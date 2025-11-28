Spezial-Sauger bei Amazon bis zu 30 % günstiger! Wer Teppiche hat, muss dieses Gerät kennen

Möchtest du deine Wohnung wirklich sauber halten, bleibt nur der Griff zum kabellosen Akkusauger. Saugroboter sind zwar modern, haben aber nicht selten einige Probleme – vor allem günstigere Modelle. Zum Black Friday bietet dir Tineco jedoch nicht nur den Pure One S70 mit einem satten Rabatt. Denn auch ein weiteres Modell, das speziell für Teppiche konzipiert wurde, gibt es jetzt fast 30 Prozent günstiger.

Tineco Carpet One Cruiser – darum ist dieses Modell so besonders

Genauer gesagt handelt es sich um den Tineco Carpet One Cruiser. Der Nasssauger fühlt sich auf Teppichen am wohlsten und reinigt diese besonders gründlich. Möglich wird das Ganze durch eine Leistung von 130 Watt, die selbst hartnäckigen Schmutz beackert. Damit du möglichst wenig Muskelkraft anwenden musst, verfügt der Carpet One Cruiser auch über eine Bewegungsunterstützung. Da nasse Flokatis dazu neigen, schnell zu schimmeln, stößt das Gerät während der Reinigung heiße Luft (75° C) aus und trocknet den Untergrund gleich mit. Auch die bekannte „iLoop“-Technologie findet sich hier, die den Verschmutzungsgrad automatisch erkennt und die Reinigungsleistung entsprechend anpasst.

Der Tineco Carpet One Cruiser sorgt auch bei stärkeren Verschmutzungen für ein gutes Ergebnis.

Im Lieferumfang ist natürlich auch eine Ladestation enthalten, die den angebotenen Nasssauger nicht nur mit ausreichend Strom versorgt, sondern auch eine Selbstreinigung per Knopfdruck durchführt. Dabei wird die Wischbürste mit 55° C heißer Luft zudem für den nächsten Einsatz vorbereitet. Zusätzlich bekommst du noch Reinigungsmittel, um größere Malöre vorab zu bearbeiten und selbst diese aus dem Teppich zu bekommen.

Zum Black Friday reduziert Tineco den Carpet One Cruiser deutlich. Satte 29 Prozent sparst du derzeit auf den Nasssauger und bekommst ihn somit für 499 Euro, statt der ursprünglichen 699 Euro.

Tineco Carpet One Cruiser 499,00 € Der Tineco Carpet One Cruiser bietet eine 130 Watt starke Saugleistung, einen intelligenten iLoop-Sensor für automatische Anpassung und eine schnelle 75 °C Heißluft-Trocknung. Zudem sorgt das FlashDry-System für hygienische Selbstreinigung. Zum Angebot

Tineco Pure One S70 – Allrounder mit sattem Rabatt

Der Tineco Pure One S70 ist ein starker Akku-Staubsauger mit 200 Airwatt, der sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen sehr gute Ergebnisse liefert. Durch Sensoren passt er die Saugleistung automatisch an die Verschmutzung an und das grüne LED-Licht macht selbst feinen Staub und Tierhaare sichtbar, damit du nichts übersiehst. Die Kombination aus 2-in-1-Bürstenwalze und mehrstufigem Filtersystem sorgt dafür, dass unterschiedliche Bodenarten gründlich gereinigt werden und bis zu 99,99 Prozent der Staubpartikel im Filter verbleiben.

Das Saugrohr des Tineco Pure One S70 lässt sich um bis zu 180° falten, sodass du sogar schwer zugängliche Ecken leicht erreichst. In der praktischen Ladestation kannst du das gesamte Zubehör ordentlich verstauen. Der Akku bietet im Eco-Modus eine Laufzeit von bis zu 95 Minuten. Über den „iLoop Smart Sensor“ hast du jederzeit den Batteriestand im Blick und siehst über einen farbigen Leuchtring, wie stark die Verschmutzung ist, sodass du deine Reinigung optimal steuern kannst.

Möchtest du dir das Multi-Talent schnappen, zahlst du bei Amazon aktuell nur 349 Euro für den Tineco Pure One S70. Das entspricht einer Ersparnis von 30 Prozent gegenüber dem UVP, die bei 499 Euro liegt.

Tineco Pure One S70 349,00 € Der Tineco Pure One S70 bietet 200 AW starke Saugleistung mit automatischer Anpassung durch intelligente Sensoren. Sein um 180° faltbares Saugrohr erleichtert die Reinigung unter Möbeln. Zudem überzeugt er mit bis zu 95 Minuten Akkulaufzeit und einem LED-System, das Staub sichtbar macht und den Batteriestand anzeigt. Zum Angebot