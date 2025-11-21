Wie entstehen eigentlich Black Friday-Preise? Und wie gut sind sie im Vergleich?

In der aktuellen Spezial-Podcast-Folge gehen wir genau diesen Fragen rund um das Phänomen „Black Friday“ auf den Grund. Wir hören uns bei Händlern um und zu Gast ist Michael Stupp, Deal-Experte bei inside digital.

Wie entstehen Black Friday Preise?

Wir teilen unsere Erfahrungen mit Eindrücken aus der Branche und haben mal beim Online-Händler Gomibo nachgefragt, wie es um deren Black-Friday-Preisfindungs-Strategie bestellt ist. Die verblüffende Erkenntnis: Händler haben meist deutlich weniger Einfluss auf die finalen Preise, als man glaubt. Trotzdem geht am Ende immer noch was.

Wie viel spare ich am Black Friday wirklich?

Auch hier werfen wir im Podcast einen genauen Blick auf die Lage. Verschiedene Studien überprüfen die konstanten Preisniveaus übers Jahr und entlarven die großen Black Friday Versprechen. Anbieter wie guenstiger.de oder idealo kommen in ihren Analysen auf ähnliche, teils ernüchternde Ergebnisse: Nur rund 3–7 Prozent spart man im Mittel am Black Friday. Allerdings – man spart. Im großen Durchschnitt ist die Wahrscheinlichkeit rund um den Black Friday am größten, ein gutes Schnäppchen zu machen.

Außerdem beantworten wir im Podcast diese Fragen:

Wie helfen KI-Tools dabei, gute Deals zu machen

Bei welchen Produktgruppen holt man im Schnitt das meiste raus?

Wo schlummert das größte Sparpotenzial und warum ist es immer bei Handytarifen?

Steigen die Preise sofort nach Black Friday wieder?

Und: Wir leben ein bisschen die Nostalgie! Vor zwei Jahren erschien die erste Folge des überMORGEN Podcasts von inside digital. Damals das Thema: auch schon der Black Friday – und der Gast? Ebenfalls Michael. Zeit für ein Revival!

