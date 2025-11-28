Black Friday Knaller: MediaMarkt verkauft beliebtes Marken-Tablet für 129 Euro

Normalerweise musst du für ein solides Tablet deutlich tiefer in die Tasche greifen – gute Modelle starten oft erst bei 200 Euro und mehr. Doch das heutige Schnäppchen gibt’s schon für 129 Euro und stammt aus dem Hause Lenovo. Wir schauen genauer hin.

So gut ist der Black Friday Preis des Lenovo Tabs

Ausgeschrieben mit einem UVP von 179 Euro fällt das Lenovo Idea Tab aktuell auf 129 Euro. Mit Blick auf den Preisvergleich wird deutlich, dass es in dieser Ausführung nur bei MediaMarkt und Saturn angeboten wird. Im Umkehrschluss bedeutet das: Du bekommst es aktuell nirgendwo günstiger.

Das Tablet kommt nämlich noch inklusive einer Schutzhülle, die über einen aufklappbaren Standfuß verfügt. Damit kannst du das Tablet hinstellen und hast die Hände frei, beispielsweise um ein Rezept(-video) nachzukochen, oder eine Serie zu schauen. Versandkosten zahlst du nicht, es bleibt also bei den 129 Euro.

Lenvo Idea Tab 129,00 € Das Lenovo Idea Tab bietet ein 11-Zoll-Full-HD-Display, unterstützt von Lautsprechern sowie Bluetooth- und Klinken-Audio. Der 128-GB-Speicher ist per microSD erweiterbar, und 5- bzw. 8-MP-Kameras halten deine Erinnerungen fest. Mit 4 GB RAM und dem Mediatek Dimensity 6300 bekommst du eine solide Alltagsperformance. Hier kommst du direkt zum Angebot!

Das steckt im Lenovo-Tablet

Wer ein Tablet hauptsächlich zur Unterhaltung nutzen möchte, ist mit dem Lenovo Idea Tab gut beraten. Auf dem 11 Zoll großen Display mit Full-HD-Bildschirmauflösung kannst du all deine Inhalte klar erkennen. Es eignet sich daher optimal zum Netflix-Streamen wie auch zum Scrollen durch Instagram und Co. – Erinnerungen knipst du über die 5-MP-Frontkamera oder die 8-MP-Rückkamera. Für den passenden Sound beim Streaming sorgen ordentliche integrierte Lautsprecher. Du kannst aber natürlich auch Kopfhörer über Bluetooth oder 3.5-mm-Klinkenanschluss verbinden.

Der integrierte 128 GB Speicher bietet genug Platz für deine Fotos und Dateien. Genügt dir das nicht, lässt er sich einfach per microSD-Karte erweitern. Im Inneren arbeiten 4 GB RAM und ein Mediatek Dimensity 6300 Prozessor.

Das Tablet ist also allen Anforderungen im Alltag gewachsen, ein High-End-Gerät für Videoschnitt oder sonstige aufwendige Aufgaben darfst du aber natürlich nicht erwarten. Für den Preis von 129 Euro ist das aber auch gar nicht der Anspruch. Wer ein solides Gerät sucht, ob für sich selbst oder als Weihnachtsgeschenk, ist mit dem Lenovo-Bestseller von MediaMarkt ziemlich gut beraten.