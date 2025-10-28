Zinskracher beim Tagesgeld: Neuer Topzins bei deutscher Bank

Aktuell warten einige interessante Tagesgeld-Neukundenaktionen darauf, von Sparern genutzt zu werden. Und jetzt kommt ein weiteres Top-Angebot dazu. Wir verraten dir, wie du dir 3 Prozent Zinsen p.a. sichern kannst.
3 Prozent Zinsen bei Quirion.
Die in Berlin heimische Quirin Privatbank startet mit einer Tagesgeld-Neukundenaktion durch. Und zwar bei der eigenen Tochtergesellschaft Quirion, die als Robo-Advisor (digitaler Vermögensverwalter) um Spareinlagen von Verbrauchern buhlt. Wer bis zum 23. November 2025 ein kostenloses Tagesgeldkonto bei Quirion eröffnet, darf sich bis Ende Februar kommenden Jahres über einen Bonuszins in Höhe von 3 Prozent p.a. freuen. Das ist eines der besten Angebote in unserem aktuellen Tagesgeld-Vergleich.

Quirion: 3 Prozent Zinsen auf bis zu 100.000 Euro

Profitieren können alle Neukunden, die mindestens 18 Jahre alt sind und über ein Referenzkonto im SEPA-Raum verfügen. Der Bonuszins gilt auf alle Einlagen bis zu einer Summe in Höhe von 100.000 Euro. Die Zinsen auf dem Quirion-Tagesgeldkonto werden vierteljährlich ausgezahlt. Ab März 2026 gilt dann der Basiszins, der aktuell bei 1 Prozent p.a. liegt. Wichtig: Um an der Aktion teilnehmen zu können, musst du innerhalb der Registrierungsstrecke den Aktionscode ZINS25 in das passende Formularfeld eingeben.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Konten, die du per Direktanlage und unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzen kannst. Gelistet sind also nur Angebote von Banken und Versicherungen ohne zwischengeschaltete Dienstleister.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		3,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 75.000 EurojährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Quirion
Verrechnungskonto Plus		3,00 Prozent bis 28. Februar 2026

nur mit Aktionscode ZINS25

1,00 Prozent p.a. ab dem 1. März 2026		bis maximal 100.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

0,75 Prozent p.a. ab April 2026		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Umweltbank
UmweltFlekonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 Euro

0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro

0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro		viermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Bank of Scotland
Tagesgeld		2,90 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,80 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Barclays
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichÖsterreich / Deutschlandjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,65 Prozent p.a. für 4 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 4 Monate

2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
HypoVereinsbank
FlexSparen		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,609 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage: 5.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a. 		monatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,40 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Renault Bank direkt
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen

Weitere aktuelle Tagesgeld-Angebote

Neben der 3-Prozent-Aktion von Quirion sind kürzlich noch weitere attraktive Tagesgeld-Neukundenaktionen gestartet. So kannst du dir bei der Bank of Scotland für drei Monate 2,9 Prozent Zinsen sichern. Danach geht es mit 1,25 Prozent p.a. weiter. Barclays zahlt für drei Monate 2,8 Prozent p.a. und setzt die Zinszahlungen danach mit 1,2 Prozent p.a. fort. Bei der Consorsbank wiederum erhältst du für drei Monate 3,1 Prozent p.a. um, danach 0,8 Prozent p.a. an Zinsen zu kassieren. Aktueller Spitzenreiter im Tagesgeld-Vergleich ist die BforBank mit 3,5 Prozent Zinsen p.a. für ebenfalls drei Monate. Danach geht es mit dem Basiszins in Höhe von 1 Prozent weiter. Oder suchst du vielleicht nach einem kostenlosen Girokonto? Dann solltest du wissen, dass es aktuell bei einer großen deutschen Bank eine Prämie in Höhe von 120 Euro gibt, wenn du dort dein Girokonto eröffnest.

