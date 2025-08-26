Neues Design bricht Regeln: Audi Q3 (2025) pulverisiert Standards

Die dritte Generation des Audi Q3, der schon seit mehr als zehn Jahren verfügbar ist, setzt mit kraftvoller Muskulatur und emotionaler Dynamik neue Maßstäbe im Premium-Kompaktsegment. Das schon bekannte SUV-Modell präsentiert sich mit markanter Singleframe-Front, modern gezeichneten Scheinwerfern und optionalen digitalen OLED-Heckleuchten – erstmals im Kompaktbereich bei Audi verfügbar. Die überarbeitete Seitenlinie und der sportlich abfallende Dachverlauf des jetzt ebenfalls präsentierten Sportback-Modells unterstreichen zudem den stilvollen Ausgleich zwischen SUV-Robustheit und coupé-hafter Eleganz.

Intelligent vernetzt und digital auf Oberklasse-Niveau

Der neue Audi Q3 Sportback fungiert als digitaler Begleiter im Alltag: Lichttechnologien aus der Oberklasse wie scharf gezeichnete, digitale Matrix-LED-Scheinwerfer mit Mikro-LED-Modulen ermöglichen adaptive, hochauflösende Beleuchtung und personalisierbare Lichtinszenierungen. Eine optische Nähe zum Audi Q5 ist an dieser Stelle unübersehbar. Auch das Bedienkonzept orientiert sich an Premium-Standards: Die „Digital Stage“ im Innenraum kombiniert Curved-Displays – zur Verfügung stehen ein 11,9 Zoll großes Virtual Cockpit hinter dem Lenkrad und ein 12,8 Zoll großer Touchscreen MMI Touch – mit einem optionalen Head-up-Display. Ebenfalls verfügbar: Akustikverglasung, bis zu 1.289 Liter Kofferraumvolumen und eine serienmäßig verschiebbare Rückbank.

Sportlich-modernes Cockpit im Audi Q3 Sportback (2025).

Effizienz, Fahrdynamik und Plug-in-Hybrid-Technologie

Technisch punktet die neue Q3-Generation mit effizienten Verbrennungsmotoren auf Basis einer Mild-Hybrid-Technologie. Ferner kannst du den neuen Audi Q3 aber auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb bestellen. Dann sind bis zu 118 Kilometer elektrische Reichweite möglich. Ein optionales adaptives Fahrwerk balanciert gezielt zwischen Komfort und Agilität. Umfangreiche Assistenzsysteme – etwa adaptive Fahrassistenten, Müdigkeitsüberwachung über eine Innenraumkamera oder trainiertes Parken – heben Sicherheit und Bedienkomfort weiter an.

Was kostet der Audi Q3 Sportback?

Die Markteinführung des 4,53 Meter langen und mit 2,68 Meter Radstand gesegneten Gefährts beginnt in Deutschland im Oktober 2025, mit Einstiegspreisen ab etwa 44.600 Euro. Dieser Preis gilt für den Audi Q3 SUV TFSI mit 110 kW / 150 PS. Das sportlichere Sportback-Modell mit identischem Motor legt bei 46.450 Euro los. Mit Plug-in-Hybrid-Antrieb und 200 kW / 271 PS Leistung liegt der Einstiegspreis für das SUV-Modell bei 49.300 Euro, die Sportback-Variante legt bei 51.150 Euro los. Dann ist ein 25,7 kWh großer Akku an Bord, der mit bis zu 50 kW Ladeleistung wiederaufladbar ist.

Besonders in der Heckansicht kommt die Sportback-Proportionen deutlich zur Geltung.

Bestellungen sind schon jetzt möglich, gefertigt wird der neue Q3 unter anderem am Stammwerk in Ingolstadt.