Black Friday im Ticker: 35 wirklich starke Deals!

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
4 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Der Black Friday ist da! WIr sind bereits seit Tagen auf der Suche nach den besten Angeboten und schauen auch hier und heute nach den Top-Schnäppchen da draußen. In unserem Ticker verpasst du kein Top-Angebot.
Black Friday Ticker 2025
Black Friday Ticker 2025: Die meisten Deals sind gar keine - das sind aber 25 echte KracherBildquelle: Perplexity, inside digital
  • Teilen

Im Ticker zeigen wir nur unserer Meinung nach besten Angebote während der Black Week. Manche sind einfache Bestpreise und andere sind etwas um die Ecke gedacht, sodass du das Maximum aus einem Deal rausholst.

Black Friday 2025: Welche Deals wirklich gut sind

Auf Angebote zur Nintendo Switch 2 haben dieses Jahr womöglich viele gewartet – und wurden enttäuscht. Bis jetzt. MediaMarkt legt nämlich mit den ersten Switch-2-Deals vor, die wirklich ernstzunehmen sind.

Nintendo Switch 2 Bundle mit Mario Kart, EA FC 26 und einer Hülle
Nintendo Switch 2 Bundle (2 Spiele + Hülle) 489,00 €
Bundle bestehend aus:
  • Nintendo Switch 2
  • Mario Kart World
  • EA Sports FC 26
  • ISY Switch 2 Hülle
Angebot wird durch Gratis-Zugaben auf der Produktseite dargestellt.
489,00 € bei MediaMarkt

Beim Solar-Shop „kleines Kraftwerk“ gibt es Balkonkraftwerke von hoher Qualitätsstufe mit Fokus auf Support und teilweisem „Made in Germany“-Versprechen.

Black Friday Rabatte Kleines Kraftwerk
Kleines Kraftwerk XL Quattro 1.149,00 €
Vier 500-W-Module, inklusive Wechselrichter mit 800 W, Smart Meter und Speicher. Preis gilt vom 20. November bis zum 7. Dezember!
Zum Angebot!

Bei HUAWEI gibt es im Online-Store eine ordentlich bestückte Smartwatch dazu. Die ist schon leicht reduziert. Zum Kracher wird das Angebot aber durch Gratis-Zugaben. Unter anderem gibt es In-Ears mit ANC ohne Aufpreis dazu.

Huawei Watch GT 6 Bundle
HUAWEI Watch GT 6 Bundle 229,00 €
  • Smartwatch mit 46-mm-Display
  • + Wechselarmband
  • + HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC In-Ear-Kopfhörer
229,00 € bei HUAWEI

Mit diesem Handytarif setzt Freenet eine Duftmarke. Ein originaler MagentaMobil-Telekom-Tarif mit 300 MBit/s 5G & Co. kostet normalerweise zwischen 45 und 85 Euro. In der Black Week gibt es ihn für 25 Euro monatlich.

Freenet im Netz von Telekom
Unlimited Tarif im Telekom Netz 24,95 €
Tarif Magenta Mobil M (Unlimited), mit unlimitiertem Datenvolumen bei 300 Mbit/s und 5G-Kompatibilität, ohne Anschlussgebühr. Im Telekom‑Netz, für monatlich 24,95 Euro und 50 Euro Bonus. Dazu 3 Monate waipu.tv Comfort gratis (muss gekündigt werden).
Jetzt Tarif buchen!

Dieser Deal zur elektrischen Zahnbürste Laifen Wave ABS ist richtig hot. Die Bürste hat Merkmale, die sonst nur in Modellen für mehrere hundert Euro zu finden sind. Allerdings kostet sie weniger als 50 Euro.

