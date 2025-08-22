Amazon vor großer Änderung: Nutzer wünschen es sich schon seit Jahren

Profilbild von Matthias Wellendorf Matthias Wellendorf
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Amazon gehört nach wie vor zu den großen Tablet-Herstellern. Um seinen Marktanteil in diesem Segment, vor allem aber den seiner Dienste zu steigern, scheint der Konzern einen radikalen Schritt vorzubereiten.
Amazon Fite HD 10 2023 Tablet
Amazon-Betriebssystem Fire OS vorm Aus?Bildquelle: Amazon
  • Teilen

Um den Zugang zu seiner Warenwelt zu erleichtern, setzte Amazon schon früh auf eigene E-Book-Reader und Tablets. Letztere überzeugten nicht nur Fans des Online-Händlers aufgrund der günstigen Preise. Die sogenannten Fire-Tablets sind für viele ein idealer zweiter Bildschirm auf der heimischen Couch oder der erste digitale Begleiter der Kinder, bei dem selbst ein Totalschaden verschmerzbar ist.

Die Tablets wurden zwar mit einem eigenen Betriebssystem ausgeliefert, mit dem Amazon die Nutzung auf die eigenen Angebote und Dienste begrenzen wollte. Allerdings stieß diese Einschränkung bei vielen Nutzern auf Kritik. Insbesondere das App-Angebot im Amazon-Store unter Fire OS kann nicht mit dem Umfang der beiden großen Plattformen von Apple und Google mithalten.

Größere Marktanteile für die eigenen Dienste

Das will Amazon allem Anschein nach ändern, wie Reuters berichtet. Der Konzern zählt nach wie vor zu den großen Herstellern von Tablets. Ein Marktanteil von acht Prozent bedeutet Platz vier – nach Apple, Samsung und Lenovo. Mit einem Strategiewechsel wollen sich die US-Amerikaner nun jedoch ein größeres Stück von dem Kuchen sichern. Das soll vor allem mit zwei Maßnahmen erreicht werden, die intern auch als „Projekt Kittyhawk“ bezeichnet werden.

Zum einen werden die für 2026 geplanten Modelle vermutlich hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit überarbeitet. Details wurden zwar nicht bekannt, allerdings sollen die Preise deutlich steigen. Das Fire Max 11, das aktuell in den USA für 230 US-Dollar angeboten wird, soll dann rund 400 US-Dollar kosten. Zum anderen will sich Amazon von seinem eigenen Betriebssystem verabschieden. Bisher wurde mit Fire OS eine Android-Variante installiert, die jedoch unabhängig entwickelt wurde. Dieser fehlen allerdings beliebte Google-Dienste wie der Play Store mit seinen vielen – oftmals kostenfreien – Apps. Auch Aktualisierungen des Systems werden längst nicht so häufig vorgenommen.

Ist Fire OS am Ende?

Durch den Wechsel des Betriebssystems könnte nicht nur die Attraktivität der eigenen Hardware, sondern auch die der eigenen Dienste gesteigert werden. Amazon dürfte vor allem darauf hoffen, seine KI-Dienste – insbesondere den intelligenten Chatbot Alexa+ – besser zu positionieren und deren Verbreitung zu steigern.

Auch darüber hinaus scheinen die Tage von Fire OS gezählt zu sein. Dem Bericht zufolge soll Amazon bei Fire-TV-Geräten künftig auf Linux Vega setzen.

Amazon auf Smartphone
Jetzt weiterlesen
Amazon sperrt Android-Nutzer aus – ab dem 20. August

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

VW ID:4 an einer Ladesäule.
Auto
E-Auto: Für VW wird Albtraum wahr – Todesfalle sorgt für Ärger
Ein Android-Handy mit aktivem Bildschirm auf einem Holztisch.
Android
Neue Funktion: Wer ein Android-Handy hat, wird sie oft benutzen
SSD-Festplatte mit M2-Schnittstelle
PC, Notebook und Laptop
Update mit Fehler: Windows 11 kann deine SSD außer Gefecht setzen
Strom und Energie
Sommer-Schock: Darum wollen jetzt alle eine Klimaanlage
Internet und digitale Welt
Werbeblocker-Verbot: Bundesgerichtshof in der Kritik
Deutsche Telekom
Telekom klingelt wieder: So solltest du bei Glasfaser-Vertretern vorgehen
Google
Alle Farben, Modelle und Preise: Google Pixel 10 Serie angeschaut
Verbraucherschutz
Smarte Sicherheit: So hilft das BSI bei der Orientierung
IAA
Opel eskaliert: So brutal sah ein Corsa noch nie aus!