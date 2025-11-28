Amazon gibt alles: 10 starke Black Friday Deals (28.11.)

Zum Black Friday rührt Amazon noch mal mächtig in der Schnäppchen-Trommel. Im Angebot sind unter anderem das Google Pixel 9a sowie mehrere Ninja Geräte. Los geht’s!
Die Top-Amazon-Deals am Freitag
- Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse, zwei vertikale Schubladen mit vier Kochstufen, insgesamt 9,5 Liter Fassungsvermögen, für 154,99 Euro statt 269,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- EA Sports FC26 Standard Edition Switch, Bestseller Nr. 1 in Games, für 27,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Google Pixel 9a, mit KI Kamera und 24 Stunden Akkulaufzeit, 128 GB Speicher, für 387,99 Euro statt 549 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Ninja Slushi Eismaschine für Slush-Eis, fasst 1,9 Liter, für 199 Euro statt 349,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Lego Harry Potter Schloss Hogwarts 76435, mit 1732 Teilen und 11 Minifiguren, für 128,20 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Bontec TV-Wandhalterung für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 23 und 70 Zoll, hält bis zu 45 Kilogramm, für 24,54 Euro statt 31,97 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Tonies Toniebox 2 Bundle inklusive sechs Tonies, für Kinder zwischen einem und neun Jahren, für 144,49 Euro statt 169,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Amazon Echo Dot Max, neue Version mit integriertem Smart Home Hub, für 99,99 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- ThermoPro TP49 digitales Mini Thermo-Hygrometer, zeigt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit an, batteriebetrieben, für 8,49 Euro statt 11,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Microsoft 365 Family, ein Jahr für bis zu sechs Personen, Office Apps mit KI, bis zu 6 TB Cloudspeicher, für 94,99 Euro statt 129 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Walking Pad Laufband für Zuhause, mit fünf Prozent einstellbarer Steigung, bis zu 6 km/h, für 79,99 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
Nichts dabei? Das macht nichts
War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.
← Zu den besten Deals vom Donnerstag
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!