Laifen Wave elektrische Zahnbürste
Laifen Wave elektrische Zahnbürste 47,99 €
elektrische Schallzahnbürste (Oszillation & Vibration) für Erwachsene mit 3 Bürstenköpfen, IPX7-Schutz; magentisch wiederaufladbar.
47,99 € bei Amazon

Kein Black Friday ohne PlayStation. Das beste Spiele-Bundle-Angebot mit FIFA 26 ohne gleichzeitigen Vertragsabschluss ist das folgende.

PlayStation 5 + EA FC 26
PlayStation 5 + EA FC 26 Bundle 449,00 €
Sony PlayStation 5 (1TB, mit Laufwerk), zusammen mit EA Sports FC 26 (ehemals FIFA) als Bundle. Ein Controller im Lieferumfang.
449,00 € bei Amazon

(Wer eine PS5 ohne Laufwerk verkraften kann, spart allerdings, wenn er sich die Konsole als Slim-Version bei MediaMarkt für 349 Euro holt und EA FC 26 direkt im PlayStation Store für 40 Euro herunterlädt. Das ist dann in Summe billiger – technisch aber auch die etwas schwächere PlayStation.)

Ultimativer Kracher zum Google Pixel 9 Pro. Das dürfte einer der besten Handyvertrags-Deals überhaupt in der Black Week sein. Das Tech-Paket gibt’s so über 200 Euro unter Marktpreis.

Pixel 9 Pro mit O2-Tarif und Pixel Buds
Google Pixel 9 Pro (+ Tarif + In-Ears) 24,99 €
  • Google Pixel 9 Pro (128 GB, 6,3 Zoll, Android-Smartphone mit Gemini, noch 6 Jahre Update-Garantie) – einmalig 29 Euro
  • O2 Blue L (Allnet-Flat, 80 GB, 5G; 50 MBits) – monatlich 24,99 Euro
  • Google Pixel Buds (In-Ears mit ANC) – geschenkt
  • Effektivpreis: –9,10 Euro
24,99 € bei MediaMarkt Tarifwelt

Dyson-Kracher bei MediaMarkt aufgetaucht. Den Dyson V12 Akkustaubsauger (obere Mittelklasse) gibt’s mit bemerkenswertem Rabatt für unter 400 Euro abzustauben.

DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE
Dyson V12 Detect Slim Absolute 398,00 €
Der Dyson V12 Detect Slim Absolute bietet 150 AW Saugleistung, bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit und drei Reinigungsmodi für gründliche Reinigung. Ein laserähnliches Licht macht feinen Staub sichtbar, und dank umfangreichem Zubehör samt Flex-Adapter ist er vielseitig einsetzbar.
Zum Angebot!

Sparen beim Netflix-Abo? Das geht eigentlich nicht. Durch einen Trick kannst du jetzt aber 3 Euro pro Monat im Netflix Premium Abo weniger zahlen. Denn das waipu.tv-Paket, bei dem Netflix Premium inklusive ist, kostet gerade für ein Jahr weniger als das Netflix-Abo allein.

waipu.tv Logo
waipu.tv mit Netflix-Premium 16,74 €
Jetzt das Netflix Premium-Abonnement zum Sonderpreis sichern und 1 Jahr lang weniger zahlen.
Zum Angebot

Ein echt bemerkenswerter Bestpreis ist bei Samsung direkt im Hersteller-Store aufgeploppt. Das Einsteiger-Smartphone A26 gibt es hier mit weitem Abstand am günstigsten.

Samsung Galaxy A26 5G Smartphone
Samsung Galaxy A26 (5G) 159,00 €
Android-Smartphone mit 6,7 Zoll Display, 5.000 mAh Akku, 50-Megapixel-Triple-Kamera, 5G, Google \“Circle to Search\“-KI-Funktion
159,00 € bei Samsung

Saugroboter können mittlerweile ALLES. Dabei gibt es Bedarfe, die müssen gar nicht alles abdecken. Und so kommen solche Deals zustande. Ein ganz normaler, aber funktionierender Roboter. Keine Station, keine Wischfunktion, dafür auch weniger als 100 Euro.

