Vorsicht: Mit diesen Tipps zieht dich rund um Black Friday keiner ab

Im November dreht sich in vielen Online-Shops alles ums Sparen. Hersteller und Händler überbieten einander mit vermeintlich spektakulären Angeboten. Allerdings ist nicht jeder Rabatt so stark, wie er auf den ersten Blick wirkt. Oft beginnt der Trick schon beim sogenannten unverbindlichen Verkaufspreis: Durch überhöhte Ausgangspreise entsteht der Eindruck, man kaufe ein hochwertiges Produkt mit riesigem Nachlass. In Wahrheit liegt der reale Marktpreis häufig deutlich niedriger. Denn es ist so: Ein 100-Euro-Angebot mit 200 Euro Rabatt wirkt auf den Kunden einfach besser, als nur eine Reduktion um 20 oder 30 Euro. Der wahre Wert eines Produkts weicht hingegen häufig kaum vom reduzierten Preis ab. Wir zeigen dir, wie du solche Marketingtricks erkennst, echte Sparangebote findest und Fehlkäufe vermeidest.

Black Friday „Schnäppchen“: Das solltest du beachten

Einer der wichtigsten Tipps: Lass dich von roten Zahlen und hohen Rabatten in den Black Weeks nicht zu sehr beeinflussen. Überlege dir lieber vorab: Was brauche oder möchte ich wirklich? Was wollte ich mir sowieso in den nächsten Monaten zulegen? So verhinderst du Impulskäufe durch ein Gefühl von FOMO – der sogenannten Fear of Missing Out. Du denkst dir vielleicht bei einem neuen Fernseher: „Wow, das Teil ist ja nur jetzt 60 Prozent reduziert – wenn ich jetzt nicht zuschlage, hab ich nie wieder die Chance auf ein solches Angebot.“ Die Wahrheit ist aber, dass auch übers Jahr hinweg immer wieder Rabatte warten – teilweise sogar bessere als im November.

Um das zu überprüfen, solltest du bei einem vermeintlich guten Angebot unbedingt einen Preisvergleich machen. Hier siehst du nicht nur, ob aktuell bessere Preise zu finden sind, sondern du siehst auch den Verlauf des Preises der letzten Monate. Vielleicht fällt dir hier zum Beispiel auf, dass kurz vor der Black Week die Preise in die Höhe gestiegen sind – nur damit die Rabatte im Vergleich zu den letzten Tagen größer wirken. Ein Trick, der gerne von einigen Händlern angewandt wird. Einen solchen Preisverlauf zeigt dir zum Beispiel das Portal günstiger.de an. Einfach nach dem gewünschten Produkt suchen und schon zeigt das Tool dir, ob der Preis wirklich so gut ist, wie er scheint.

Wichtig: Ein gutes Angebot machst du aber nicht nur bei dem niedrigsten Preis jemals. Brauchst du jetzt gerade zum Beispiel einen neuen Staubsauger, ist auch ein Preis von rund zehn Prozent über dem historisch niedrigsten Preis noch ein guter Deal.

Und zum eingangs erwähnten Thema: Ob ein UVP wirklich realistisch oder zu hoch angesetzt ist, überprüfst du am besten ebenfalls über Preisvergleiche. Liegen die Preise bei mehreren Händlern dauerhaft deutlich unterhalb des UVPs – etwa 40 bis 70 Prozent – ist das ein klares Zeichen für einen künstlich aufgeblasenen UVP. Realistischer ist ein UVP, wenn er nur 10 bis 20 Prozent über dem tatsächlichen Marktpreis liegt. Sollte ein Produkt aber nur kurzzeitig stark rabattiert sein, kann sich das durchaus lohnen. Hier hilft ebenfalls der Preisverlauf.

Es gibt auch Ausnahmen – diese Angebote sind wirklich gut

Wenn du unsere Tipps beachtest und rund um den Black Friday wirklich nur gezielt nach Produkten suchst, die du wirklich brauchst oder verschenken möchtest, lassen sich aber durchaus ein paar echte Schnäppchen finden. Ein paar Beispiele haben wir hier einmal für dich. Bei einigen Shops laufen nämlich bereits Black Week Angebote. Den Preisverlauf kannst du jeweils selbst über den entsprechenden Link überprüfen:

