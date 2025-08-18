Spotify: Diese kostenlose Alternative gibt es schon seit 2022

Ob Spotify, Apple Music oder Tidal: Alle Streaming-Dienste haben eines gemeinsam: Sie kosten Geld. Und jetzt hat Spotify die Preise auch noch ordentlich nach oben geschraubt. Bis zu 22 Euro im Monat verlangt der Marktführer. Die Konkurrenz macht da übrigens munter mit. Ob Apple Music, Deezer oder Tidal – auch hier läuft die Playlist nur gegen Bezahlung. Kostenlos ist höchstens der Probemonat, der nach 30 Tagen in ein Abonnement kippt, wenn man nicht rechtzeitig klickt. Doch es gibt eine Alternative, die nicht nur kostenlos, sondern auch noch werbefrei ist. Millionen Songs auf Abruf – vollkommen gratis. Und die alternative App ist nicht neu. Sie gibt es schon seit 2022. Und trotzdem kennen viele sie nicht.

Spotify: Alternative kostenlos

Ein Geheimtipp, der gerade einmal eine halbe Million Nutzer hat (Spotify hat über 600 Millionen): Nonoki. Der Streaming-Dienst, der seit 2022 am Markt ist. Gratis, werbefrei und mit einem Repertoire, das dem Branchenprimus kaum nachsteht. Rund 80 Millionen Songs sind jederzeit abrufbereit, verspricht die kostenlose Spotify-Alternative. Dazu Alben, Playlists, sogar Musikvideos. Anders als beim Gratis-Spotify darf man hier unbegrenzt skippen, ohne dass zwischendurch Werbespots die Stimmung killen.

Die Spotify-Alternative gibt es sowohl fürs Handy als App (Android und iPhone) sowie auf dem Computer. Wir haben Nonoki bereits 2022 unter die Lupe genommen. Die App wirkt aufgeräumt und übersichtlich. Das Design ist frisch. Es gibt aber auch ein Manko, wie unsere Erfahrung zeigt. Und dieses besteht bis heute.

Noch mehr Gratis-Alternativen

Wer Musik nur laufen lassen will, also keinen bestimmten Künstler ansteuert oder gewisse Lieder in Dauerschleife hören will, für den gibt es viele weitere kostenlose Alternativen zu Spotify. Radio Garden etwa. Hier findet man Radiosender auf der ganzen Welt auf eine bestimmte Art: Man dreht den virtuellen Erdball auf seinem Smartphone-Display. Neben Radio Garden haben wir einige andere Empfehlungen zu Radio-Apps für Android und iPhone.