Lefant M310
Lefant M310 99,99 €
Lefant M310 Saugroboter mit 4500 Pa Saugkraft, bis zu 180 Minuten Laufzeit, intelligenter Hindernisvermeidung und Steuerung per WLAN/App. Ideal für Hartböden, Kurzflorteppiche und Tierhaare.
Jetzt zuschlagen!

Einer der absoluten Notebook-Tipps für alle Apple-Fans: So günstig kam man höchst selten an ein neues MacBook aus aktueller Generation.

MacBook Air 13 Zoll
Apple MacBook Air (13 Zoll) 777,00 €
MacBook Air mit 13-Zoll-Retina-Display, M4 Prozessor, 16 GB RAM und 256 GB SSD-Festplattenspeicher.
777,00 € bei Amazon

Und dann ist uns noch ein wahrhaftiger „Partner-Deal“ ins Netz gegangen. Zwei Handys, zwei Tarife, ein Preis.

Pixel 10
2 x Google Pixel 10 + 2 x 100-GB-Tarif 39,98 €
MediaMarkt bietet zur Black Week ein Bundle aus zwei Google Pixel 10 Smartphones und zwei 100-GB-Tarifen für unter 40 Euro im Monat an – deutlich günstiger als der Einzelkauf. Durch Trade-In kann der Gerätepreis auf 1 Euro sinken, insgesamt sparst du damit je nachdem bis zu rund 1.500 Euro. Ein starkes Angebot, das nur online verfügbar ist.
Zum Angebot!

Weitere Deals im Schnelldurchlauf

Und auch bei diesen folgenden Angeboten ist das Prädikat „guter Black Friday Deal“ ohne viel Aufhebens zu vergeben:

