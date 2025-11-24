Amazon verschleudert Hammer-Produkt für etwa 20 Euro, das dieses Winter-Problem löst

Wer nachts nicht dauerhaft die Heizung aufdrehen möchte oder feststellt, dass die Bettdecke kaum noch ausreichend wärmt, kann mit einem beheizbaren Unterbett schnell Abhilfe schaffen. Auch zum Vorwärmen des Bettes ist es perfekt. Und so geht’s: Du legst es direkt auf die Matratze und ziehst anschließend das Spannlaken darüber. Danach wählst du eine von drei Heizstufen aus, bis die Temperatur genau deinen Vorstellungen entspricht. Mit dieser Auflage frierst du garantiert nicht mehr. Da sich die Steuereinheit einfach entfernen lässt, kannst du das Unterbett zudem ohne Probleme in der Waschmaschine säubern.

30 Prozent Rabatt: So günstig ist kein anderer

Von eigentlich 29,99 Euro zieht Amazon jetzt 30 Prozent ab und verkauft das Wärmeunterbett im Black-Friday-Angebot für nur noch 20,89 Euro. Ein starker Preis, den aktuell kein anderer Shop unterbietet (siehe Preisvergleich)!

