Amazon gibt alles: 10 starke Black Friday Deals (28.11.)

Zum Black Friday rührt Amazon noch mal mächtig in der Schnäppchen-Trommel. Im Angebot sind unter anderem das Google Pixel 9a sowie mehrere Ninja Geräte. Los geht’s!

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse, zwei vertikale Schubladen mit vier Kochstufen, insgesamt 9,5 Liter Fassungsvermögen, für 154,99 Euro statt 269,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

EA Sports FC26 Standard Edition Switch, Bestseller Nr. 1 in Games, für 27,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Google Pixel 9a, mit KI Kamera und 24 Stunden Akkulaufzeit, 128 GB Speicher, für 387,99 Euro statt 549 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ninja Slushi Eismaschine für Slush-Eis, fasst 1,9 Liter, für 199 Euro statt 349,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Lego Harry Potter Schloss Hogwarts 76435, mit 1732 Teilen und 11 Minifiguren, für 128,20 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Bontec TV-Wandhalterung für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 23 und 70 Zoll, hält bis zu 45 Kilogramm, für 24,54 Euro statt 31,97 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Tonies Toniebox 2 Bundle inklusive sechs Tonies, für Kinder zwischen einem und neun Jahren, für 144,49 Euro statt 169,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Amazon Echo Dot Max, neue Version mit integriertem Smart Home Hub, für 99,99 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

ThermoPro TP49 digitales Mini Thermo-Hygrometer, zeigt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit an, batteriebetrieben, für 8,49 Euro statt 11,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Microsoft 365 Family, ein Jahr für bis zu sechs Personen, Office Apps mit KI, bis zu 6 TB Cloudspeicher, für 94,99 Euro statt 129 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Walking Pad Laufband für Zuhause, mit fünf Prozent einstellbarer Steigung, bis zu 6 km/h, für 79,99 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

