Absurd schnell: Nuki Smart Lock Pro 5.0 im Test

Suchst du nach einem Smart Lock, das deine Tür blitzschnell öffnet? Mit dem Smart Lock Pro 5.0 aktualisiert der österreichische Hersteller Nuki seine Produktpalette. Der Hersteller setzt weiterhin auf das gleiche Design, nimmt aber unter Haube gravierende Verbesserungen vor. Welche das sind und warum das Nuki Smart Lock Pro 5.0 im Prinzip konkurrenzlos ist, verrät der Test.

So montierst du das Nuki Smart Lock Pro 5.0

Fangen wir mit der besten Neuerung an. Bei der Montage des Smart Lock Pro 5.0 ist kein Zylindertausch notwendig. Im Lieferumfang findest du zwei Fixierplatten: eine klebende und eine, die du per Schrauben anbringen kannst. Wenn du dich entscheidest, das Türschloss anzuschrauben, findest du das nötige Werkzeug im Verpackungsinhalt. Beim Design bleibt sich Nuki treu. Es gibt weiterhin den ikonischen LED-Ring. Was aber direkt auffällt, ist, dass das Gadget zum Vorgänger massiv geschrumpft ist.

Nuki Smart Lock Pro 5.0

Ein Tipp, bevor du mit der Montage startest: Installiere vorab die Nuki-App! Denn die App unterstützt dich Schritt für Schritt bei der gesamten Installation. Zuerst musst du den Zylinderüberstand abmessen. Hierfür kannst du die Hilfskarte nutzen, die im Lieferumfang enthalten ist. Wichtig ist: Ist der Überstand länger als 3 cm oder nicht? Je nach Antwort sagt dir die App, welche Platte du anbringen solltest. Schon hier waren wir im Test beeindruckt, wie detailliert die Software Nutzern beim Einrichtungsprozess hilft.

In unserem Test-Beispiel war es die klebende. Wenn du die Platte angebracht hast, musst du lediglich einen Schlüssel hineinstecken und das Smart Lock draufsetzen. Abschließend noch die neueste Firmware herunterladen und fertig. Insgesamt hat uns der Installationsvorgang etwa fünf Minuten gekostet.

So schnell wie kein anderes Smart Lock

Wenn du in Besitz eines Nuki Keypads oder Tür-Kontakts bist, kannst du diese mit dem neuen Smart Lock koppeln. Am Türschloss findest du einen Knopf, um es ohne App zu bedienen. Du kannst zwischen sechs Funktionen wählen, die per einfachem oder doppeltem Knopfdruck ausgeführt werden sollen.

Die Nuki-App platzt förmlich vor Einstellungsmöglichkeiten. Das Highlight ist ohne Zweifel die Möglichkeit, die Geschwindigkeit anzupassen. Somit macht der Hersteller den größten Kritikpunkt vergangener Modelle zunichte. Du kannst zwischen drei Stufen wählen. Im „Insane“-Modus öffnet das Nuki die Tür blitzschnell. Wenn du die Lautstärke reduzieren möchtest, kannst du auf die langsamere „Gentle“-Funktion zurückgreifen. Das Schließtempo kam uns im Test schneller als beim Aqara U200 (zum Test) vor. Beim Auf- und Zuschließen gibt das Türschloss einen metallischen Klang ab. Uns hat der Sound nicht gestört, allerdings ist das Geschmackssache.

Nuki Smart Lock Pro 5.0

Das Nuki Smart Lock Pro 5.0 kann nach von dir festgelegten Zeiten Türen öffnen und schließen. Wie üblich gibt es eine „Lock and Go“-Funktion bei der die Tür für einen bestimmten Zeitraum geöffnet wird, ehe sie wieder abgeschlossen wird. Einen tollen Eindruck hat das Geofence-Feature hinterlassen. Hier wird die Tür automatisch geöffnet, sobald sich Euer Smartphone in Bluetooth-Reichweite befindet. Eine praktische Funktion, wenn man mit vollen Einkaufstüten nach Hause kommt. Wie schon der Vorgänger ist auch das Smart Lock Pro 5.0 Matter-kompatibel. Du kannst das digitale Türschloss in Apple Home hinzufügen und via Automatisierungen mit anderen Smart-Home-Geräten verknüpfen.

Fazit: Lohnt sich das Nuki Smart Lock Pro 5.0?

Solltest du das Nuki Smart Lock Pro kaufen? Ja. Nuki bietet dir eine nachrüstbare Lösung ohne nötigen Zylindertausch. Es ist schneller und kompakter als der Vorgänger. Vor allem der kinderleichte Montage-Prozess bleibt im Kopf hängen. Dass das Smart Lock dann noch mit zahlreichen Funktionen in der Software punktet, wirkt im Nachhinein fast schon wie ein zusätzlicher Bonus.

Egal, ob du bereits Erfahrungen mit Smart Locks hast oder nicht – das Nuki Smart Lock Pro 5.0 eignet sich für jede Zielgruppe und offenbart keine Schwächen im Alltag. Es kostet 269 Euro und ist sogar 20 Euro günstiger als der Vorgänger zum Verkaufsstart.

Vorteile Nuki Smart Lock Pro 5.0

Öffnet rasantschnell

Kein Zylindertausch notwendig

Spitzenmäßiger App-Support mit zahlreichen Funktionen

Matter-kompatibel

Günstiger als der Vorgänger

Contra Nuki Smart Lock Pro 5.0