Mega-Überraschung bei Opel: Hersteller zieht die Notbremse

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Überraschender Strategiewechsel: Opel hatte ursprünglich angekündigt, ab 2028 in Europa ausschließlich Elektrofahrzeuge anzubieten – eine Strategie, die nun aufgrund geringer Nachfrage und wirtschaftlicher Umstände korrigiert wurde. Verbrennermodelle sollen länger im Programm bleiben.
Opel-Logo an einem Autohaus.
Opel setzt zur Strategiewende an.Bildquelle: Gemini
  • Teilen

Opel verschiebt die Elektro-Wende – Multi-Antriebsvielfalt statt Verbrenner-Aus! Heißt konkret: Der Hersteller hat seine bisher ehrgeizigen Pläne zur völligen Elektromobilität bis 2028 in Europa überarbeitet. Statt eines klaren Ausstiegs setzt die Marke jetzt auf maximale Flexibilität – und bietet auch über 2028 hinaus verschiedene Antriebsoptionen ganz nach Bedarf. Es wird bei der deutschen Marke aus dem Stellantis-Konzern also auch in Zukunft weiter Verbrenner zu kaufen geben: Mild-Hybride ebenso wie Plug-in-Hybride.

Opel: Multi-Mix statt Elektro-only

Rückblick: Auf der Brüsseler Motor Show Anfang 2025 ist Opel mit einem neuen Konzept aufgetreten: Unter dem Motto „Electric All In“ stellte der Hersteller eine Strategie vor, die vorsieht, dass du beim Kauf eines vollelektrischen Modells nicht nur die Technik, sondern auch ein Rundum-Sorglos-Paket erhältst: Etwa eine Wallbox für zuhause, das digitale „Opel Connect Plus“-Paket im Auto selbst, bis zu acht Jahre Ladehilfe im Fall eines leergefahrenen Akkus, Pannenservice und Batteriegarantie. Damit soll der Umstieg auf einen E-Wagen einfacher und attraktiver werden.

Diese E-Strategie bleibt zwar erhalten, doch in Zukunft setzt Opel auch wieder verstärkt auf Autos mit Verbrennungsmotor. Obwohl 2028 weiterhin das Ziel bleibt, alle Opel-Wagen rein elektrisch zu gestalten, bleibt dir – je nach Nachfrage – auch der Einstieg in den Elektro-Mix offen. Du kannst weiterhin zwischen Batterie, Hybrid und Verbrenner wählen – Opel nennt das „Multi Energy“-Strategie.

Stellantis muss sparen – und wieder mehr Geld verdienen

Als Grund nennt Opel laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa die schwache Nachfrage nach E-Autos. Teil der Wahrheit dürfte aber auch sein, dass Stellantis als Muttergesellschaft in einer tiefgehenden Krise steckt und sich einen Fokus auf (noch) Nachfrageschwäche bei der E-Mobilität gegenwärtig schlicht nicht leisten kann. Zuletzt hatte Stellantis einen Milliardenverlust kommunizieren müssen. Auch die Pläne für ein eigenes Batteriezellenwerk am Opel-Standort in Kaiserslautern wurden jüngst auf Eis gelegt. Ferner hatte Stellantis vor wenigen Wochen die Entwicklung eines Wasserstoffantriebs gestoppt.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo - Showcar-Premiere auf der IAA 2025.
Jetzt weiterlesen
Opel eskaliert: So brutal sah ein Corsa noch nie aus!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Audi Q3 Sportback (2025) in der Plug-in-Hybrid-Variante.
Autokauf
Neues Design bricht Regeln: Audi Q3 (2025) pulverisiert Standards
Balkonkraftwerke Solarmodule an Balkonen
Strom und Energie
Familienvater berichtet: Balkonkraftwerk überzeugt auf ganzer Linie
Gmail App Symbolbild
Google
Klatsche für Google: Das muss sich auf Android-Smartphones ändern
Autokauf
Monster auf Rädern: Freie Fahrt für US-Giganten
Sicherheit
Rückruf wegen Blinkgefahr: Tausende Autos haben ein Problem
Auto
Neues Aldi-Abo – Was bekommt man für 40 Euro im Monat?
Amazon
Amazon-Schock: Darum wird’s ohne Prime für viele Kunden teuer
Auto
Neue Kfz-Kennzeichen – demnächst auch in deiner Stadt?
Auto
E-Auto: Für VW wird Albtraum wahr – Todesfalle sorgt für Ärger