FritzRepeater 1610 Outdoor
FritzRepeater 1610 Outdoor 99,00 €
WLAN-Repeater mit IP54-Schutz und automatischer Leistungs-Reglung bei Hitze. Geeignet für Innen- und Außenbereich. Wi-Fi 6 mit bis zu 3.000 MBit/s, mit Mesh- und PoE-Funktion (Power-over-Ethernet).
99,00 € bei MediaMarkt99,00 € bei Amazon
OOONO CO-Driver No2
OOONO Co-Driver NO.2 49,95 €
Unauffälliges, mit Smartphone verbundenes Gadget fürs Auto. Warnt vor Tempo-Kontrollen, Blitzern und Gefahrenstellen. Wiederaufladbar per USB-C, mit LED-Anzeige. CarPlay- & Android-Auto-kompatibel.
49,95 € bei Amazon
Bosch EasyPump
Bosch EasyPump 49,00 €
Elektrische Fahrradpumpe mit 150 PSI / 10,3 bar, 3,0 Ah Akku, 3,6 Volt, Autostop-Funktion, per USB-C wiederaufladbar.
49,00 € bei Amazon
Fire TV Stick 4K
Amazon Fire TV Stick 4K 29,00 €
Streaming-Stick (HDMI) mit Dolby Vision/Atmos und HDR10+; Alexa-Sprachfernbedienung mit im Lieferumfang
29,00 € bei Amazon29,99 € bei MediaMarkt29,47 € bei tink
Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam
Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam 170,99 €
Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam überzeugt mit 4K-Frontkamera und 2K-Heckkamera, die dank Sony IMX415-Sensoren auch nachts klare Bilder liefern. Sie bietet ein weites Sichtfeld von bis zu 170 Grad und automatische Aufnahme bei Erschütterungen. Zudem punktet sie mit GPS, WLAN, ADAS-Sicherheitsfunktionen und 24/7-Parküberwachung. Mit dem Code KC3HT9F7 könnt Ihr Euch den Deal-Preis sichern.
Zum Angebot
Paramount+ Logo
Paramount+ 4,99 €
Streaming-Dienst für 3 Monate zum halben Preis, jederzeit kündbar – Angebot bis 1.12. buchbar | Blockbuster wie Gladiator, Jack Reacher oder Forrest Gump; Serien wie Dexter, Yellowstone oder Paw Patrol
Standard – 4,99 € / MonatPremium – 6,49 € / Monat
2 Tonies für 25 Euro SW-Bild
Zwei Tonie-Figuren zusammen für 25 Euro 25,00 €
Über die Aktionsseite zwei Tonie-Figuren auswählen und nur 25 Euro für beide zusammen zahlen. Neben Disney Prinzessinnen und Paw Patrol gibt es noch viele weitere Figuren zur Auswahl: Peppa Pig, Vaiana (Disney), Bibi und Tina, Hot Wheels und viele mehr.
2 Figuren für 25 Euro
Teufel
Teufel Black-Friday-Sale 59,99 €
Im Black-Friday-Sale von Teufel gibt es Kopfhörer, Lautsprecher, Surround-Sound-Systeme und vieles mehr stark reduziert – teils bis zu 51 Prozent – und mit exklusiven Rabattcodes zusätzlich bis zu 50 Euro günstiger, sodass etwa In-Ears schon für unter 60 Euro zu haben sind.
Alle Angebote entdecken!
NordVPN Logo
NordVPN Basis (27 Monate) 80,73 €
  • Basis: Nur VPN-Dienst
  • Plus: VPN-Dienst, Malware-Blocker, Tracker-Blocker, Passwort-Manager
  • Ultimativ: Plus-Inhalte mit zus. Cloud-Speicher (1 TB), 5.000-€-Cyberschutz-Versicherung
Bei allen gilt eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie ab Abschluss.
Zum Basis-TarifZum Plus-TarifZum Ultimativ-Tarif
google-pixel-10-pro-o2-sim-frei
Google Pixel 10 Pro mit Vertrag 34,99 €
  • MediaMarkt: Pixel 10 Pro mit O2 Mobile Unlimited Max, kein Datenlimit (5G 300 MBits), 34,99 Euro monatlich + 99 Euro einmalig; 150 Euro Guthaben. 6 Monate ChatGPT+ inklusive
  • Sparhandy: Pixel 10 Pro mit Vodafone Smart Lite Spezial, kein Datenlimit (5G, 300 MBits), 34,99 Euro monatlich + 49,95 einmalig, 100 Euro Wechselbonus
