Tagesgeld: Große Autobank stürmt im Vergleich auf Platz 3

Die Zinsen aufs Tagesgeld steigen wieder. Zahlreiche Banken haben in den vergangenen Wochen die Konditionen verbessert und zahlen nun in vielen Fällen wieder 3 Prozent Zinsen pro Jahr oder mehr. Dazu zählt neuerdings auch die Renault Bank direkt. Das Geldhaus des französischen Autobauers umgarnt Neukunden ab sofort mit einem schmucken Zinssatz in Höhe von 3 Prozent. Er wird wie bei vielen anderen Banken zwar nur für einen befristeten Zeitraum gezahlt, in diesem Fall drei Monate, doch danach geht es mit einem vergleichsweise hohen Basiszins weiter.
Renault Bank direkt mit hohem Tagesgeld-Basiszins
Während andere Banken ihren Tagesgeld-Regelzins nämlich nicht selten bei unter 1 Prozent p. a. eintakten, zahlt die Renault Bank direkt deutlich mehr. Sie hat den aktuell gültigen Basiszins auf 1,8 Prozent pro Jahr festgesetzt. Damit ist das Tagesgeld-Angebot der Renault-Bank eines der attraktivsten Angebote am Markt. Der neue Bonuszins gilt für Neukunden bis zu einer Anlagesumme von 250.000 Euro. Jeder weitere Euro wird mit 1 Prozent p. a. verzinst. Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich, wodurch du von einem Zinseszinseffekt profitieren kannst. Deine Ersparnisse sind bis zu einem Betrag von 100.000 Euro über die französische Einlagensicherung vor einer theoretisch möglichen Bankenpleite geschützt.
Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, bei welchen Banken und Versicherungen du aktuell bei einem Wohnsitz in Deutschland mit den höchsten Zinsen aufs Tagesgeld rechnen kannst. Wir listen in unserem Tagesgeld-Vergleich ausschließlich Angebote, die du per Direktanlage und mindestens unter Wahrung der europäischen Einlagensicherung nutzen kannst.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|Consorsbank
Tagesgeld
|3,10 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Raisin
Startzins Tagesgeld
|3,05 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Renault Bank direkt
Tagesgeld
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Bank of Scotland
Tagesgeld
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026
0,75 Prozent p.a. ab April 2026
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Umweltbank
UmweltFlekonto
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 50.000 Euro
0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro
0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,95 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,90 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,90 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
Mindesteinlage: 5.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|jetzt Konto eröffnen
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,90 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Bigbank
Tagesgeld
|2,85 Prozent p.a. für 4 Monate
2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|jetzt Konto eröffnen
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|TF Bank
Tagesgeld
|2,80 Prozent p.a. für 4 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|ING
Extra-Konto
|2,75 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,70 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|2,50 Prozent für 3 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|HypoVereinsbank
FlexSparen
|2,50 Prozent p.a. für 4 Monate
0,609 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
Mindestanlage: 5.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus
|2,48 Prozent p.a.
|bis maximal 10.000 Euro
ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.
ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a.
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|DHB
NetSp@rkonto
|2,35 Prozent p.a. für 6 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat.
|bis maximal 50.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Barclays
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 6 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Österreich / Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
Auch die Bank of Scotland erhöht Tagesgeld-Zinsen
Ebenfalls 3 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld zahlt ab sofort die Bank of Scotland – auch hier für drei Monate. Ab dem vierten Monat geht es mit einem Basiszins in Höhe von 1,25 Prozent pro Jahr weiter. Verzinst werden Einlagen bis 100.000 Euro, allerdings erfolgt die Zinsgutschrift nur einmal im Jahr am Jahresende. Anders als es der Name vermuten lässt, handelt es sich bei der Bank of Scotland übrigens um eine deutsche Bank mit entsprechend deutscher Einlagensicherung.
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!