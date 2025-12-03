Festgeld: Neuer Spitzenreiter zahlt Top-Zins für 12 Monate

Zahlreiche Banken haben in den vergangenen Tagen ihre Zinsen erhöht. Mit Rediem Capital stößt jetzt ein weiteres Unternehmen dazu. Es winkt eine besonders hohe Rendite bei der Eröffnung eines kostenlosen Festgeldkontos.
Ein neues Festgeld-Angebot, das sich sehen lassen kann ist jetzt bei Rediem Capital zu haben.
Neuer Topzins für deine Ersparnisse. Wenn du dich für ein Festgeld-Konto bei Rediem Capital entscheidest, darfst du dich ab sofort über 2,87 Prozent Zinsen p.a. freuen. Und das garantiert für volle zwölf Monate. Einen höheren Zinssatz gibt es aktuell für Sparer mit Wohnsitz in Deutschland bei keiner Bank oder Versicherung, wie unser großer Festgeld-Vergleich zeigt.

Festgeld: Neues Top-Angebot von Rediem Capital

Rediem Capital bietet nach eigenen Angaben in mehreren europäischen Märkten Sparkonten für Privatpersonen an. In Deutschland fokussiert sich das Unternehmen mit schwedischen Wurzeln auf ein kostenloses Festgeldkonto, das durch das Einlagensicherungssystem der schwedischen Regierung vor einer theoretisch möglichen Pleite geschützt ist. Der Einlagenschutz gilt für bis zu 1.050.000 Schwedische Kronen; umgerechnet also für bis zu knapp 96.000 Euro. Die Mindestanlagesumme liegt auf dem Festgeldkonto von Rediem Capital bei 5.000 Euro, maximal kannst du 90.000 Euro als Festgeld bei Rediem Capital parken.

Du willst mehr über das Festgeld-Angebot von Rediem Capital wissen? Über die deutsche Homepage des Kreditmarktunternehmens findest du alle notwendigen Informationen und kannst auch gleich online dein Gratis-Festgeldkonto eröffnen. Alternativen gewünscht? Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell zehn besten Festgeldkonten mit einer Laufzeit von einem Jahr. Unser Vergleich listet nur Angebote, die du per Direktanlage nutzen kannst und bei denen mindestens die europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt.

Bank / VersicherungZinssatzZinseinschränkungenstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
Rediem Capital
Sparkonto		2,87 Prozent p.a.mind.: 5.000 €

max.: 90.000 €		Schwedenjetzt Konto eröffnen
HoistSpar
Festgeld		2,80 Prozent p.a.mind.: 1 €

max.: 85.000 €		Schwedenjetzt Konto eröffnen
State Bank of India / SBI Frankfurt
Festgeld		2,70 Prozent p.a.mind.: 20.000 €

max.: 200.000 €		Deutschlandjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Festgeld		2,65 Prozent p.a.mind.: 1.000 €

max.: 100.000 €		Estlandjetzt Konto eröffnen
CA Auto Bank
Festgeld		2,55 Prozent p.a.mind.: 5.000 €

max.: 1.000.000 €		Italienjetzt Konto eröffnen
J&T Direktbank
Festgeld		2,40 Prozent p.a.mind.: 5.000 €

max.: 250.000 €		Tschechienjetzt Konto eröffnen
Alte Leipziger
Festgeld
2,40 Prozent p.a.mind. 50.000 €

keine Höchstgrenze		Deutschlandjetzt Konto eröffnen
Grenke Bank
Festgeld		2,40 Prozent p.a.mind.: 5.000 €

max.: 500.000 €		Deutschlandjetzt Konto eröffnen
YapiKredi Deutschland
Festgeld für Privatkunden		2,40 Prozent p.a.mind.: 1.000 €

max.: 500.000 €		Deutschlandjetzt Konto eröffnen
KT Bank
Festgeld		2,35 Prozent p.a.mind.: 1.000 €

max.: 1.000.000 €		Deutschlandjetzt Konto eröffnen

Was du sonst noch wissen solltest

Die Zinsen werden bei Rediem Capital übrigens – wie bei einem Festgeldkonto üblich – zum Ende der vereinbarten Laufzeit ausgezahlt. Vor Ablauf dieser Laufzeit kannst du nicht über deine Ersparnisse verfügen. Das ist auch der bedeutendste Unterschied im Vergleich zum Tagesgeld. Wichtig zudem: Du musst vor Ablauf der einjährigen Laufzeit mit Rediem Capital Kontakt aufnehmen, um dein Festgeldkonto aufzulösen. Nur dann wird dir dein Geld inklusive Zinsen auf dein Referenzkonto ausgezahlt. Ansonsten erfolgt eine Wiederanlage deiner Ersparnisse um ein weiteres Jahr zu den dann gültigen Zinskonditionen. Auch das ist bei vielen Festgeldkonten gängige Praxis.

