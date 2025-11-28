95 von 100 Punkten: Teufel haut grandiosen Lautsprecher zum besten Preis jemals raus

Teufel hat aktuell einige Kopfhörer, Lautsprecher und mehr im Black-Friday-Sale reduziert. Ein Highlight: Der Teufel Rockster Cross. In unserem Test hat uns der Bluetooth-Lautsprecher echt umgehauen. Damals hat er jedoch noch rund 350 Euro gekostet, jetzt ist er mehr als die Hälfte reduziert. Wir schauen uns den Deal genauer an.

Teufel Rockster Cross 169,99 € Der Teufel Rockster Cross liefert starken Klang mit sattem Bass, ist robust (IPX5) und dank Tragegurt perfekt für unterwegs. Mit Party-Modus, Stereo-Kopplung und bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit ist er ein vielseitiger und leistungsstarker Bluetooth-Speaker. Zum Angebot!

Teufel Rockster Cross: Darum ist er eine gute Wahl

Der Teufel Rockster Cross kann dich im Wohnzimmer, Badezimmer oder in der Küche beschallen. Du kannst ihn aber auch problemlos überallhin mitnehmen. Für einen leichten Transport liefert der deutsche Audiohersteller einen Tragegurt gleich mit. Dadurch lässt er sich leicht mit zu Freunden, in den Park oder an den See nehmen. Sorgen vor Wasserspritzern oder einem plötzlichen Regenschauer musst du nicht haben. Denn der Lautsprecher ist nach IPX5 sogar gegen Strahlwasser geschützt. Auch Stöße steckt das Gehäuse ohne Probleme weg.

Zusätzlich praktisch: Im Party-Modus lassen sich zwei Handys gleichzeitig mit dem Speaker koppeln, sodass du Lieder ganz leicht abwechselnd von zwei Geräten abspielen kannst. Ebenfalls möglich für eine große (Garten-)Party: Du kannst auch zwei Rockster Cross miteinander verbinden, um einen noch besseren und lauteren Raumklang zu bekommen.

Im Test konnten uns nicht nur der Klang und der satte Bass überzeugen, sondern auch die Akkulaufzeit von rund 16 Stunden ist ein echter Pluspunkt. So haben wir dem Speaker insgesamt 95 von 100 Punkten gegeben – ein richtig starkes Ergebnis. Einzig das Gewicht und den Preis haben wir im Test kritisiert. Der Preis ist jetzt allerdings längst nicht mehr so hoch, wie noch zum Testzeitpunkt.

Rund 180 Euro günstiger: Lohnt sich der Preis?

Aktuell zieht der Audiohersteller nämlich 51 Prozent vom UVP ab und verlangt so nur noch 169,99 Euro statt rund 350 Euro. Günstiger ist aktuell kein anderer Shop und auch in der Vergangenheit war der Lautsprecher noch nie so günstig wie jetzt. Nur noch heute (28. November) bekommst du mit dem Code VKF-JGC außerdem kostenfreien Versand. Es gibt aber auch noch einige weitere Angebote im Teufel-Shop, die sich gerade lohnen können. Schau doch einfach mal vorbei!

