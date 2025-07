Kein Witz: Ich hab diesen 4K-TV im Test wirklich geduscht - und er funktioniert trotzdem noch!

Für mich persönlich gab es bei der Fußball-EM im vergangenen Jahr ein eindeutiges Highlight, welches rein gar nichts mit dem Geschehen auf dem Platz zu tun hatte. Statt die Spiele drinnen zu schauen, hab ich mit meinem Vater nämlich kurzerhand den Fernseher vom Wohnzimmer in den Garten geschleppt und das Fußball-Event so draußen bei gutem Wetter genossen. Unser Fazit damals: Draußen fernsehen ist richtig cool, aber muss doch auch einfacher gehen. Genau deshalb war ich richtig gespannt darauf, den wetterfesten 4K Outdoor-TV von Sylvox zu testen. Warum die Vorfreude zum Start eine kleine Delle bekommen hat, ich im Anschluss aber trotzdem begeistert war, liest du in diesem Test.

Der Aufbau: Ein Ärger, der sich aber lohnt

Ich habe es ja bereits angekündigt: Der Start des Tests lief nicht ganz ohne Probleme ab. Und das liegt nicht mal daran, dass die Lieferung mit einem Gewicht von insgesamt über 40 kg ziemlich schwer war. In zwei Paketen bekam ich nämlich zum einen den Sylvox Outdoor-Fernseher Pool Pro 2.0 in der 55-Zoll-Version (wiegt ca. 22 kg) sowie einen mobilen TV-Rollwagen (Gewicht ca. 27 kg). Das hohe Gewicht hat jedoch einen entscheidenden Vorteil – dazu später mehr.

So sieht die Kombi aus Outdoor-Fernseher und Rollwagen aus

Probleme machte vielmehr der Aufbau des TV-Rollwagens. Dieser dauerte mit zwei Personen irre 1,45 Stunden und hatte einige Hindernisse. So wurde zwar alles ordentlich und gut verpackt, und Zubehör für den Aufbau befand sich ebenso im Paket. Wirklich ärgerlich war aber die Anleitung. Die Beschreibung der einzelnen Materialien ist recht ungenau und an einer Stelle sollte sogar die komplett falsche Schraube (welche unmöglich gepasst hätte) verwendet werden. Hersteller Sylvox hat hier aber wohl schon nachgebessert und liefert künftig eine aktualisierte Anleitung mit. Diese kannst du hier einsehen. Zusätzlich dürften in Zukunft aber gerne auch passende Batterien für die Fernbedienung mitgeliefert werden, immerhin ist dies bei anderen TV-Herstellern Standard.

Man sollte für den Aufbau des TV-Ständers somit definitiv etwas Geduld mitbringen. Grundsätzlich empfehle ich auf jeden Fall ebenso, dass man sich hierfür Hilfe von mindestens einer zweiten Person holt. Die Bauteile des Rollwagens sind nämlich recht groß, dadurch unhandlich und daher nur bedingt alleine aufbaubar.

Batterien fehlen zwar, dafür ist auch die Fernbedienung gegen Wasser geschützt

Fix eingerichtet & direkt einsatzbereit dank Google TV

Der wetterfeste 4K Outdoor-TV selbst war hingegen ziemlich schnell einsatzbereit. Hier musste auf der Rückseite nur das wasserdichte Anschlussfach geöffnet und die gewünschten Kabel verbunden werden. Anschließend schließt man das Fach über kleine Schrauben wieder, damit es auch wirklich wasserdicht bleibt. Die Kabel werden hingegen unten durch eine Schaumstoff-Öffnung geführt – eine schlaue Lösung, die in der Praxis super funktioniert. Bedenk nur: Mal eben fix ein neues Gerät per HDMI verbinden ist nicht möglich, da man erstmal wieder das Fach samt aller Schrauben öffnen muss. Sonst wäre das Ganze aber natürlich nicht wasserdicht, von daher kann man dies keinesfalls kritisieren.

Bick von unten: So wird das Kabel aus dem wasserdichten Anschlussfach rausgeführt

Daraufhin ging es an die Einrichtung. Da der Sylvox Outdoor-Fernseher auf Google TV setzt, lief diese gewohnt reibungslos und flott ab. Das WLAN-Signal wurde im Garten gut erkannt und in wenigen Minuten war alles eingerichtet. Und genau hier hat sich all der Frust über den Aufbau dann auch schon wieder in Luft aufgelöst. Es hat einfach direkt Spaß gemacht, bei gutem Wetter draußen wie im Wohnzimmer fernsehen zu können. Egal, ob Lieblingsserien bei Netflix und Co., YouTube-Videos oder Sportübertragungen.

All deine Lieblingsapp findest du natürlich auch auf dem Outdoor-Fernseher

Beachten sollte man allerdings, wie weit der Router oder ein Repeater vom gewünschten TV-Platz entfernt sind. Bei rund 10 Metern Distanz zum Repeater war der Empfang bei mir noch gut, sobald man den Outdoor-Fernseher jedoch weiter weggestellt hat, kam es zu Verbindungsproblemen.

Klasse 4K-Bild und überraschend guter wie lauter Sound!

