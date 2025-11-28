Denn am Black Friday gelten zwar generell die Preise aus der gesamten Black Week. Aber – MediaMarkt schraubt nochmal an den Lieferkosten. Zwar sind schon zahlreiche Produkte versandkostenfrei. Am Black Friday kostet aber zusätzlich auch die Lieferung per Uber keinen Aufpreis mehr. Und so kommt’s, dass du deinen Black-Friday-Wunsch je nach Wohnort und Verfügbarkeit kostenlos und binnen anderthalb Stunden nach Hause kriegst. Das ist stark und nochmal eine Extra-Kirsche auf der Black-Friday-Torte von MediaMarkt.

11 richtig gute Black-Friday-Deals von MediaMarkt

Ein echter Weihnachts-Kracher von MediaMarkt ist die Tonie-Figuren-Aktion. Hier bekommst du zwei Figuren, die eigentlich 17 Euro pro Stück kosten, zum Einheitspreis von zusammen 25 Euro. Eltern wissen – das ist ziemlich gut und lässt sich mit Blick auf Weihnachten auch schön verteilen!

Zwei Tonie-Figuren zusammen für 25 Euro 25,00 € Über die Aktionsseite zwei Tonie-Figuren auswählen und nur 25 Euro für beide zusammen zahlen. Neben Disney Prinzessinnen und Paw Patrol gibt es noch viele weitere Figuren zur Auswahl: Peppa Pig, Vaiana (Disney), Bibi und Tina, Hot Wheels und viele mehr. 2 Figuren für 25 Euro

Einen echten Kracher landet MediaMarkt mit seinem Angebot zur PlayStation. Die PS5 ist in der Slim-Variante ohne Laufwerk und mit 825 GB Speicher für nur 349 Euro zu haben. Dazu gibt’s als kleinen Mehrwert noch einen 3-für-2-Games-Coupon.

Aus der Tarifwelt des Elektrohändlers hat uns dieses Angebot verblüfft. Hier bekommst du ein Google Pixel 9 Pro zusammen mit den passenden In-Ears Pixel Buds 2 Pro und samt Vertrag für knapp 200 Euro unterhalb des aktuellen Marktpreises. Den Tarif kannst du nutzen (mit 80 GB ist der auch nicht schlecht), aber allein das Technik-Paket sorgt hier für den Deal.

Diesen Riesen-Airfryer von Philips schickt dir MediaMarkt für 119 Euro nach Hause. Das entspricht einem Rabatt von 52 Prozent. Trick: Wer sich den Airfryer bei MediaMarkt/Saturn via eBay holt, kann sogar noch ein paar Euro mehr sparen dank eBay-Gutschein-Rabatten. Aber hier sind die Bestände wohl arg klein.

Einen Fernseher von Samsung für unter 300 Euro? Mit 4K? Auf 43 Zoll? Sowas kann’s dann auch nur am Black Friday geben. Für alle, die kein Monster im Wohnzimmer wollen, ist das ein ideales Invest.

Bürofreunde aufgepasst. Die Klassiker-Kombo von Logitech, die MX Keys S Combo mit großer Tastatur und der beliebten MX Master 3S Maus (beide kabellos) ist im Set auf 139 Euro reduziert. Verbunden werden die Gadgets per Bluetooth oder per mitgeliefertem „Logi Bolt“.

Logitech MX Keys S Combo 139,00 € Tastatur (MX Keys) und Maus (MX Master 3S) im Set mit Logi Bold und ergonomischem Auflege-Pad. Perfektes Paar fürs (Home-)Office. Tastenbelegung universell für Mac und Windows. 139,00 € bei MediaMarkt

Auch in Sachen Großgeräte ist MediaMarkt auf Zack. Und so gibt es diesen Miele-Trockner zum starken Preis. Und auch hier wird – trotz der Größe und Schwere des Produkts – gratis geliefert.

Miele Wärmepumpentrockner 849,00 € Der Trockner fasst 8 kg Wäsche und bietet mit 12 Programmen sowie AddLoad und Knitterschutz viel Komfort für Singles und Familien. Dank EcoDry-Technologie verbraucht er nur 95 kWh und gehört zur Energieeffizienzklasse C. Zum Angebot bei MediaMarkt!

Kein Black Friday ohne Dyson. MediaMarkt hat in Sachen Rabatt vor allem den etwas höherklassigen Dyson V12 in den Fokus genommen. Satte und dyson-untypische 42 Prozent Rabatt gibt es hier abzusahnen. Da versandkostenfrei geliefert wird, landet der Elektrohändler den Bestpreis.

Dyson V12 Detect Slim Absolute 398,00 € Der Dyson V12 Detect Slim Absolute bietet 150 AW Saugleistung, bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit und drei Reinigungsmodi für gründliche Reinigung. Ein laserähnliches Licht macht feinen Staub sichtbar, und dank umfangreichem Zubehör samt Flex-Adapter ist er vielseitig einsetzbar. Zum Angebot!

Satte 61 Prozent Rabatt gewährt MediaMarkt auf einen Premium-Fernseher von LG. Wer das zusammenbringt, weiß schnell: Hier geht’s um OLED und einen Fernseher aus der C-Serie (zweitbeste Serie). Und ja, vierstellig bleiben wir bei dem Deal trotzdem noch. Aber – der Rabatt ringt den Preis von über 3.000 Euro auf 1.244 Euro runter. Ein veritables Schnäppchen, das zudem versandkostenfrei geliefert wird, was in der Größenklasse (65 Zoll) keine Selbstverständlichkeit ist.

LG OLED65C57LA OLED evo TV 1.244,00 € OLED-Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale (165 cm). Smart TV mit 4 X HDMI (4k @ 120 HZ), 120 Hz und HDR10 sowie Dolby Vision. 8 Jahre Update-Garantie, Modelljahr 2025. Versandkostenfrei geliefert. 1.244,00 € bei MediaMarkt

Wer zu Hause akkurat Ordnung hält, der beschriftet nicht, der etikettiert. Und ein schlaues Etikettiergerät ist da gerade ins Black-Week-Angebot geflogen. Dank Gratis-Versand haut MediaMarkt das Gerätchen zum Bestpreis für unter 20 Euro raus.

Mit einem Fire TV Stick machst du deinen Fernseher smart beziehungsweise smarter. MediaMarkt unterbietet sogar den Black-Friday-Preis von Amazon – wenn auch nur knapp. Best Deal ist der Fire TV Stick 4K Select, der nur 19 Euro kostet. Versendet wird gratis, was den Gesamtpreis optimiert.

Fire TV Stick 4K Select 19,00 € Der Fire TV Stick 4K Select bietet günstiges 4K-Streaming mit HDR10+ und schneller Menüführung. Die Alexa-Fernbedienung erleichtert die Bedienung. Apps starten flott, das Gerät richtet sich an preisbewusste Streaming-Nutzer. Zum Angebot

MediaMarkt: Black-Friday-Deals im Schnäppchen-Check

Einigen der MediaMarkt Black-Friday-Deals haben wir auch noch eigene Artikel gegönnt. Je nachdem, wo sich ein näherer Blick drauf lohnt. So ordnen wir hier die Angebote zu den Fire TV Sticks genauer ein, da hier ein interessanter Preiskampf zwischen MediaMarkt und Amazon lodert. Und auch ein Tablet, das für 150 Euro den Besitzer wechselt, hat uns auf den Plan gerufen. Außerdem ist dieser irrwitzige Deal einen näheren Blick wert: Es gibt nämlich gleich zwei Google Pixel 10 Smartphones zum Preis von einem.

Noch mehr Black Friday Tipps:

