Spotify wird deutlich teurer: So umgehst du die Preiserhöhung

Keine guten Nachrichten für Spotify-Kunden: Nachdem der Musikstreaming-Anbieter erst vor ein paar Wochen Funktionen beschränkt hat, dreht man jetzt an der Preisschraube. Bisher wurde vermutet, dass die Preise in Deutschland um einen Euro pro Monat steigen sollen. Doch je nach Abo wird es pro Monat bis zu vier Euro teurer!

Das sind die neuen Abo-Preise von Spotify

Das „normale“ Spotify Premium-Abo steigt von 10,99 Euro auf 12,99 Euro pro Monat. Das entspricht Mehrkosten von 24 Euro pro Jahr. Doch auch die weiteren Abos für Studenten, Paare und Familien werden teurer. Das sind die neuen Abo-Preise im Überblick:

Premium Individual: 12,99 Euro statt 10,99 Euro

12,99 Euro statt 10,99 Euro Premium Student: 6,99 Euro statt 5,99 Euro

6,99 Euro statt 5,99 Euro Premium Family: 21,99 Euro statt 17,99 Euro

21,99 Euro statt 17,99 Euro Premium Duo: 17,99 Euro statt 14,99 Euro

Für Neukunden gelten die neuen Preise ab sofort. Bestandskunden verbleiben noch drei Monate beim alten Preis. Die Preiserhöhung sei notwendig, um „Produktangebote und Funktionen kontinuierlich zu verbessern und den Nutzern das bestmögliche Erlebnis zu bieten“ – teilt Spotify mit.

Im Gegensatz zu vielen anderen Streaming-Anbietern müssen Spotify-Kunden der Preiserhöhung immerhin aktiv zustimmen. Aktuell verschickt Spotify Mails mit dem Betreff „Die Preise für Premium erhöhen sich – Deine Mitwirkung ist erforderlich“. In dieser Mail müssen Kunden der Preiserhöhung zustimmen. Stimmt man nicht zu, wird das Premium-Abo im Oktober automatisch gekündigt.

So umgehst du die Preiserhöhung (teilweise)

Für die meisten Spotify-Kunden gibt es einen einfachen Weg, die Preiserhöhung zu „umgehen“. So können Bestandskunden ab sofort ein neues Basic-Abo abschließen. Dieses unterscheidet sich nur in einem einzigen Detail vom Premium-Abo: Es sind keine 12 Stunden Hörbuch hören pro Monat enthalten. Alle anderen Funktionen wie Werbefreiheit, Downloads und höhere Audioqualität gibt es auch im neuen Basic-Abo. Die Preise entsprechen den Premium-Preisen vor der Preiserhöhung:

Basic Individual: 10,99 Euro

10,99 Euro Basic Student: 5,99 Euro

5,99 Euro Basic Family: 17,99 Euro

17,99 Euro Basic Duo: 14,99 Euro

Das Basic-Abo kann nur von Bestandskunden über die Aboverwaltung oder den Link ganz unten in der Mail, die über die Preiserhöhung informiert, gebucht werden. Es ist nur für Bestandskunden verfügbar und sobald man einmal kündigt, steht es nicht mehr zur Verfügung. Sofern du die Hörbuch-Funktion ohnehin nicht nutzt, kannst du mit dem Basis-Abo die Spotify-Preiserhöhung ganz einfach umgehen.