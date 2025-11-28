MediaMarkt verkauft 2 Tonie-Figuren zusammen für 25 Euro

Vor allem für Eltern und Großeltern lohnt sich aktuell ein Blick auf eine besondere MediaMarkt-Aktion: Rund um die beliebten Tonie-Hörfiguren lässt sich nämlich gerade ordentlich sparen – ideal, um rechtzeitig Weihnachtsgeschenke für Kinder zu besorgen.
MediaMarkt-Store im Hintergrund, drumherum einige Tonie-Figuren und der Hinweis, dass zwei davon zusammen jetzt nur 25 Euro kosten
Als Weihnachtsgeschenk: Zwei Tonie-Figuren zusammen für 25 Euro bei MediaMarktBildquelle: MDart10 / Shutterstock.com / MediaMarkt / inside digital
Auch dieses Jahr werden die Tonieboxen und die dazugehörigen Figuren garantiert wieder massenhaft unter den Christbäumen landen. Kein Wunder, denn sie gehören weiterhin zu den gefragtesten Kinderpräsenten überhaupt. Passend zur Saison startet MediaMarkt eine attraktive Tonie-Aktion: Beim Kauf von zwei Figuren zusammen zahlst du lediglich 25 Euro.

Zwei Tonie-Figuren für 25 Euro? So geht’s

Die Aktion ist einfach: Klick dich hier zur Aktionsseite durch, such dir zwei Tonie-Figuren aus und du zahlst am Ende nur 25 Euro für beide. Du hast dabei die Wahl zwischen vielen verschiedenen Figuren aus den unterschiedlichsten Bereichen: Von Paw Patrol über Disney Prinzessinnen bis hin zu Hot Wheels ist hier für jeden etwas dabei. Der Rabatt wird dann übrigens im Warenkorb abgezogen.

Eine kleine Einschränkung gibt es jedoch: Teilnehmend sind ausschließlich Figuren, die auf der Aktionsseite zu finden sind. Hierbei handelt es sich zudem nur um Tonies, die einen UVP von 16,99 Euro haben. Teurere Varianten nehmen nicht teil. Effektiv zahlst du so für die zweite Figur aber keine 10 Euro, was echt ein super Preis ist.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

