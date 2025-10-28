Zinskracher beim Tagesgeld: Neuer Topzins bei deutscher Bank

Die in Berlin heimische Quirin Privatbank startet mit einer Tagesgeld-Neukundenaktion durch. Und zwar bei der eigenen Tochtergesellschaft Quirion, die als Robo-Advisor (digitaler Vermögensverwalter) um Spareinlagen von Verbrauchern buhlt. Wer bis zum 23. November 2025 ein kostenloses Tagesgeldkonto bei Quirion eröffnet, darf sich bis Ende Februar kommenden Jahres über einen Bonuszins in Höhe von 3 Prozent p.a. freuen. Das ist eines der besten Angebote in unserem aktuellen Tagesgeld-Vergleich.

Quirion: 3 Prozent Zinsen auf bis zu 100.000 Euro

Profitieren können alle Neukunden, die mindestens 18 Jahre alt sind und über ein Referenzkonto im SEPA-Raum verfügen. Der Bonuszins gilt auf alle Einlagen bis zu einer Summe in Höhe von 100.000 Euro. Die Zinsen auf dem Quirion-Tagesgeldkonto werden vierteljährlich ausgezahlt. Ab März 2026 gilt dann der Basiszins, der aktuell bei 1 Prozent p.a. liegt. Wichtig: Um an der Aktion teilnehmen zu können, musst du innerhalb der Registrierungsstrecke den Aktionscode ZINS25 in das passende Formularfeld eingeben.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Konten, die du per Direktanlage und unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzen kannst. Gelistet sind also nur Angebote von Banken und Versicherungen ohne zwischengeschaltete Dienstleister.

Weitere aktuelle Tagesgeld-Angebote

Neben der 3-Prozent-Aktion von Quirion sind kürzlich noch weitere attraktive Tagesgeld-Neukundenaktionen gestartet. So kannst du dir bei der Bank of Scotland für drei Monate 2,9 Prozent Zinsen sichern. Danach geht es mit 1,25 Prozent p.a. weiter. Barclays zahlt für drei Monate 2,8 Prozent p.a. und setzt die Zinszahlungen danach mit 1,2 Prozent p.a. fort. Bei der Consorsbank wiederum erhältst du für drei Monate 3,1 Prozent p.a. um, danach 0,8 Prozent p.a. an Zinsen zu kassieren. Aktueller Spitzenreiter im Tagesgeld-Vergleich ist die BforBank mit 3,5 Prozent Zinsen p.a. für ebenfalls drei Monate. Danach geht es mit dem Basiszins in Höhe von 1 Prozent weiter. Oder suchst du vielleicht nach einem kostenlosen Girokonto? Dann solltest du wissen, dass es aktuell bei einer großen deutschen Bank eine Prämie in Höhe von 120 Euro gibt, wenn du dort dein Girokonto eröffnest.

Jetzt weiterlesen Festgeld im Vergleich: Diese Banken zahlen die höchsten Zinsen