zukunft droht das Rentensystem zusammenzubrechen. Daher ist es wohl sinnvoll, sich heute schon um die Finanzen von überMORGEN zu kümmern. KI-Systeme können heute schon in Sekundenbruchteilen Aktien kaufen und verkaufen. Und der Bitcoin hat sich in den vergangenen fünf Jahren verzehnfacht.