34,99 € bei MediaMarkt Tarifwelt34,99 € bei Sparhandy
OOONO P-DISC 2 elektronische Parkscheibe
OONO P-DISC NO2 17,49 €
Elektronische Parkscheibe mit Zulassung fürs Auto. Stellt automatisch (aufgerundet) die Zeit ein, zu der das Auto zuletzt abgestellt wurde.
17,49 € bei Amazon
Ninja CRISPi Airfryer
Ninja CRISPi tragbarer Airfryer 116,99 €
Airfryer-System mit Aufsatz-Heißluftfritteuse auf verschieden großen Glasbehältern als tragbarer Airfryer. 10 Prozent sparen im Ninja Online Shop mit dem Code INSIDE10
Bei Ninja (INSIDE10) für 116,99 €Bei Amazon für 129,99 €
Microsoft 365 Family
Microsoft 365 Family (1-Jahres-Abo) 94,99 €
Lizenzcode für ein 12-Monats-Abonnement von Microsoft 365 Family. 6 User, alle Microsoft-Programme, pro User 1 TB Cloud-Speicher mit OneDrive. Abo wird verwaltet und bezahlt über Amazon (automatische Verlängerung aktiviert, kann abgeschaltet werden).
94,99 € bei Amazon
LG QNED TV
LG QNED-TV 444,00 €
55 Zoll, 60 Hz Bildwiederholrate, UHD-4K-Auflösung
Zum Angebot!
Adobe Lightroom 1-Jahres-Abo
Adobe Lightroom (1 Jahr) 59,99 €
Cloud-basierte Fotobearbeitung und -organisation. Mit 1 TB Speicher und Integration von generativer KI zur Bilderstellung und -optimierung. Abo enthält \“automatische Verlängerung\“ (kann im Amazon-Konto deaktiviert werden)
59,99 € bei Amazon
Apple Airpods 4
Apple AirPods 4 ohne ANC 111,00 €
Apple AirPods 4 – kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit personalisiertem 3D-Audio, IP54-Schutz gegen Schweiß und Wasser, USB‑C Ladecase, H2 Chip und bis zu 24 Stunden Wiedergabe.
Jetzt zuschlagen!
LG OLED65C57LA OLED evo TV
LG OLED65C57LA OLED evo TV 1.244,00 €
OLED-Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale (165 cm). Smart TV mit 4 X HDMI (4k @ 120 HZ), 120 Hz und HDR10 sowie Dolby Vision. 8 Jahre Update-Garantie, Modelljahr 2025. Versandkostenfrei geliefert.
1.244,00 € bei MediaMarkt
Samsung Galaxy A9+ Tablet
Samsung Galaxy Tab A9+ 136,80 €
Android-Tablet mit Samsung Knox Sicherheitssoftware, 64 GB Speicher und Stereo-Lautsprechern. WLAN-only-Version zum Streamen, Nachschlagen oder als digitales Rezeptbuch für zu Hause.
136,80 € bei Amazon
Dyson V8 Advanced
Dyson V8 Advanced 239,00 €
Kabelloser Staubsauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit, V8-Motor mit 110.000 U/min und zwei Saugmodi für verschiedene Bedürfnisse.
239,00 € bei Amazon
Logitech MX Keys S Combo
Logitech MX Keys S Combo 139,00 €
Tastatur (MX Keys) und Maus (MX Master 3S) im Set mit Logi Bold und ergonomischem Auflege-Pad. Perfektes Paar fürs (Home-)Office. Tastenbelegung universell für Mac und Windows.
139,00 € bei MediaMarkt
Freenet-Tarif im Vodafone-Netz
Unlimited-Tarif im Vodafone-Netz 14,99 €
Tarif Vodafone Unlimited Advanced bei Freenet mit unbegrenztem Datenvolumen, 50er Downloadrate im 5G-Netz, 24 Monate Laufzeit. 14,99 Euro Grundgebühr pro Monat, kein Anschlusspreis.
Jetzt buchen!
Olympia P22 Etikettendrucker
Olympia P22 Etikettendrucker 19,95 €
Etikettendrucker mit einfacher Bedienung per App. Thermotransferdruck für wasser-, öl- und abriebfeste Etiketten. Eine Etikettenrolle im Lieferumfang.
19,95 € bei MediaMarkt

