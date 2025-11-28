Geschenk zu Weihnachten: 200 Euro "Kindergeld" – auch für alle, ohne Kinder

Bei der Bundesbank können alle ein Geld-Paket bestellen – und das komplett kostenlos. Das Bündel besteht aus Münzen und Banknoten und wird sogar nach Hause geliefert. Mehr noch: Das "Kindergeld" gibt es auch für alle, die keine Kinder haben.
Kindergeld: 200 Euro geschenkt
In Europa gibt es in 20 Ländern das gleiche Geld: den Euro. Mit Euro-Scheinen und Euro- sowie Cent-Münzen kann man in allen 20 Ländern bezahlen. Doch während die Geldscheine immer gleich aussehen, gibt es bei den Euro-Münzen Unterschiede – hier ist lediglich die Vorderseite immer gleich. Die andere Seite gestaltet jedes der 20 Euro-Länder selbst. Zwar findet man in seinem eigenen Geldbeutel auch immer wieder Münzen aus anderen Ländern. Doch wer weiß schon, wie die 2-Euro-Münze aus Estland oder Malta aussieht? Auch um das zu erfahren, kann jeder bei der Bundesbank ein kostenloses Geld-Paket bestellen.

Das enthält das Geld-Paket der Bundesbank

Die Deutsche Bundesbank als oberste Bank Deutschlands gehört dem Staat. Und wer wissen will, wie Euro-Münzen anderer Länder aussehen, kann bei der Bundesbank ein Geld-Paket online bestellen. Dieses enthält nicht nur Münzen, sondern auch Scheine. Allerdings kann man mit dem Geld nicht bezahlen. Auf der Bestellseite der Bank heißt es: „Die Publikation „Mein Euro – Spiel- und Rechengeld“ bietet eine große Anzahl an ausstanzbaren Münzen und Banknoten.“ Das heißt: Das Geld, das man sich kostenlos nach Hause schicken lassen kann, ist eher zum Betrachten gedacht. Oder zum Spielen für Kinder. Ein ideales Geschenk auch zu Weihnachten.

Geld sparen im Supermarkt: Stiftung Warentest zeigt 10 Profi-Tricks

Darüber hinaus liegt ein Poster bei, das die Münzmotive aller Euro-Länder, die Euro-Banknoten sowie eine Karte mit den Euro-Ländern zeigt. Doch das ist noch nicht alles. Um Kindern das Geld, mit dem wir täglich Dinge bezahlen, näherzubringen, kann man – ebenso kostenlos – Arbeitsblätter bei der Bundesbank bestellen. „Die auf die Publikation „Mein Euro – Spiel- und Rechengeld“ abgestimmten Arbeitsblätter unterstützen Kinder dabei, das Aussehen und den Wert der Euro-Münzen und Euro-Banknoten sowie die Euro-Länder kennenzulernen“, so die Bank.

So einfach ist die Bestellung

Sowohl das Geld als auch die Arbeitsblätter kann man auf den einzelnen Seiten in den Warenkorb legen. Geht man nun zur virtuellen Kasse, muss man nur noch die Adresse eintippen, an die das Geld-Paket verschickt werden soll. Nach erfolgreicher Bestellung bekommt man eine E-Mail über die Eingangsbestätigung. Übrigens: Die Bundesbank liefert das Geld-Paket nicht nur kostenlos nach Hause, sondern auch in alle EU-Länder. Das heißt, man kann sich die Scheine und Münzen auch nach Österreich, Spanien oder auch nach Italien liefern lassen – ebenfalls gratis.

Neue Euro-Geldscheine: So könnte das Geld bald aussehen
Neue Euro-Scheine kommen: So sieht unser Geld bald aus

  Baumgarten, Ulrich

    Gute Idee so kurz vor Weihnachten

    Antwort

