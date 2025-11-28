Black Friday im Ticker: 35 wirklich starke Deals!

Im Ticker zeigen wir nur unserer Meinung nach besten Angebote während der Black Week. Manche sind einfache Bestpreise und andere sind etwas um die Ecke gedacht, sodass du das Maximum aus einem Deal rausholst.

Black Friday 2025: Welche Deals wirklich gut sind

Auf Angebote zur Nintendo Switch 2 haben dieses Jahr womöglich viele gewartet – und wurden enttäuscht. Bis jetzt. MediaMarkt legt nämlich mit den ersten Switch-2-Deals vor, die wirklich ernstzunehmen sind.

Nintendo Switch 2 Bundle (2 Spiele + Hülle) 489,00 € Nintendo Switch 2

Mario Kart World

EA Sports FC 26

ISY Switch 2 Hülle Angebot wird durch Gratis-Zugaben auf der Produktseite dargestellt. Bundle bestehend aus:Angebot wird durch Gratis-Zugaben auf der Produktseite dargestellt. 489,00 € bei MediaMarkt

Beim Solar-Shop „kleines Kraftwerk“ gibt es Balkonkraftwerke von hoher Qualitätsstufe mit Fokus auf Support und teilweisem „Made in Germany“-Versprechen.

Anzeige Kleines Kraftwerk XL Quattro 1.149,00 € Vier 500-W-Module, inklusive Wechselrichter mit 800 W, Smart Meter und Speicher. Preis gilt vom 20. November bis zum 7. Dezember! Zum Angebot!

Bei HUAWEI gibt es im Online-Store eine ordentlich bestückte Smartwatch dazu. Die ist schon leicht reduziert. Zum Kracher wird das Angebot aber durch Gratis-Zugaben. Unter anderem gibt es In-Ears mit ANC ohne Aufpreis dazu.

Mit diesem Handytarif setzt Freenet eine Duftmarke. Ein originaler MagentaMobil-Telekom-Tarif mit 300 MBit/s 5G & Co. kostet normalerweise zwischen 45 und 85 Euro. In der Black Week gibt es ihn für 25 Euro monatlich.

Unlimited Tarif im Telekom Netz 24,95 € Tarif Magenta Mobil M (Unlimited), mit unlimitiertem Datenvolumen bei 300 Mbit/s und 5G-Kompatibilität, ohne Anschlussgebühr. Im Telekom‑Netz, für monatlich 24,95 Euro und 50 Euro Bonus. Dazu 3 Monate waipu.tv Comfort gratis (muss gekündigt werden). Jetzt Tarif buchen!

Dieser Deal zur elektrischen Zahnbürste Laifen Wave ABS ist richtig hot. Die Bürste hat Merkmale, die sonst nur in Modellen für mehrere hundert Euro zu finden sind. Allerdings kostet sie weniger als 50 Euro.

Kein Black Friday ohne PlayStation. Das beste Spiele-Bundle-Angebot mit FIFA 26 ohne gleichzeitigen Vertragsabschluss ist das folgende.

(Wer eine PS5 ohne Laufwerk verkraften kann, spart allerdings, wenn er sich die Konsole als Slim-Version bei MediaMarkt für 349 Euro holt und EA FC 26 direkt im PlayStation Store für 40 Euro herunterlädt. Das ist dann in Summe billiger – technisch aber auch die etwas schwächere PlayStation.)

Ultimativer Kracher zum Google Pixel 9 Pro. Das dürfte einer der besten Handyvertrags-Deals überhaupt in der Black Week sein. Das Tech-Paket gibt’s so über 200 Euro unter Marktpreis.

Dyson-Kracher bei MediaMarkt aufgetaucht. Den Dyson V12 Akkustaubsauger (obere Mittelklasse) gibt’s mit bemerkenswertem Rabatt für unter 400 Euro abzustauben.

Dyson V12 Detect Slim Absolute 398,00 € Der Dyson V12 Detect Slim Absolute bietet 150 AW Saugleistung, bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit und drei Reinigungsmodi für gründliche Reinigung. Ein laserähnliches Licht macht feinen Staub sichtbar, und dank umfangreichem Zubehör samt Flex-Adapter ist er vielseitig einsetzbar. Zum Angebot!

Sparen beim Netflix-Abo? Das geht eigentlich nicht. Durch einen Trick kannst du jetzt aber 3 Euro pro Monat im Netflix Premium Abo weniger zahlen. Denn das waipu.tv-Paket, bei dem Netflix Premium inklusive ist, kostet gerade für ein Jahr weniger als das Netflix-Abo allein.

waipu.tv mit Netflix-Premium 16,74 € Jetzt das Netflix Premium-Abonnement zum Sonderpreis sichern und 1 Jahr lang weniger zahlen. Zum Angebot

Ein echt bemerkenswerter Bestpreis ist bei Samsung direkt im Hersteller-Store aufgeploppt. Das Einsteiger-Smartphone A26 gibt es hier mit weitem Abstand am günstigsten.

Saugroboter können mittlerweile ALLES. Dabei gibt es Bedarfe, die müssen gar nicht alles abdecken. Und so kommen solche Deals zustande. Ein ganz normaler, aber funktionierender Roboter. Keine Station, keine Wischfunktion, dafür auch weniger als 100 Euro.

Lefant M310 99,99 € Lefant M310 Saugroboter mit 4500 Pa Saugkraft, bis zu 180 Minuten Laufzeit, intelligenter Hindernisvermeidung und Steuerung per WLAN/App. Ideal für Hartböden, Kurzflorteppiche und Tierhaare. Jetzt zuschlagen!

Einer der absoluten Notebook-Tipps für alle Apple-Fans: So günstig kam man höchst selten an ein neues MacBook aus aktueller Generation.

