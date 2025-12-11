Achtung! Dieses Dokument musst du bis Montag bei deiner Bank anfordern

Profilbild von Thorsten Neuhetzki Thorsten Neuhetzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Es geht auf das Jahresende zu – und auch das Finanz- und Steuerjahr 2025 endet. Damit hier alles vernünftig läuft und du keine Nachteile hast, musst du noch bis 15. Dezember ein wichtiges Dokument bei deiner Bank anfordern.
Eine Frau unterschreibt ein Dokument (Symbolbild)
Nur noch bis 15. Dezember: Verlustbescheinigung anfordernBildquelle: JesusManuel1 / Pixabay
  • Teilen

Dabei geht es um die Verlustbescheinigung. Diese weist dir Verluste aus, die du in diesem Jahr realisiert hast, wenn du mit Aktien, Fonds oder ETF gehandelt hast. Denn diese Verluste kannst du steuerlich geltend machen. Die gute Nachricht: Grundsätzlich werden Verluste, die du mit deinem Wertpapierdepot gemacht hast, automatisch mit Gewinnen bei derselben Bank verrechnet. Verluste, die in einem Jahr nicht mit Gewinnen bei derselben Bank verrechnet werden können, werden automatisch in das nächste Jahr übernommen.

Verlustbescheinigung der Bank macht Börsen-Verluste steuerlich geltend

Hast du aber bei verschiedenen Banken Depots, dann kann eine Verlustbescheinigung sinnvoll sein. Dann nämlich kannst du Gewinne, die du bei einem Depot realisiert hast, mit den Verlusten bei einem anderen Depot miteinander verrechnen lassen. Das geht über die Einkommensteuerklärung. Um das aber entsprechend verrechnen zu können, brauchst du die Verlustbescheinigung. Sie weist die Verluste eines Steuerjahres aus, die nicht bereits mit Gewinnen verrechnet wurden. Stellt deine Bank sie dir aus, so setzt sie deinen Verlusttopf mit Beginn des neuen Jahres wieder auf null.

Wichtig: Diese Verlustbescheinigung kannst du für das laufende Jahr 2025 nur noch bis kommenden Montag, 15. Dezember 2025, bei deiner Bank beantragen. Darauf weisen derzeit verschiedene Banken, Steuerberater und Finanzseiten hin. In der Regel geht das online über das Kundenmenü deiner Depotbank. Findest du die entsprechende Funktion nicht, so hilft ein Anruf beim Kundenservice oder deinem Kundenberater.

Freistellungsaufträge ebenfalls nur noch bis Montag zu ändern

Ebenfalls wichtig: Noch bis zum 15. Dezember kannst du die Freistellungsaufträge für das laufende Jahr bei deiner Bank ändern. Viele Banken geben diese Frist aus und bearbeiten später eingehende Änderungen nicht mehr. Auch hier geht es darum, Geld zu sparen, sofern du Zinsen für Tagesgeld oder Festgeld kassiert hast. Bis zu 1.000 Euro sind über den Sparerpauschbetrag steuerfrei, bei Eheleuten sogar 2.000 Euro. Hast du einen Freistellungsauftrag hinterlegt, werden dir keine Steuern abgezogen. Andernfalls kannst du sie dir über die Einkommenssteuererklärung zurückholen, was aber zusätzlichen Aufwand bedeutet. Willst du deine Freistellungsaufträge für 2026 ändern, spielt diese Frist keine Rolle.

Man hält seine Hände neben Geldmünzen.
Jetzt weiterlesen
Tagesgeld im Vergleich: Diese Banken zahlen die meisten Zinsen

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ein Paket auf einem DHL-Förderband
Post- und Paketdienste
Pakete mit DHL, Hermes & Co. zu Weihnachten: Diese 5 Fehler solltest du nicht machen
Logos von ARD und ZDF auf einem Monitor in einem TV-Studio.
Finanzen und Versicherungen
GEZ-Gebühr: Mit dieser Überraschung hat niemand gerechnet
Neues Renten-Gesetz: Mehr Geld für Rentner ab 1. Januar 2026
Finanzen und Versicherungen
Neues Renten-Gesetz: Mehr Geld für Rentner ab 1. Januar 2026
Finanzen und Versicherungen
Führerschein: Deshalb kostet er in Deutschland 4.000 Euro und in Polen oder Spanien nur 600 Euro
Strom und Energie
Strom und Geld sparen: Dieses Gerät für nur 13 Euro macht es möglich
Finanzen und Versicherungen
Festgeld: Neuer Spitzenreiter zahlt Top-Zins für 12 Monate
Finanzen und Versicherungen
Neue Bargeld-Regeln für alle DKB-Kunden: Das geht plötzlich
Haushalt
Experten warnen: Dieser harmlose Küchen-Trick zerstört die Kaffeemaschine
Finanzen und Versicherungen
Tagesgeld: Große Autobank stürmt im Vergleich auf Platz 3