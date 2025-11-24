Günstiger als Amazon: MediaMarkt verkauft diesen Fire TV Stick unter 20 Euro

Die neue Variante des Fire-TV-Sticks ist erst seit diesem Monat erhältlich. Während Amazon den Preis bei 54,99 Euro festsetzte, sind die Kosten in Folge der zahlreichen „Black-Friday-Rabatte“ bei vielen Shops gesunken. Selbst der Hersteller bietet den Streaming-Stick aktuell für nur noch 19,99 Euro an. Spannend ist allerdings, dass du diesen Deal während der Black Week bei MediaMarkt sogar noch günstiger bekommst – und zudem keine Versandkosten befürchten musst.

Fire TV Stick 4K Select 19,00 € Der Fire TV Stick 4K Select bietet günstiges 4K-Streaming mit HDR10+ und schneller Menüführung. Die Alexa-Fernbedienung erleichtert die Bedienung. Apps starten flott, das Gerät richtet sich an preisbewusste Streaming-Nutzer. Zum Angebot

Fire TV Stick 4K Select: Der perfekte Einsteiger

Ja, Amazon hat eine neue Variante des 4K-Streaming-Sticks auf den Markt geworfen, die sich tatsächlich vom regulären Fire TV Stick 4K unterscheidet. Mit der Select-Variante erwartet dich ein Einsteiger-Modell, das auf 1 GB RAM setzt, statt der 2 GB aus der Standard-Version. Zusätzlich erwartet dich eine Konnektivität via Wi-Fi 5. Genießt du gerne spannende Filme oder Serien, hat der Streaming-Stick nicht nur eine 4K-Unterstützung an Bord, sondern bietet auch HDR10 und HLG. Auf Dolby Vision musst du jedoch verzichten. Allerdings ist diese Technologie vor allem dann relevant, wenn du großen Wert auf dynamische HDR-Szenen legst.

Mit einem Fire TV Stick erhältst du nicht nur 4K-Qualität, sondern auch haufenweise Apps.

Die neuste Version des Sticks hat dafür beim Prozessor die Nase vorn. Denn hier kommt eine neuere Variante von MediaTek zum Einsatz und auch beim Betriebssystem gibt’s Vega OS, das wiederum auf Linux basiert. Grob gesagt, bekommst du mit dem Fire TV Stick 4K Select einen Streaming-Stick geboten, der dich wichtigsten Features, wie eine gute Auflösung und HDR-Unterstützung, integriert hat. Ist dir eine moderne Wi-Fi-Verbindung nicht so wichtig und kannst du auf Dolby Vision verzichten, ist dieses Modell perfekt für dich geeignet – vor allem, wenn wir uns den Preis näher anschauen.

4K-Streaming-Stick unter 20 Euro: So viel zahlst du jetzt

Wie eingangs erwähnt, verlangt Amazon für den hauseigenen Stick derzeit 19,99 Euro. MediaMarkt senkt den Preis erneut und so bekommst du den Fire TV Stick 4K Select jetzt für 19 Euro beim Elektrofachmarkt – günstiger war das Gerät nie. Auch im direkten Vergleich zu anderen Modellen, wie dem waipu.tv 4K-Stick handelt es sich hier um ein waschechtes Black-Friday-Schnäppchen. Sind dir Dolby Vision oder etwas mehr Prozessor-Leistung doch wichtig, kannst du dir bei MediaMarkt auch den Fire TV Stick 4K für 29 Euro schnappen.

Soll es sogar noch etwas mehr Power sein, gibt es hier auch den Fire TV Stick 4K Max für 43 Euro. In allen Fällen gilt: Günstiger geht es aktuell nicht. Bist du auf der Suche nach einem neuen Streaming-Stick, um Netflix, Disney+ & Co. auf deinem Smart-TV zu genießen oder möchtest für „den Fall der Fälle“ einfach einen Ersatz im Haus haben, machst du mit diesem Deal nichts falsch.