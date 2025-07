Die beste Nuki-Alternative im Test: Dieses Smart Lock erkennt Gesichter!

SwitchBot geht All-in! Das neueste Modell des chinesischen Smart-Home-Riesen vereint ein Smart Lock mit Keypad, Fingerabdruckscanner und eine Gesichtserkennung! Mit diesen Mitteln soll eines erreicht werden: Nuki vom Smart-Lock-Thron zu stürzen. Ob das Gesamtpaket an eindrucksvollem Zubehör überzeugt und warum das SwitchBot Smart Lock Ultra die beste Nuki-Alternative ist, liest du hier im Test.

So installierst du das SwitchBot Smart Lock Ultra

Der Verpackungsinhalt des SwitchBot Smart Lock Ultra ist breit gefächert. Im Lieferumfang findest du das Türschloss mit einem Keypad, Fingerabdruckscanner und einen Matter-Hub für die Smart-Home-Anbindung. Bevor es an die Montage des Türschlosses geht, musst du in der SwitchBot-App ein Konto erstellen. Im Anschluss stellst du eine WLAN– und Bluetoothverbindung her.

Als Erstes muss der Matter-Hub an die Stromversorgung angeschlossen werden. Erst dann kannst du das Smart Lock in der App hinzufügen. Das Smart Lock Ultra hat ein modernes Design und besteht aus einem Vollmetallgehäuse. Es ist mit gängigen EU-Schlössern kompatibel. Einzige Voraussetzung ist, dass das Schloss über eine Not- und Gefahrenfunktion verfügt. Das Beste an diesem Modell ist die Tatsache, dass kein Zylindertausch notwendig ist.

Das SwitchBot Lock Ultra sieht modern aus

Für den Montage-Prozess empfehlen wir dir, dich an der Software zu orientieren. Hier hat sich SwitchBot von Nuki eine Scheibe abgeschnitten. Die App führt dich detailliert, Schritt für Schritt durch die gesamte Installation. Egal, welche Fixierplatte die Richtige für dein Schloss ist, egal welcher Adapter notwendig ist, wir garantieren dir, du wirst zu keinem Zeitpunkt an der Montage verzweifeln. Der Aufbau hat im Test keine zehn Minuten gedauert.

Entsperrmöglichkeiten und Funktionen des Smart Locks

SwitchBot bietet für das Smart Lock Ultra alle Funktionen, die man bei einem Top-Modell erwarten kann. Es gibt klassische Funktionen wie Auto-Lock, Auto-Unlock oder die Möglichkeit einzustellen, was bei einmaligem oder doppeltem Klick der Taste passieren soll. Das Türschloss hat drei Geschwindigkeitseinstellungen. In Aktion hört sich das Modell nicht metallisch an, wie es oft bei der Konkurrenz der Fall ist. Wir empfanden den Sound als neutral.

Die Entsperrung mit dem Keypad funktioniert in der Praxis makellos

Dennoch hält das Smart Lock auf der schnellsten Stufe nicht mit dem Nuki Smart Lock Pro (zum Test) mit. Aber das muss es auch nicht. In jedem anderen Punkt weiß das Gerät zu überzeugen. Die Batterielaufzeit zum Beispiel. Diese gibt der Hersteller mit neun Monaten an. Zusätzlich integriert SwitchBot Notfallfunktionen. Falls der Akku des Smart Locks leer sein sollte, übernimmt automatisch ein Notfallakku die Stromversorgung. Während der Hauptakku geladen wird, wird das Smart Lock durch den Zusatzakku am Leben gehalten.

Der Hauptakku des SwitchBot Smart Lock Ultra

Außerdem gibt es einen weiteren Vorteil. Für gewöhnlich ist das Entfernen des Akkus zum Laden ein Kritikpunkt bei smarten Türschlössern. Durch die beschriebene Technik ist das bei diesem Modell überhaupt kein Thema. Kommen wir zum Keypad. Es bietet die Speicherung von vier Passworttypen: Permanentes Passwort, Einmal-Passwort, zeitlich begrenztes Passwort und ein Tarn-Passwort.

Die Erkennung des Fingerabdrucks klappt zuverlässig und schnell. Das Highlight ist das sogenannte Keypad Vision. Das ist ein Keypad mit Fingerabdruckscanner und Gesichtserkennung. Die Fingerabdruckerkennung funktioniert so gut wie beim gewöhnlichen Keypad. Bei der Gesichtserkennung braucht das Gadget immer einen kurzen Moment, bis es dich erkennt. Im Endeffekt klappt auch diese einzigartige Entsperrmöglichkeit makellos.

Öffne die Tür mit deinem Gesicht

Fazit: Ist das die beste Nuki-Alternative?

Ja, das SwitchBot Smart Lock Ultra ist in jeglicher Hinsicht ein Top-Smart-Lock. Es ist so gut, dass es sogar das Aqara U200 (zum Test) als die beste Nuki-Alternative ablöst. Wenn du auf das rasante Öffnungstempo des Nuki-Schlosses verzichten kannst, solltest du das SwitchBot Smart Lock Ultra auf jeden Fall in Betracht ziehen. Es bietet sämtliche Funktionen, die ein Spitzengerät haben sollte. Außerdem ist ein Zylindertausch beim SwitchBot-Modell kein Thema.

Natürlich stechen die Entsperrmöglichkeiten heraus. SwitchBot bietet Wege, wie es kein anderer Hersteller macht. SwitchBot ruft einen Preis von 249,99 Euro für das Smart Lock Ultra auf. Das Keypad Vision kostet dich zusätzlich 149,99 Euro. Alle Geräte sind bei Amazon erhältlich.

Vorteile:

Kein Zylindertausch notwendig

Modernes Design

Viele Funktionen in der App

Optional mit Gesichtserkennung

Nachteile:

Langsamer als Konkurrenz-Modelle