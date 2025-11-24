Amazon Blitzangebot: Einhell Akku-Schlagschrauber mit Zubehör

Mit einem Akku-Schlagschrauber wie dem Einhell Professional IMPAXXO 18/450 kann man natürlich das neue Ikea-Regal aufbauen oder ein Regal montieren. Das hochwertige Werkzeug hat aber noch Power für deutlich mehr. Jetzt kostet es bei Amazon anlässlich des Black Fridays inklusive 4-Ah-Akku, Ladegerät und Nuss-Set nur noch 130,99 Euro. Doch aufgepasst: Da es sich hierbei um ein Blitzangebot mit begrenzter Stückzahl handelt, läuft der Deal so nicht ewig.

Einhell Professional Akku-Schlagschrauber IMPAXXO 18/450 130,99 € Im Blitzangebot von Amazon fällt der hochwertige Einhell Akku-Schlagschrauber jetzt im Preis. Er ist vielseitig einsetzbar und bietet unter anderem ein Drehmoment von bis zu 450 Nm, ein maximales Lösemoment von ca. 800 Nm sowie eine Leerlaufdrehzahl von bis zu 2.100 min. Der bürstenlose Motor ist langlebig und das LED-Licht praktisch. Im Lieferumfang enthalten: 4,0-Ah-Akku, Ladegerät und Nuss-Set. 130,99 € bei Amazon

Das bietet dir der Einhell Akku-Schlagschrauber

Von kleineren Bohr- und Schraubaufgaben bis hin zum Rad-/Reifenwechsel oder der Montage/Demontage von Holz- oder Metallkonstruktionen – der Einhell Professional Akku-Schlagschrauber ist vielseitig einsetzbar und bietet ordentlich Power. Das Drehmoment beträgt etwa bis zu 450 Nm, während das maximale Lösemoment (also beim Lösen von Schrauben) sogar mit bis zu etwa 800 Nm angegeben wird. Die Leerlaufdrehzahl beträgt bis zu 2.100 min. Kurz gesagt: Das Akku-Werkzeug hat mächtig Zug!

So gut ist der Amazon-Preis

Bei Amazon ist das Einhell-Produkt jetzt mit 15 Prozent Rabatt im Angebot: Statt fast 155 zahlst du jetzt nur noch 130,99 Euro. Beachtlich ist dabei vor allem, dass bei diesem Preis das passende Zubehör inklusive Akku, Ladegerät und einem Nuss-Set direkt inklusive ist.

