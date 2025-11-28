Gesichtserkennung für Zuhause?! Smartes Türschloss jetzt stark reduziert

Moderne Smart-Locks machen deinen Alltag nicht nur sicherer, sondern auch deutlich bequemer – und ein ziemlich spannendes Modell ist aktuell stark reduziert. Das SwitchBot Lock Ultra Vision bringt Gesichtserkennung direkt an deine Haustür und öffnet dir den Weg, ohne dass du nach Schlüsseln kramen musst. Besonders attraktiv wird das Ganze durch den Black-Friday-Preis, denn die „Vision Combo“ gibt’s derzeit so günstig wie nie. Zusätzlich bietet SwitchBot auch eine weitere Variante seines smarten Türschlosses an, die ebenfalls mit einem satten Rabatt auf dich wartet.

Jetzt zuschlagen: Darum lohnt sich dieser Smart-Home-Deal

Bevor wir dir verraten, was das Gadget auf dem Kasten hat, schauen wir uns das aktuelle Angebot etwas näher an. Sowohl im Shop des Herstellers als auch bei Amazon bekommst du das SwitchBot Lock Ultra in der Vision Combo für 229,99 Euro geboten. Damit schlägt der Black-Friday-Deal sogar den bisherigen Tiefstpreis über 236 Euro. Im Lieferumfang bekommst du zudem nicht nur das intelligente Türschloss, sondern auch das Keypad „Vision“ und den passenden SwitchBot Hub, mit dem du das Gerät fernsteuern kannst.

Ist dir das etwas zu kostspielig, bietet der Hersteller auch die „Touch Combo“ zum extrem guten Kurs an. Hierbei verzichtest du zwar auf die Gesichtserkennung, bekommst aber ein Keypad, das die übrigen Funktionen, wie PIN-Eingabe und Fingerabdruck-Sensor, bietet. Bei Amazon bekommst du die etwas günstigere Variante jetzt für 179,99 Euro, was einem satten Rabatt von 28 Prozent entspricht.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: Das kannst du erwarten

Das smarte Türschloss ist im Vergleich zu seinem Vorgänger nicht nur schneller, sondern auch deutlich schlanker. Die Installation ist jedoch gewohnt einfach: auspacken, anbringen und loslegen. Nachdem du das Gadget mit der App verbunden hast, stehen dir zahlreiche Funktionen zur Verfügung. Eine Auflistung dieser findest du übrigens in unserem Test zum SwitchBot Lock Ultra. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung wird durch einen zusätzlichen Akku ebenfalls garantiert.

Der Lieferumfang des Lock Ultra beinhaltet auch drei Blenden.

In diesem Angebot ist jedoch das Keypad ebenfalls spannend. Denn du hast dadurch nicht nur die Möglichkeit, deine Wohnung via App, PIN oder Fingerabdruck zu betreten, sondern kannst sogar auf eine Gesichtserkennung zurückgreifen. Um diese zu nutzen, erstellt das Keypad eine „Gesichtskarte“ mit 30.000 Infrarotpunkten, um dich auch bei schlechten Witterungsbedingungen zu erkennen – also fast wie in einem Sci-Fi-Film. Vor allem Menschen, die einen hohen Wert auf Sicherheit legen und zudem eine komfortable Smart-Home-Lösung für das Türschloss suchen, sollten das aktuelle Angebot keinesfalls verpassen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!