Und dann ist uns noch ein wahrhaftiger „Partner-Deal“ ins Netz gegangen. Zwei Handys, zwei Tarife, ein Preis.

2 x Google Pixel 10 + 2 x 100-GB-Tarif 39,98 € MediaMarkt bietet zur Black Week ein Bundle aus zwei Google Pixel 10 Smartphones und zwei 100-GB-Tarifen für unter 40 Euro im Monat an – deutlich günstiger als der Einzelkauf. Durch Trade-In kann der Gerätepreis auf 1 Euro sinken, insgesamt sparst du damit je nachdem bis zu rund 1.500 Euro. Ein starkes Angebot, das nur online verfügbar ist. Zum Angebot!

Weitere Deals im Schnelldurchlauf

Und auch bei diesen folgenden Angeboten ist das Prädikat „guter Black Friday Deal“ ohne viel Aufhebens zu vergeben:

Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam 170,99 € Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam überzeugt mit 4K-Frontkamera und 2K-Heckkamera, die dank Sony IMX415-Sensoren auch nachts klare Bilder liefern. Sie bietet ein weites Sichtfeld von bis zu 170 Grad und automatische Aufnahme bei Erschütterungen. Zudem punktet sie mit GPS, WLAN, ADAS-Sicherheitsfunktionen und 24/7-Parküberwachung. Mit dem Code KC3HT9F7 könnt Ihr Euch den Deal-Preis sichern. Zum Angebot

Zwei Tonie-Figuren zusammen für 25 Euro 25,00 € Über die Aktionsseite zwei Tonie-Figuren auswählen und nur 25 Euro für beide zusammen zahlen. Neben Disney Prinzessinnen und Paw Patrol gibt es noch viele weitere Figuren zur Auswahl: Peppa Pig, Vaiana (Disney), Bibi und Tina, Hot Wheels und viele mehr. 2 Figuren für 25 Euro

Teufel Black-Friday-Sale 59,99 € Im Black-Friday-Sale von Teufel gibt es Kopfhörer, Lautsprecher, Surround-Sound-Systeme und vieles mehr stark reduziert – teils bis zu 51 Prozent – und mit exklusiven Rabattcodes zusätzlich bis zu 50 Euro günstiger, sodass etwa In-Ears schon für unter 60 Euro zu haben sind. Alle Angebote entdecken!

OONO P-DISC NO2 17,49 € Elektronische Parkscheibe mit Zulassung fürs Auto. Stellt automatisch (aufgerundet) die Zeit ein, zu der das Auto zuletzt abgestellt wurde. 17,49 € bei Amazon

Microsoft 365 Family (1-Jahres-Abo) 94,99 € Lizenzcode für ein 12-Monats-Abonnement von Microsoft 365 Family. 6 User, alle Microsoft-Programme, pro User 1 TB Cloud-Speicher mit OneDrive. Abo wird verwaltet und bezahlt über Amazon (automatische Verlängerung aktiviert, kann abgeschaltet werden). 94,99 € bei Amazon

Adobe Lightroom (1 Jahr) 59,99 € Cloud-basierte Fotobearbeitung und -organisation. Mit 1 TB Speicher und Integration von generativer KI zur Bilderstellung und -optimierung. Abo enthält \“automatische Verlängerung\“ (kann im Amazon-Konto deaktiviert werden) 59,99 € bei Amazon

Apple AirPods 4 ohne ANC 111,00 € Apple AirPods 4 – kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit personalisiertem 3D-Audio, IP54-Schutz gegen Schweiß und Wasser, USB‑C Ladecase, H2 Chip und bis zu 24 Stunden Wiedergabe. Jetzt zuschlagen!

LG OLED65C57LA OLED evo TV 1.244,00 € OLED-Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale (165 cm). Smart TV mit 4 X HDMI (4k @ 120 HZ), 120 Hz und HDR10 sowie Dolby Vision. 8 Jahre Update-Garantie, Modelljahr 2025. Versandkostenfrei geliefert. 1.244,00 € bei MediaMarkt

Logitech MX Keys S Combo 139,00 € Tastatur (MX Keys) und Maus (MX Master 3S) im Set mit Logi Bold und ergonomischem Auflege-Pad. Perfektes Paar fürs (Home-)Office. Tastenbelegung universell für Mac und Windows. 139,00 € bei MediaMarkt

Unlimited-Tarif im Vodafone-Netz 14,99 € Tarif Vodafone Unlimited Advanced bei Freenet mit unbegrenztem Datenvolumen, 50er Downloadrate im 5G-Netz, 24 Monate Laufzeit. 14,99 Euro Grundgebühr pro Monat, kein Anschlusspreis. Jetzt buchen!

Black Friday: Weitere Infos und Wissenswertes

Wir betrachten den Black Friday immer von mehreren Perspektiven. Im Podcast schauen wir kritisch drauf und geben die wichtigsten Tipps für die erfolgreiche Schnäppchenjagd. Auf welche Maschen du nicht reinfallen darfst, zeigen wir dir in diesem Artikel. Und hier zeigen wir kurz und knapp, bei welchen Deals echte Profis sparen.

Schnelle Antworten auf wichtige Fragen:

Lohnt sich das Warten auf den Black Friday (28.11.)? Nein – die Angebote werden schon auf die Tage davor gestreckt.

Wie viel Ersparnis ist wirklich drin? Im Vergleich zum Jahresmittel eher 3 bis 7 Prozent. Aber es gibt Ausreißer und Perlen.

Bei welchen Tech-Deals lässt sich am meisten sparen? Laut Studien Haushaltsgeräte; unser Tipp: Verträge, (Software-)Abos und Produktkombis beachten.