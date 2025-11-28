Amazon gibt alles: 10 starke Black Friday Deals (28.11.)

Heute (28.11.) ist Black Friday! Und wir haben dir zehn spannende Amazon-Deals herausgesucht, die du garantiert nicht verpassen solltest. Was es zu holen gibt? Das erfährst du im Artikel. Hier kommen die Angebote.
Deals vom Freitag
Zum Black Friday rührt Amazon noch mal mächtig in der Schnäppchen-Trommel. Im Angebot sind unter anderem das Google Pixel 9a sowie mehrere Ninja Geräte. Los geht’s!

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

  • Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse, zwei vertikale Schubladen mit vier Kochstufen, insgesamt 9,5 Liter Fassungsvermögen, für 154,99 Euro statt 269,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Bontec TV-Wandhalterung für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 23 und 70 Zoll, hält bis zu 45 Kilogramm, für 24,54 Euro statt 31,97 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Tonies Toniebox 2 Bundle inklusive sechs Tonies, für Kinder zwischen einem und neun Jahren, für 144,49 Euro statt 169,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • ThermoPro TP49 digitales Mini Thermo-Hygrometer, zeigt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit an, batteriebetrieben, für 8,49 Euro statt 11,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Walking Pad Laufband für Zuhause, mit fünf Prozent einstellbarer Steigung, bis zu 6 km/h, für 79,99 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

Zu den besten Deals vom Donnerstag

Frau vor Fernseher schaut Amazon Prime Video
Jetzt weiterlesen
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details

