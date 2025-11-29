Du hast es vielleicht schon mitbekommen: Die deutsche Bundesregierung will’s jetzt richtig wissen! Beim Kauf von Elektroautos (BEV) soll’s wieder kräftig Förderung geben. Und nicht nur das: Auch Plug-in-Hybride (PHEV) sollen günstiger werden. Doch bevor du nun die Sektkorken knallen lässt: Nicht jeder bekommt sein BEV oder PHEV preiswerter. Es gelten klare Regeln, die du vor einem Kauf kennen solltest.

Neue E-Auto-Förderung: Für wen, wie viel?

Gefördert werden sollen primär Haushalte mit kleinem oder mittlerem Einkommen: 80.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen sind als Grenze festgelegt worden. Pro Kind rückt die Grenze um 5.000 Euro nach oben.

Als Anreiz winkt eine Grundprämie von 3.000 Euro. Dazu kommt je Kind ein Bonus in Höhe von 500 Euro – maximal gibt es 1.000 Euro extra.

Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 3.000 Euro erhalten 1.000 Euro extra.

Warum werden E-Autos jetzt günstiger?

Die Idee hinter der neuen Förderung, die nur für Privatpersonen gültig ist: Mehr Personen sollen auf emissionsarme Fahrzeuge umsteigen – gerade Familien oder Haushalte, die sich ein E-Auto bislang kaum leisten konnten. Durch die Förderung soll der Einstieg leichter werden und emissionsärmere Mobilität attraktiver. Ziel ist aber auch, durch eine stärkere E-Auto-Nachfrage die heimische Industrie zu stärken.

Nicht nur vollelektrische Autos stehen im Fokus, sondern auch Plug-in-Hybride. Der Plan: Wer hybrid fährt, soll ebenfalls von der Förderung profitieren. So könnten mehr Menschen von der Kombination aus Verbrenner- und Elektromotor profitieren. Das Geld für die neue Förderung ist endlich. Es stammt aus dem Klima- und Transformationsfonds und auf drei Milliarden Euro gedeckelt. Damit könnten rund 600.000 Autos gefördert werden.

Was heißt das für dich?

Wenn du mit dem Gedanken spielst, ein neues Auto anzuschaffen – und du liegst mit deinem Haushaltseinkommen im geförderten Bereich –, kann sich der Zuschuss definitiv lohnen. Gerade bei hybriden oder elektrischen Autos kann es sich künftig auszahlen, zuzuschlagen – bevor Preis und Nachfrage wieder steigen. Ziel ist es, das neue Förderprogramm schnellstmöglich im Jahr 2026 zu starten. Zuvor muss aber noch die EU-Kommission zustimmen.