Doch wirklich egal, was man schaut: Das Bild ist richtig stark. Na klar, immerhin löst der Outdoor-Fernseher in 4K auf. Doch auch die Farben und Kontraste sind nach kurzen Feinjustierungen im Menü exzellent. Hinzu kommt, dass die Helligkeit bei diesem speziellen Modell mit 2.000 Nits mehr als dreimal so hoch ist wie bei vielen herkömmlichen Fernsehern. Dadurch kannst du selbst bei sonnigem Wetter alles besser erkennen. Wenn direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm scheint, gibt es aber natürlich auch beim wetterfesten Outdoor-TV leichte Spiegelungen, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Der Unterschied zu einem normalen TV ist aber dennoch erkennbar. Hinzu kommt ein großer Betrachtungswinkel von 178°/178°, sodass man sogar von der Seite aus noch alles ziemlich gut erkennen kann.

4K-Auflösung, Farben und Kontrast können sich alle sehen lassen

Soweit sind das natürlich alles Dinge, die man von einem hochwertigen Fernseher erwarten kann. Das Sylvox-Modell liefert in allen Kerndisziplinen ab, bietet ein tolles Bild, eine gute Software, eine Vielzahl an Anschlüssen und hinterlässt im Alltag dadurch einen hervorragenden Gesamteindruck. Eine Sache konnte mich zusätzlich aber noch überraschen: der Sound. Dieser kann nämlich sehr laut eingestellt werden, bleibt dabei aber stets klar. Ein riesiger Pluspunkt für einen Outdoor-Fernseher, da du so selbst weiter alles verstehst, wenn der Nachbar mal wieder spontan den Rasen mäht. Zudem wird sogar Dolby Atmos unterstützt.

Ein echter Outdoor-Fernseher: Wind und Regen sind kein Problem!

Die absolute Besonderheit des Sylvox Outdoor-Fernsehers ist aber natürlich seine Wettertauglichkeit. Denn tatsächlich: Du kannst den 4K-TV wortwörtlich im Regen stehen lassen, ohne dass es Probleme gibt. Das Gerät ist dabei nach IP55 gegen Strahlwasser geschützt. Der Hersteller empfiehlt allerdings, dass der TV zumindest unter einem Dach steht, wenn es sehr stark regnet. Leichte Sommerschauer hält er aber auch im Freien locker aus und selbst beim Blumengießen muss man sich keine Sorgen machen. Achte nur darauf, dass Wasser von oben und nicht von unten kommt (da sonst etwas in das Anschlussfach reinkommen kann).

Du kannst den Outdoor-Fernseher sogar per Wasserschlauch reinigen

Regen ist also schonmal kein Problem – und wie steht es um Wind? Auch der kann dem wetterfesten 4K Outdoor-Fernseher auf dem TV-Ständer nichts anhaben. Nicht umsonst ist dieser äußerst massiv und verfügt über Bremsen, die kein Rütteln zulassen. Davon konnte ich mich selbst überzeugen, denn während des Testzeitraums kam es einen Abend zu etwas stärkeren Windböen – und der TV hat sich keinen Millimeter bewegt. Das Gewicht und der leicht nervige Aufbau des Ständers lohnt sich also zumindest. Und dank der Rollen kann der Outdoor-Fernseher auf dem TV-Stand ebenfalls ganz gut geschoben werden, sollte doch mal ein Unwetter anstehen.

Selbst auf leicht unebenem Gelände: Mit angezogenen Bremsen steht der TV-Stand stabil

Zu guter Letzt ist der Outdoor-Fernseher ebenfalls gegen besonders hohe und niedrige Temperaturen geschützt (von -30 bis 50 °C). Dafür verfügt er unter anderem über einen ziemlich starken Lüfter, der beim Einschalten auch gut hörbar ist. Sobald man jedoch etwas guckt, fällt er nicht weiter auf. Nicht unerwähnt lassen möchte ich zum Abschluss noch, dass der Sylvox-TV einen recht hohen Stromverbrauch von bis zu 280 W hat. Im Alltag lag dieser zwar eher bei ca. 220 W, dies liegt jedoch dennoch deutlich über dem Verbrauch herkömmlicher 4K-Fernseher. Wer sich aber den Luxus eines Outdoor-Fernsehers gönnen möchte, sollte dies verkraften können.

Fazit zum Outdoor 4K-Fernseher

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten kann ich den wetterfesten 4K Outdoor-TV von Sylvox mittlerweile echt jedem empfehlen, der einen hochwertigen Fernseher für den Garten, die Terrasse oder den Poolraum sucht – vorausgesetzt das nötige Kleingeld ist vorhanden. Mit einem UVP von 3.499 Euro ist der Pool Pro 2.0 in der 55-Zoll-Variante nämlich definitiv kein Schnäppchen. Im Bundle mit dem Rollwagen zahlt man zusätzlich noch einen kleinen Aufpreis. Doch es handelt sich hierbei nun mal auch um ein Luxus-Produkt. Und wer sich den Luxus eines 4K-Fernsehers für den Außenbereich gönnen möchte, trifft mit dem Sylvox Outdoor-TV eine gute Wahl.

Vorteile des Sylvox Pool Pro 2.0:

Hervorragendes 4K-Bild mit guten Farben und Kontrasten

Helligkeit von 2.000 Nits ideal für den Außenbereich

Hält Regen und Strahlwasser problemlos aus

Guter und lauter Sound

TV-Ständer ist stabil und dank Rollen trotzdem beweglich

Selbst die Fernbedienung ist gegen Wasser geschützt

Nachteile des Sylvox Pool Pro 2.0:

Anleitung des TV-Stands ist teilweise fehlerhaft & Aufbau zeitintensiv

Stromverbrauch ziemlich hoch

Keine Batterien für die Fernbedienungen inklusive

Hoher Preis

