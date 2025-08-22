Neue Funktion: Wer ein Android-Handy hat, wird sie oft benutzen

Profilbild von Blasius Kawalkowski Blasius Kawalkowski
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Man kennt das: Auf Instagram stolpert man über ein spanisches Meme, das man nicht kapiert. Oder man hängt in einem Forum fest, wo alle auf Koreanisch diskutieren. Normalerweise heißt das: Text kopieren, App wechseln, einfügen, warten. Nervig. Doch das ändert sich bald auf Android-Handys.
Ein Android-Handy mit aktivem Bildschirm auf einem Holztisch.
Neue Funktion: Wer ein Android-Handy hat, wird sie oft benutzenBildquelle: Blasius Kawalkowski/Unsplash
  • Teilen

Bislang war das Übersetzen auf Android-Handys mit Circle to Search schon praktisch. Einkreisen, auf „Übersetzen“ tippen, fertig. Aber eben immer nur Stück für Stück. Wer mehr wollte – etwa einen ganzen Artikel oder gar ein Video verstehen –, musste sich mit halben Lösungen zufriedengeben.

Android-Handys werden zu Live-Übersetzern

Das ändert sich jetzt. In einer Beta-Version der Google-App ist die Funktion „Live Translate“ aufgetaucht. Live Translate taucht als eigener Button im Circle-to-Search-Menü auf dem Android-Smartphone. Tippt man drauf, kann man den ganzen Bildschirm oder eine App für die Übersetzung auswählen. Danach läuft die Magie im Hintergrund: Inhalte werden in Echtzeit in die eingestellte Hauptsprache des Geräts übersetzt.

Spotify: Diese kostenlose Alternative gibt es schon seit 2022

Dazu gibt’s Effekte: ein leuchtender Farbverlauf am Bildschirmrand – fast wie Siri auf dem iPhone – und ein kleines Widget mit Schaltern für Steuerung und klassische Textübersetzung. Praktisch, weil man sofort sieht, dass das Feature aktiv ist. Das Beste: Es funktioniert nicht nur bei statischen Texten, sondern auch bei Videos, Clips, Untertiteln. Ein Klick, und plötzlich versteht man das japanische YouTube-Tutorial, das vorher wie Rauschen wirkte.

Wann kommt die Superkraft?

Bisher konnten vor allem Pixel-Nutzer und Besitzer neuerer Galaxy-Smartphones mit Android 15 von Googles Übersetzungs-Features profitieren – teilweise sogar in Verbindung mit Gemini. Mit dem Update wird Circle to Search jedoch zur Übersetzungsmaschine für deutlich mehr Geräte. Barrierefreiheit, Produktivität, internationale Memes – alles auf Knopfdruck. Wann genau? Noch ist das Feature nicht offiziell freigeschaltet. Aber da es bereits in der Beta-Version steckt, dürfte die Veröffentlichung nur eine Frage von Wochen sein.

Diese 5 geheimen Funktionen hat jedes Handy: Kanntest du sie alle?

Circle to Search war bislang ein cleveres Nischen-Tool. Mit Live Translate könnte es zum Feature werden, das man im Alltag nicht mehr missen will. Einmal antippen, den Bildschirm verstehen – egal in welcher Sprache. Android macht Ernst mit globaler Verständigung.

Fotografieren mit dem Handy: Diese 7 Regeln machen deine Bilder besser
Jetzt weiterlesen
Fotografieren mit dem Handy: 7 Regeln, die deine Bilder deutlich besser machen

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Amazon Fite HD 10 2023 Tablet
Amazon
Amazon vor großer Änderung: Nutzer wünschen es sich schon seit Jahren
Alle Farben, Modelle und Preise: Google Pixel 10 Serie angeschaut
Google
Alle Farben, Modelle und Preise: Google Pixel 10 Serie angeschaut
Apps auf Smartphone, Apps kostenlos
Kriminalität
Android-Warnung: Solche Apps sind brandgefährlich
Verbraucherschutz
Kann quasi jeder gebrauchen: Dieser Service schützt vor teuren Doppelkäufen
Xiaomi
Endstation Update: Xiaomi verabschiedet sich von diesen Smartphones
Deutsche Telekom
Samsung und Apple in Bedrängnis? Das Telekom KI-Phone ist endlich da
Amazon
Amazon sperrt Android-Nutzer aus – ab dem 20. August
Handys
Studie enthüllt: Wer seinem Kind zu früh ein Handy gibt, muss mit fatalen Folgen rechnen
WhatsApp
WhatsApp ohne Account nutzen: So soll das funktionieren