Black Friday: Weitere Infos und Wissenswertes

Wir betrachten den Black Friday immer von mehreren Perspektiven. Im Podcast schauen wir kritisch drauf und geben die wichtigsten Tipps für die erfolgreiche Schnäppchenjagd. Auf welche Maschen du nicht reinfallen darfst, zeigen wir dir in diesem Artikel. Und hier zeigen wir kurz und knapp, bei welchen Deals echte Profis sparen.

Schnelle Antworten auf wichtige Fragen:

  • Lohnt sich das Warten auf den Black Friday (28.11.)? Nein – die Angebote werden schon auf die Tage davor gestreckt.
  • Wie viel Ersparnis ist wirklich drin? Im Vergleich zum Jahresmittel eher 3 bis 7 Prozent. Aber es gibt Ausreißer und Perlen.
  • Bei welchen Tech-Deals lässt sich am meisten sparen? Laut Studien Haushaltsgeräte; unser Tipp: Verträge, (Software-)Abos und Produktkombis beachten.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • Nintendo Switch 2 Bundle mit Mario Kart, EA FC 26 und einer Hülle: Nintendo, MediaMarkt
  • balkonkraftwerk-kleines-kraftwerk: Kleines Kraftwerk
  • Huawei Watch GT 6 Bundle: Huawei
  • Freenet im Netz von Telekom: Freenet
  • Laifen Wave elektrische Zahnbürste: Laifen
  • PlayStation 5 + EA FC 26: Sony
  • Pixel 9 Pro mit O2-Tarif und Pixel Buds: Google, MediaMarkt
  • DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE: DYSON
  • waipu.tv: waipu.tv
  • Samsung Galaxy A26 5G Smartphone: Samsung
  • Saugroboter Lefant M310: Lefant / Amazon
  • MacBook Air 13 Zoll: Apple
  • Pixel 10: Google
  • FritzRepeater 1610 Outdoor: FRITZ
  • OOONO CO-Driver No2: OOONO
  • Bosch EasyPump: Bosch
  • Fire TV Stick 4K: Amazon
  • botslab-g980h-icon: Botslab
  • Paramount+ Logo: Paramount+
  • 2-tonies-für-25-euro-sw-bild: MediaMarkt / inside digital
  • Teufel: Teufel
  • NordVPN Logo: NordVPN
  • OOONO P-DISC 2 elektronische Parkscheibe: OOONO
  • Ninja CRISPi Airfryer: Ninja
  • Microsoft 365 Family: Microsoft
  • LG QNED TV: LG
  • Adobe Lightroom 1-Jahres-Abo: Adobe
  • apple-airpods-4-: Apple
  • LG OLED65C57LA OLED evo TV: LG
  • Samsung Galaxy A9+ Tablet: Samsung
  • Dyson V8 Advanced: Dyson
  • Logitech MX Keys S Combo: Logitech
  • Freenet-Tarif im Vodafone-Netz: Freenet
  • Olympia P22 Etikettendrucker: Olympia
  • black-friday-inside-new: Perplexity, inside digital
2 1

Jetzt weiterlesen

MEDIA MARKT
MediaMarkt verkauft 2 Tonie-Figuren zusammen für 25 Euro
MediaMarkt-Store im Hintergrund, drumherum einige Tonie-Figuren und der Hinweis, dass zwei davon zusammen jetzt nur 25 Euro kosten
Vor allem für Eltern und Großeltern lohnt sich aktuell ein Blick auf eine besondere MediaMarkt-Aktion: Rund um die beliebten Tonie-Hörfiguren lässt sich nämlich gerade ordentlich sparen – ideal, um rechtzeitig Weihnachtsgeschenke für Kinder zu besorgen.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

MediaMarkt-Store im Hintergrund, drumherum einige Tonie-Figuren und der Hinweis, dass zwei davon zusammen jetzt nur 25 Euro kosten
Media Markt
MediaMarkt verkauft 2 Tonie-Figuren zusammen für 25 Euro
Switchbot Smartes Türschloss
Smart Home
Gesichtserkennung für Zuhause?! Smartes Türschloss jetzt stark reduziert
Netflix-Logo auf einem Fernseher.
Netflix
Nur wenige Tage: So bekommst du dein Netflix-Abonnement jetzt günstiger
Strom und Energie
Black-Friday-Deal des Jahres: Dieses Balkonkraftwerk-Set fällt auf deutlich unter 300 Euro!
Tarife
Nur jetzt: Dieser monatlich kündbare Telekom-Tarif bleibt ewig günstig
Samsung
MediaMarkt verkauft Samsung 4K-TV für nur 299 Euro
Black Friday
Sky, Netflix & mehr: Diese Streaming-Abos gibt’s zum Black Friday billiger
Tipps und Tricks
Schnäppchen-Profis, aufgepasst: Bei diesen Deals spart man nicht nur einmal
Tarife
MagentaMobil-Kracher: Unlimited-Tarif der Telekom kostet jetzt nur 25 Euro