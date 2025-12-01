Tagesgeld: Große Autobank stürmt im Vergleich auf Platz 3

Die Zinsen aufs Tagesgeld steigen wieder. Zahlreiche Banken haben in den vergangenen Wochen die Konditionen verbessert und zahlen nun in vielen Fällen wieder 3 Prozent Zinsen pro Jahr oder mehr. Dazu zählt neuerdings auch die Renault Bank direkt. Das Geldhaus des französischen Autobauers umgarnt Neukunden ab sofort mit einem schmucken Zinssatz in Höhe von 3 Prozent. Er wird wie bei vielen anderen Banken zwar nur für einen befristeten Zeitraum gezahlt, in diesem Fall drei Monate, doch danach geht es mit einem vergleichsweise hohen Basiszins weiter.

Renault Bank direkt mit hohem Tagesgeld-Basiszins

Während andere Banken ihren Tagesgeld-Regelzins nämlich nicht selten bei unter 1 Prozent p. a. eintakten, zahlt die Renault Bank direkt deutlich mehr. Sie hat den aktuell gültigen Basiszins auf 1,8 Prozent pro Jahr festgesetzt. Damit ist das Tagesgeld-Angebot der Renault-Bank eines der attraktivsten Angebote am Markt. Der neue Bonuszins gilt für Neukunden bis zu einer Anlagesumme von 250.000 Euro. Jeder weitere Euro wird mit 1 Prozent p. a. verzinst. Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich, wodurch du von einem Zinseszinseffekt profitieren kannst. Deine Ersparnisse sind bis zu einem Betrag von 100.000 Euro über die französische Einlagensicherung vor einer theoretisch möglichen Bankenpleite geschützt.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, bei welchen Banken und Versicherungen du aktuell bei einem Wohnsitz in Deutschland mit den höchsten Zinsen aufs Tagesgeld rechnen kannst. Wir listen in unserem Tagesgeld-Vergleich ausschließlich Angebote, die du per Direktanlage und mindestens unter Wahrung der europäischen Einlagensicherung nutzen kannst.

Auch die Bank of Scotland erhöht Tagesgeld-Zinsen

Ebenfalls 3 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld zahlt ab sofort die Bank of Scotland – auch hier für drei Monate. Ab dem vierten Monat geht es mit einem Basiszins in Höhe von 1,25 Prozent pro Jahr weiter. Verzinst werden Einlagen bis 100.000 Euro, allerdings erfolgt die Zinsgutschrift nur einmal im Jahr am Jahresende. Anders als es der Name vermuten lässt, handelt es sich bei der Bank of Scotland übrigens um eine deutsche Bank mit entsprechend deutscher Einlagensicherung.

