Tagesgeld: Große Autobank stürmt im Vergleich auf Platz 3

2 Minuten
Sparer aufgepasst: Die Renault Bank direkt zahlt ab sofort höhere Zinsen aufs Tagesgeld. Das allein ist schon eine gute Nachricht. Doch es gibt noch weitere Aspekte, die dieses Angebot richtig attraktiv machen.
Symbolbild für 3 Prozent ZInsen aufs Tagesgeld.
Die Renault Bank direkt bietet ab sofort eines der besten Tagesgeld-Angebote in Deutschland.Bildquelle: Gemini
Die Zinsen aufs Tagesgeld steigen wieder. Zahlreiche Banken haben in den vergangenen Wochen die Konditionen verbessert und zahlen nun in vielen Fällen wieder 3 Prozent Zinsen pro Jahr oder mehr. Dazu zählt neuerdings auch die Renault Bank direkt. Das Geldhaus des französischen Autobauers umgarnt Neukunden ab sofort mit einem schmucken Zinssatz in Höhe von 3 Prozent. Er wird wie bei vielen anderen Banken zwar nur für einen befristeten Zeitraum gezahlt, in diesem Fall drei Monate, doch danach geht es mit einem vergleichsweise hohen Basiszins weiter.

Renault Bank direkt mit hohem Tagesgeld-Basiszins

Während andere Banken ihren Tagesgeld-Regelzins nämlich nicht selten bei unter 1 Prozent p. a. eintakten, zahlt die Renault Bank direkt deutlich mehr. Sie hat den aktuell gültigen Basiszins auf 1,8 Prozent pro Jahr festgesetzt. Damit ist das Tagesgeld-Angebot der Renault-Bank eines der attraktivsten Angebote am Markt. Der neue Bonuszins gilt für Neukunden bis zu einer Anlagesumme von 250.000 Euro. Jeder weitere Euro wird mit 1 Prozent p. a. verzinst. Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich, wodurch du von einem Zinseszinseffekt profitieren kannst. Deine Ersparnisse sind bis zu einem Betrag von 100.000 Euro über die französische Einlagensicherung vor einer theoretisch möglichen Bankenpleite geschützt.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, bei welchen Banken und Versicherungen du aktuell bei einem Wohnsitz in Deutschland mit den höchsten Zinsen aufs Tagesgeld rechnen kannst. Wir listen in unserem Tagesgeld-Vergleich ausschließlich Angebote, die du per Direktanlage und mindestens unter Wahrung der europäischen Einlagensicherung nutzen kannst.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Raisin
Startzins Tagesgeld		3,05 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Renault Bank direkt
Tagesgeld		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Bank of Scotland
Tagesgeld		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

0,75 Prozent p.a. ab April 2026		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Umweltbank
UmweltFlekonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 Euro

0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro

0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro		viermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,95 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,90 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,90 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euro

Mindesteinlage: 5.000 Euro		monatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,90 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,85 Prozent p.a. für 4 Monate

2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 4 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,75 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,70 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		2,50 Prozent für 3 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
HypoVereinsbank
FlexSparen		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,609 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage: 5.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a. 		monatlichMaltajetzt Konto eröffnen
DHB
NetSp@rkonto		2,35 Prozent p.a. für 6 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat.		bis maximal 50.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Barclays
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 6 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichÖsterreich / Deutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen

Auch die Bank of Scotland erhöht Tagesgeld-Zinsen

Ebenfalls 3 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld zahlt ab sofort die Bank of Scotland – auch hier für drei Monate. Ab dem vierten Monat geht es mit einem Basiszins in Höhe von 1,25 Prozent pro Jahr weiter. Verzinst werden Einlagen bis 100.000 Euro, allerdings erfolgt die Zinsgutschrift nur einmal im Jahr am Jahresende. Anders als es der Name vermuten lässt, handelt es sich bei der Bank of Scotland übrigens um eine deutsche Bank mit entsprechend deutscher Einlagensicherung.

