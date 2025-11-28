Black Friday im Ticker: 35 wirklich starke Deals!

Im Ticker zeigen wir nur unserer Meinung nach besten Angebote während der Black Week. Manche sind einfache Bestpreise und andere sind etwas um die Ecke gedacht, sodass du das Maximum aus einem Deal rausholst.
Black Friday 2025: Welche Deals wirklich gut sind
Auf Angebote zur Nintendo Switch 2 haben dieses Jahr womöglich viele gewartet – und wurden enttäuscht. Bis jetzt. MediaMarkt legt nämlich mit den ersten Switch-2-Deals vor, die wirklich ernstzunehmen sind.
- Nintendo Switch 2
- Mario Kart World
- EA Sports FC 26
- ISY Switch 2 Hülle
Beim Solar-Shop „kleines Kraftwerk“ gibt es Balkonkraftwerke von hoher Qualitätsstufe mit Fokus auf Support und teilweisem „Made in Germany“-Versprechen.
Bei HUAWEI gibt es im Online-Store eine ordentlich bestückte Smartwatch dazu. Die ist schon leicht reduziert. Zum Kracher wird das Angebot aber durch Gratis-Zugaben. Unter anderem gibt es In-Ears mit ANC ohne Aufpreis dazu.
- Smartwatch mit 46-mm-Display
- + Wechselarmband
- + HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC In-Ear-Kopfhörer
Mit diesem Handytarif setzt Freenet eine Duftmarke. Ein originaler MagentaMobil-Telekom-Tarif mit 300 MBit/s 5G & Co. kostet normalerweise zwischen 45 und 85 Euro. In der Black Week gibt es ihn für 25 Euro monatlich.
Dieser Deal zur elektrischen Zahnbürste Laifen Wave ABS ist richtig hot. Die Bürste hat Merkmale, die sonst nur in Modellen für mehrere hundert Euro zu finden sind. Allerdings kostet sie weniger als 50 Euro.
Kein Black Friday ohne PlayStation. Das beste Spiele-Bundle-Angebot mit FIFA 26 ohne gleichzeitigen Vertragsabschluss ist das folgende.
(Wer eine PS5 ohne Laufwerk verkraften kann, spart allerdings, wenn er sich die Konsole als Slim-Version bei MediaMarkt für 349 Euro holt und EA FC 26 direkt im PlayStation Store für 40 Euro herunterlädt. Das ist dann in Summe billiger – technisch aber auch die etwas schwächere PlayStation.)
Ultimativer Kracher zum Google Pixel 9 Pro. Das dürfte einer der besten Handyvertrags-Deals überhaupt in der Black Week sein. Das Tech-Paket gibt’s so über 200 Euro unter Marktpreis.
- Google Pixel 9 Pro (128 GB, 6,3 Zoll, Android-Smartphone mit Gemini, noch 6 Jahre Update-Garantie) – einmalig 29 Euro
- O2 Blue L (Allnet-Flat, 80 GB, 5G; 50 MBits) – monatlich 24,99 Euro
- Google Pixel Buds (In-Ears mit ANC) – geschenkt
- Effektivpreis: –9,10 Euro
Dyson-Kracher bei MediaMarkt aufgetaucht. Den Dyson V12 Akkustaubsauger (obere Mittelklasse) gibt’s mit bemerkenswertem Rabatt für unter 400 Euro abzustauben.
Sparen beim Netflix-Abo? Das geht eigentlich nicht. Durch einen Trick kannst du jetzt aber 3 Euro pro Monat im Netflix Premium Abo weniger zahlen. Denn das waipu.tv-Paket, bei dem Netflix Premium inklusive ist, kostet gerade für ein Jahr weniger als das Netflix-Abo allein.
Ein echt bemerkenswerter Bestpreis ist bei Samsung direkt im Hersteller-Store aufgeploppt. Das Einsteiger-Smartphone A26 gibt es hier mit weitem Abstand am günstigsten.
Saugroboter können mittlerweile ALLES. Dabei gibt es Bedarfe, die müssen gar nicht alles abdecken. Und so kommen solche Deals zustande. Ein ganz normaler, aber funktionierender Roboter. Keine Station, keine Wischfunktion, dafür auch weniger als 100 Euro.
Einer der absoluten Notebook-Tipps für alle Apple-Fans: So günstig kam man höchst selten an ein neues MacBook aus aktueller Generation.
Und dann ist uns noch ein wahrhaftiger „Partner-Deal“ ins Netz gegangen. Zwei Handys, zwei Tarife, ein Preis.
Weitere Deals im Schnelldurchlauf
Und auch bei diesen folgenden Angeboten ist das Prädikat „guter Black Friday Deal“ ohne viel Aufhebens zu vergeben:
- Basis: Nur VPN-Dienst
- Plus: VPN-Dienst, Malware-Blocker, Tracker-Blocker, Passwort-Manager
- Ultimativ: Plus-Inhalte mit zus. Cloud-Speicher (1 TB), 5.000-€-Cyberschutz-Versicherung
- MediaMarkt: Pixel 10 Pro mit O2 Mobile Unlimited Max, kein Datenlimit (5G 300 MBits), 34,99 Euro monatlich + 99 Euro einmalig; 150 Euro Guthaben. 6 Monate ChatGPT+ inklusive
- Sparhandy: Pixel 10 Pro mit Vodafone Smart Lite Spezial, kein Datenlimit (5G, 300 MBits), 34,99 Euro monatlich + 49,95 einmalig, 100 Euro Wechselbonus
Black Friday: Weitere Infos und Wissenswertes
Wir betrachten den Black Friday immer von mehreren Perspektiven. Im Podcast schauen wir kritisch drauf und geben die wichtigsten Tipps für die erfolgreiche Schnäppchenjagd. Auf welche Maschen du nicht reinfallen darfst, zeigen wir dir in diesem Artikel. Und hier zeigen wir kurz und knapp, bei welchen Deals echte Profis sparen.
Schnelle Antworten auf wichtige Fragen:
- Lohnt sich das Warten auf den Black Friday (28.11.)? Nein – die Angebote werden schon auf die Tage davor gestreckt.
- Wie viel Ersparnis ist wirklich drin? Im Vergleich zum Jahresmittel eher 3 bis 7 Prozent. Aber es gibt Ausreißer und Perlen.
- Bei welchen Tech-Deals lässt sich am meisten sparen? Laut Studien Haushaltsgeräte; unser Tipp: Verträge, (Software-)Abos und Produktkombis beachten.
