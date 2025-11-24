Amazon verschleudert Hammer-Produkt für etwa 20 Euro, das dieses Winter-Problem löst

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
2 Minuten
Sobald die Temperaturen fallen, spüren wir wieder, wie unangenehm klirrende Kälte sein kann. Umso besser, dass es praktische Helfer gibt, die für wohlige Wärme sorgen. Aktuell hat Amazon im Rahmen der Black-Friday-Deals ein äußerst nützliches Gerät für ungefähr 20 Euro im Sortiment.
Amazon-Logo, Gadget, Winter, Amazon
Amazon verkauft geniales Gadget, dass jeder im Winter braucht, für rund 20 EuroBildquelle: Sundry Photography, shutterstock.com / inside digital
Wer nachts nicht dauerhaft die Heizung aufdrehen möchte oder feststellt, dass die Bettdecke kaum noch ausreichend wärmt, kann mit einem beheizbaren Unterbett schnell Abhilfe schaffen. Auch zum Vorwärmen des Bettes ist es perfekt. Und so geht’s: Du legst es direkt auf die Matratze und ziehst anschließend das Spannlaken darüber. Danach wählst du eine von drei Heizstufen aus, bis die Temperatur genau deinen Vorstellungen entspricht. Mit dieser Auflage frierst du garantiert nicht mehr. Da sich die Steuereinheit einfach entfernen lässt, kannst du das Unterbett zudem ohne Probleme in der Waschmaschine säubern.

Hier geht’s weiter mit den Black Friday Deals: Die besten Angebote bei Amazon!

30 Prozent Rabatt: So günstig ist kein anderer

Von eigentlich 29,99 Euro zieht Amazon jetzt 30 Prozent ab und verkauft das Wärmeunterbett im Black-Friday-Angebot für nur noch 20,89 Euro. Ein starker Preis, den aktuell kein anderer Shop unterbietet (siehe Preisvergleich)!

Medisana HU 665 Wärmeunterbett
Medisana HU 665 Wärmeunterbett 20,89 €
Das Wärmeunterbett hält dich nachts zuverlässig warm, bietet drei Temperaturstufen, wird einfach unter dem Spannbettlaken platziert und lässt sich dank abnehmbarer Fernbedienung bequem waschen.
Zum Angebot!

Mitreden

1 KOMMENTAR

  1. Nutzerbild Pete

    Was für ein Schwachfug! Die Heizmatte impliziert ein elektrisches Feld unter dem Körper, was semi optimal ist für die persönliche Gesundheit.

    Wenn man in kaltes Bett hat, kauft man sich entsprechende Topper, die bereits schon eine wärmespeichernde Funktion haben.

    Das spart man sich den Stromverbrauch und vor allem ist es Bio energetisch besser für den Körper und billiger für den Geldbeutel.

    Antwort

